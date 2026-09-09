VN-Index tăng nhẹ, nhà đầu tư thận trọng chờ tín hiệu rõ ràng

VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 9/9/2026.

Theo SHS, xu hướng ngắn hạn VN-Index tích lũy trên vùng hỗ trợ gần nhất quanh 1.820 điểm, vùng kháng cự mạnh 1880 điểm - 1900 điểm tương ứng vùng đỉnh tháng 6/2026.

Kết phiên ngày 8/9, Kết phiên VN-Index tăng 8,80 điểm, tương đương 0,48% lên mốc 1830,44 điểm. Trong khi đó, Hnx-Index tăng 0,51 điểm, tương đương 0,18% lên mốc 281,11 điểm.

Nhịp tăng hôm nay chưa đủ độ tin cậy để xác nhận sự kết thúc của nhịp điều chỉnh

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt – BVSC)

“Nhịp hồi phục mang tính chất kỹ thuật tại vùng hỗ trợ đang giúp giải tỏa phần nào áp lực tâm lý trong ngắn hạn. Tuy nhiên, sự thiếu vắng của dòng tiền lớn đi kèm cho thấy nhịp tăng này chưa đủ độ tin cậy để xác nhận sự kết thúc của nhịp điều chỉnh.

Chiến lược ưu tiên trong giai đoạn này là tiếp tục duy trì sự thận trọng, tận dụng các nhịp kéo tăng điểm để cơ cấu lại danh mục và hạ tỷ trọng các cổ phiếu đã suy yếu. Nhà đầu tư tuyệt đối không nên mua đuổi giá trong những nhịp hưng phấn và cần kiên nhẫn chờ đợi một tín hiệu xác nhận xu hướng rõ ràng hơn với sự đồng thuận từ thanh khoản”.

Thanh khoản thấp vẫn là yếu tố rủi ro đáng lưu ý, nhà đầu tư tiếp tục giao dịch thận trọng

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BSC)

"VN-Index mở cửa giảm, tuy nhiên đã bật tăng trở lại khi chạm ngưỡng SMA10. Kết phiên, chỉ số đóng cửa tại mốc 1830,44 điểm, tăng gần 9 điểm so với hôm qua. Độ rộng thị trường khá cân bằng với 11/18 ngành tăng điểm, trong đó ngành Dầu khí tăng mạnh nhất, theo sau là ngành Tài nguyên cơ bản, Du lịch & giải trí…

Về giao dịch của khối ngoại, hôm nay khối này bán ròng trên hai sàn HSX, HNX và mua ròng trên sàn UPCOM. Điểm tích cực là VN-Index vẫn duy trì trên các đường MA, tuy nhiên thanh khoản thấp vẫn là yếu tố rủi ro đáng lưu ý. Nhà đầu tư tiếp tục giao dịch thận trọng”.

Ngắn hạn VN-Index đang chịu áp lực điều chỉnh về vùng 1800 điểm – 1820 điểm và đang cân bằng trở lại

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội - SHS)

"Xu hướng ngắn hạn VN-Index tích lũy trên vùng hỗ trợ gần nhất quanh 1.820 điểm, vùng kháng cự mạnh 1880 điểm - 1900 điểm tương ứng vùng đỉnh tháng 6/2026. Trong khi VN30 chịu áp lực bán ở vùng kháng cự rất mạnh 2000 điểm - 2025 điểm, tương ứng vùng đỉnh tháng 7/2026. Hiện tại chưa có dự báo VN30 có thể vượt được kháng cự mạnh 2000-2025.

Chỉ số VN-Index tiếp tục chịu ảnh hưởng chi phối của các cổ phiếu vốn hóa lớn và đang biến động trong biên độ 1800 điểm - 1900 điểm. Ngắn hạn VN-Index đang chịu áp lực điều chỉnh về vùng 1800 điểm – 1820 điểm và đang cân bằng trở lại. Hiện tại ngoài nhóm Bất động sản, Ngân hàng, Năng lượng vẫn đang duy trì xu hướng tăng trưởng. Các nhóm ngành còn lại xu hướng giá trung dài hạn vẫn trong quá trình điều chỉnh, tích lũy kéo dài, không có nhiều cơ hội đầu tư vượt trội. Nhà đầu tư nên cân bằng danh mục và xem xét gia tăng khi thanh khoản, dòng tiền ngắn hạn cải thiện trở lại.

Nhà đầu tư duy trì tỉ trọng hợp lý. Mục tiêu đầu tư hướng tới các mã có nền tảng cơ bản tốt, đầu ngành trong các ngành chiến lược, tăng trưởng vượt trội của nền kinh tế".

Ngắn hạn VN-Index có thể quay lại kiểm định kháng cự quanh 1870 - 1880

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt - TVS)

“Chỉ số VN-Index quay đầu giảm 8,8 điểm (-0.5%), đóng cửa tại mức 1830,4 điểm. Thị trường chịu áp lực điều chỉnh mạnh ngay từ đầu phiên sáng rồi duy trì giằng co tích lũy quanh vùng 1827 - 1832 điểm cho đến hết phiên chiều với lực kéo trong phiên chủ yếu đến từ cổ phiếu VIC. Thanh khoản thị trường giảm 17% so với phiên hôm qua, đạt 14,185 tỷ VND.

VN-Index đã hồi phục trở lại trong phiên hôm nay và phù hợp với quan điểm trước đó của TVS Research. Trong ngắn hạn chúng tôi cho rằng VN-Index có thể quay lại kiểm định kháng cự quanh 1870 - 1880. Động lực chính của thị trường chủ yếu đến từ nhóm Vingroup, đã hồi phục lại sau phiên giảm mạnh, cùng nhóm Dầu khí tiếp tục được hỗ trợ nhờ giá dầu neo cao.

Về kỹ thuật, chỉ số tiếp tục kiểm định hỗ trợ tại MA100 ngày và bật tăng từ đây, cho thấy xu hướng tăng ngắn hạn được duy trì. Chúng tôi cho rằng nhà đầu tư có thể cân nhắc giao dịch ngắn hạn với các cổ phiếu thuộc nhóm VN30 khi dòng tiền tiếp tục xu hướng tập trung kéo các cổ phiếu vốn hóa lớn”.

Khả năng VN-Index biến động hẹp trên vùng 1800-1810 điểm trong các phiên tới

(Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam – YSVN)

“Chỉ số VN-Index có phiên cân bằng trở lại với thanh khoản sụt giảm và dưới trung bình 20 phiên phản ánh dòng tiền tiếp tục thận trọng. Chỉ số đang giữ trên MA10 phiên tương ứng 1816 điểm. Diễn biến trên cho thấy khả năng biến động hẹp trên vùng 1800-1810 điểm trong các phiên tới. Xu hướng ngắn hạn của chỉ số duy trì mức tăng.

Chiến lược ngắn hạn (dưới 1 tháng): Nhà đầu tư tận dụng nhịp tăng của thị trường để hạ dần tỷ trọng cổ phiếu về mức cổ phiếu ngang với tiền. Đồng thời, nhà đầu tư hạn chế mua mới”.

Xác suất cao VN-Index sẽ phục hồi trở lại trong các phiên tới

(Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - VCBS)

“VN-Index kết phiên với nến xanh và đóng cửa trên mốc 1830 nhờ lực cầu mạnh ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn.

Trên khung đồ thị ngày, các chỉ báo kỹ thuật như MACD, RSI mới có 1 đỉnh và đang hướng lên trở lại cho thấy dòng tiền mua chủ động vẫn được duy trì. Đường VN-Index chạm hỗ trợ quanh 1815 tương ứng với mốc 0.618 của thang đo Fibonacci thoái lui - đường tenkan và có tín hiệu phục hồi trở lại cho thấy xác suất cao VN-Index sẽ phục hồi trở lại trong các phiên tới.

Trên khung đồ thị giờ, tương tự khung đồ thị giờ, các chỉ báo như CMF, MACD, RSI đều đã xuống vùng thấp tạo đáy và hướng lên trở lại củng cố thêm cho việc VN-Index sẽ có nhịp phục hồi ngắn.

Với diễn biến hiện tại, chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư giao dịch ngắn hạn cân nhắc giải ngân một phần ở các cổ phiếu vẫn giữ vững hỗ trợ và có tín hiệu bật tăng trở lại thuộc các nhóm ngành như ngân hàng, chứng khoán”.

Xác suất chỉ số VN-Index tiếp tục điều chỉnh về vùng hỗ trợ gần 1800–1810 điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán VietCap - VCSC)

“Về mặt kỹ thuật, VN-Index tuy hồi phục nhưng vẫn đóng cửa dưới vùng 1835–1840 điểm, cho thấy đà giảm hình thành từ phiên 07/09 vẫn đang chiếm ưu thế. Do đó, trong phiên 09/09, xác suất chỉ số tiếp tục điều chỉnh về vùng hỗ trợ gần 1800–1810 điểm vẫn cao hơn kịch bản tăng và vượt vùng kháng cự 1840 điểm”.

Giằng co trên nền thanh khoản thấp

(Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI – SSI)

“VN-Index duy trì cân bằng điểm số trên vùng 1810 – 1820, qua đó tiếp tục bảo toàn xu hướng Tăng ngắn hạn. Tuy nhiên, tín hiệu suy yếu nhẹ của các chỉ báo động lượng trên đồ thị ngày cho thấy áp lực rung lắc có thể kéo dài quanh khu vực hiện tại. Chiều ngược lại, vùng 1850 – 1870 vẫn là kháng cự gần cần lưu ý”.

Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được VnEconomy trích dẫn chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.