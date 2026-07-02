Vì sao nhiều dự án điện tại Quảng Trị chưa thể triển khai?

Khó khăn về truyền tải điện, giải tỏa công suất, chi phí đầu tư tăng cao cùng những vướng mắc trong cơ chế chính sách đang trở thành nguyên nhân khiến nhiều dự án nguồn điện tại Quảng Trị chưa thể triển khai theo kế hoạch. Tỉnh đang phối hợp với các sở, ngành và nhà đầu tư để từng bước tháo gỡ.

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UBND tỉnh Quảng Trị mới đây đã có buổi làm việc với các sở, ngành và doanh nghiệp nhằm đánh giá tình hình triển khai các dự án nguồn điện thuộc Quy hoạch điện VIII điều chỉnh và Kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII điều chỉnh chưa triển khai trên địa bàn.

Theo báo cáo của Sở Công Thương, hiện có 11 dự án điện gió đang trong giai đoạn nghiên cứu, khảo sát, gồm các dự án Phú Định (99 MW), Lệ Thủy 3 giai đoạn 3 (50 MW), Lệ Thủy 3 (140,5 MW), Kim Ngân (41 MW), Greenlife (49,5 MW), Lệ Thủy 4 (49,5 MW), Gia Ninh (30 MW), Hưng Thủy (30 MW), Phú Thủy 1 (49,5 MW), Minh Hóa (28 MW) và Tân Liên Thành (23,2 MW).

Trong quá trình khảo sát thực tế, nhiều nhà đầu tư cho biết một số vị trí dự kiến xây dựng dự án không còn bảo đảm hiệu quả đầu tư do tiềm năng gió thấp hơn kỳ vọng. Bên cạnh đó, các dự án còn gặp nhiều trở ngại liên quan đến khả năng đấu nối, giải tỏa công suất, hạ tầng giao thông phục vụ vận chuyển thiết bị, sự chồng lấn với các quy hoạch khác cũng như những khó khăn về chi phí đầu tư, cơ chế giá điện và huy động nguồn vốn.

Trước những vướng mắc này, các doanh nghiệp đề nghị UBND tỉnh Quảng Trị xem xét cho phép điều chỉnh vị trí hoặc mở rộng phạm vi nghiên cứu, khảo sát sang các khu vực có điều kiện thuận lợi hơn nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư và bảo đảm tính khả thi của dự án.

Đối với dự án Nhà máy điện mặt trời tích hợp hệ thống pin lưu trữ 240 MWh Quảng Bình có công suất 150 MW, nhà đầu tư cho biết dự án đang chịu tác động từ biến động chi phí đầu vào, làm giảm hiệu quả đầu tư.

Ngoài ra, cơ chế giá điện hiện hành chưa phản ánh đầy đủ điều kiện bức xạ mặt trời của từng địa phương, giá trị của hệ thống pin lưu trữ chưa được khai thác tương xứng, trong khi hạ tầng truyền tải và khả năng giải tỏa công suất vẫn còn nhiều hạn chế.

Các nhà đầu tư phát biểu tại buổi làm việc

Đối với nhóm dự án thủy điện Long Đại 5A, Long Đại 5B và Long Đại 3A, nhà đầu tư đề xuất điều chuyển tổng công suất 31 MW sang các dự án thủy điện Đakrông 3, Hướng Sơn 3 và Hướng Sơn 4 để triển khai đồng bộ trong giai đoạn 2026 - 2030.

Tại buổi làm việc, đại diện các doanh nghiệp cũng làm rõ các nguyên nhân khách quan khiến hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư chưa thể hoàn thiện đúng tiến độ. Đồng thời, các doanh nghiệp kiến nghị tỉnh xem xét khảo sát, phê duyệt phương án tuyến đường mới phục vụ bốc dỡ, vận chuyển thiết bị siêu trường, siêu trọng và cho phép điều chỉnh ranh giới khảo sát sang những khu vực lân cận có tiềm năng phát triển tốt hơn.

Các sở, ngành liên quan cũng đã báo cáo, đề xuất nhiều giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn về cơ chế chính sách, giá điện, hạ tầng kỹ thuật và hệ thống truyền tải điện để tạo điều kiện thuận lợi cho các dự án nguồn điện triển khai trong thời gian tới.

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Tiến khẳng định phát triển các dự án nguồn điện có ý nghĩa quan trọng đối với mục tiêu tăng trưởng kinh tế của Quảng Trị trong từng giai đoạn. UBND tỉnh cùng các sở, ban, ngành sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi nhất để các nhà đầu tư triển khai dự án theo đúng quy định.

Toàn cảnh dự án

Tuy nhiên, lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Trị cũng nhìn nhận việc triển khai các dự án hiện vẫn gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là những hạn chế về hạ tầng truyền tải điện và khả năng giải tỏa công suất. Đây là những yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả đầu tư cũng như tiến độ thực hiện các dự án năng lượng trên địa bàn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan rà soát, tổng hợp đầy đủ các kiến nghị của nhà đầu tư; trên cơ sở hiện trạng hệ thống truyền tải và khả năng giải tỏa công suất tại từng khu vực để nghiên cứu, đánh giá cụ thể tính khả thi của từng dự án.

Trong đó, tập trung xem xét các đề xuất điều chỉnh vị trí nghiên cứu, mở rộng phạm vi khảo sát, điều chuyển công suất và tiến độ thực hiện, làm cơ sở tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo xử lý, tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy các dự án nguồn điện sớm được triển khai theo Quy hoạch điện VIII điều chỉnh.