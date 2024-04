Vĩnh Hoàn xin lùi hạn nộp báo cáo tài chính quý 1/2024 tới ngày 15/5

Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn (mã VHC-HOSE) xin gia hạn nộp và công bố thông tin Báo cáo tài chính quý 1/2024.

Cụ thể: VHC cho biết ngày 23/4 công ty đã có văn bản xin gia hạn nộp BCTC quý I/2024. Công ty cho biết, theo quy định, thời gian nộp BCTC quý 1/2024 chậm nhất vào ngày 30/4/2024.

Tuy nhiên, do VHC và các công ty con đang trong thời gian phải cung cấp hồ sơ cho Bộ thương mại Mỹ cho kỳ kiểm tra hành chính lần thứ 20 đối với cá tra phi lê đông lạnh của Việt Nam xuất khẩu vào thị trường Mỹ nên không kịp lập Báo cáo tài chính quý 1/2024 theo đúng thời gian quy định.

Với lý do trên, Vĩnh Hoàn xin gia hạn nộp và công bố Báo cáo tài chính quý 1/2024 (riêng và hợp nhất) chậm nhất vào ngày 15/5/2024.

Trước đó, Vĩnh Hoàn cũng đề xuất nộp Báo cáo tài chính quý 3/2023 chậm nhất vào ngày 15/11/2023 thay vì ngày 30/10/2023 như quy định với lý do Công ty và các công ty con phải tiếp đoàn kiểm tra của Bộ thương mại Mỹ trong thời gian từ ngày 19/10/2023 đến ngày 27/10/2023 cho kỳ kiểm tra hành chính lần thứ 19 đối với cá tra phi lê đông lạnh của Việt Nam xuất khẩu vào thị trường Mỹ.

Theo thông tin trên VCSC, năm 2024, ban lãnh đạo VHC đặt kế hoạch doanh thu đạt 10,7 nghìn tỷ đồng, tăng 7% so với cùng kỳ năm trước và lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số đạt 800 tỷ đồng, giảm 13% so với cùng kỳ năm trước trong kịch bản cơ sở, lần lượt tương đương 87% và 48% dự báo cả năm của VCSC; và (2) doanh thu đạt 11,5 nghìn tỷ đồng (+15% so với cùng kỳ năm trước) và lợi nhuận sau thuế đạt 1,0 nghìn tỷ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ năm trước trong kịch bản khả quan nhất, lần lượt tương đương 94% và 60% dự báo cả năm của VCSC.

Cổ tức tiền mặt năm tài chính 2024 là 2.000 đồng/cổ phiếu (lợi suất 2,9%), phù hợp với dự báo của VCSC. Ngày thanh toán sẽ do HĐQT quyết định.

VHC dự kiến vốn đầu tư XDCB đạt 930 tỷ đồng trong năm 2024, chủ yếu phân bổ vào các nhà máy thức ăn chăn nuôi, nhà máy bột cá và phi lê, mở rộng công suất nhà máy collagen, nhà máy sản xuất gạo và nuôi cá tra.

VHC dự kiến lợi nhuận ròng quý 1/2024 của VHC ước tính vượt 150 tỷ đồng (-32% so với cùng kỳ năm trước; +215% QoQ) và hoàn thành 9% dự báo cả năm hiện tại của VCSC. Vì lợi nhuận ròng quý 1 thường chiếm 20% kết quả cả năm, VCSC nhận thấy rủi ro điều chỉnh giảm đối với dự báo hiện tại của VCSC, dù cần thêm đánh giá chi tiết.

Dó đó, VCSC hiện có khuyến nghị "khả quan" cho VHC với giá mục tiêu là 72.400 đồng/CP. Còn chốt phiên ngày 24/4/2024, giá cổ phiếu VHC tăng 5,68% lên 74.400 đồng/cp.