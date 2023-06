Walmart toan tính điều gì với dự án “Cửa hàng của Tương lai”?

Giám đốc điều hành (CEO) Walmart International, Judith McKenna, cho biết: "Đó là một mục tiêu khá tham vọng. Các thị trường mà chúng tôi có ngày hôm nay đều lên kế hoạch để đạt được mục tiêu đó". Năm năm trước, Walmart International đã tạo ra GMV khoảng 120 tỷ USD, nhưng sau khi thoái vốn khỏi các hoạt động kinh doanh ở Brazil, Argentina, Nhật Bản và Vương quốc Anh, con số này đã giảm xuống còn 100 tỷ USD trong năm tài chính tính đến ngày 31/1/2023.

Mô hình kinh doanh của Walmart đã phát triển trong vài năm qua, tập trung nhiều hơn vào đa kênh - một chiến lược kết hợp hoạt động kinh doanh thương mại điện tử, dịch vụ giao hàng, quảng cáo và kinh doanh thị trường. Bà McKenna kỳ vọng sự tăng trưởng của Walmart sẽ đạt được nhờ thực hiện chiến lược đa kênh trên toàn cầu, mở rộng quy mô thị trường hiện tại và thị trường mới ở 19 quốc gia nước ngoài mà Walmart đang hoạt động, đồng thời xây dựng một "hệ sinh thái" kinh doanh bổ sung giống như hệ thống ở Mexico.

Đặc biệt nhất, khi mà những người mua sắm cân nhắc về giá cả đã đổ xô đến các siêu thị Walmart để mua khoai tây chiên giá 1 đô la và 3 gallon sữa, nhà bán lẻ lớn nhất thế giới giờ đây sẽ cố gắng bán cho họ những chiếc ghế bành thư giãn trị giá 298 đô la và cả quần jean Wrangler 50 đô la.

Quần áo thời trang sẽ được trưng bày nổi bật trong “Cửa hàng của Tương lai” (Stores of the Future) được tân trang lại.

Sử dụng các cửa hàng tạp hóa có chi phí thấp và lợi nhuận thấp để thu hút, Walmart đang bổ sung thêm hơn chục dòng hàng hóa mới đắt tiền hơn, mang lại nhiều lợi nhuận hơn, bao gồm sáu dòng thông qua quan hệ đối tác với những người nổi tiếng như Drew Barrymore và Sofia Vergara. Nhà bán lẻ này muốn thay đổi hình ảnh của mình từ đơn thuần là một nhà cung cấp giá rẻ thành một điểm đến mà khách hàng cũng có thể mua hàng gia dụng và quần áo thời trang.

Theo Reuters, Walmart trong lịch sử đã từng tiếp thị các thương hiệu quần áo riêng gồm áo phông, quần short và quần dài của George với giá từ 15 USD trở xuống. Nhưng theo nghiên cứu của Walmart, 80% khách hàng của họ đang mua quần áo giá cao hơn ở nơi khác. Vì thế, áo phông từ Reebok, phụ kiện từ Justice hay áo sơ mi nam từ Chaps là một trong những thương hiệu được Walmart trưng bày nổi bật trong “Cửa hàng của Tương lai” (Stores of the Future) được tân trang lại. Được biết, giá của của hầu hết sản phẩm sẽ dao động từ 15 USD đến 50 USD.

Để thiết lập các "Cửa hàng của tương lai", Walmart đang cải tạo 700 cửa hàng như một phần của kế hoạch chi tiêu kỷ lục 17 tỷ USD. Đến cuối năm, các sản phẩm quần áo mới và đồ trang trí nhà cửa sẽ được trưng bày trong các cửa hàng được tân trang lại. Sự chuyển đổi của Walmart được đánh giá là "có ý nghĩa" khi nền kinh tế đang chậm lại và mọi người không còn quan niệm "mua mọi thứ ở siêu thị".

Nhà bán lẻ này muốn khách hàng đến với họ không chỉ để đi chợ gia rẻ mà còn mua hàng gia dụng và quần áo thời trang.

Ông Arun Sundaram, nhà phân tích của công ty dịch vụ tài chính CFRA cho biết Walmart có thể tăng doanh số bán đồ trang trí nhà cửa sau sự phá sản của Bed Bath and Beyond, và họ cũng có thể giành được thị phần từ các chuỗi quần áo khác đang thừa hàng tồn kho. Ông Sundaramdự kiến Walmart sẽ chi 5,7 tỷ USD để cải tạo các cửa hàng của mình trong năm nay, tăng so với mức 5 tỷ USD năm 2022 và 3,3 tỷ USD năm 2021.

Nhằm thúc đẩy việc quảng bá sản phẩm, Walmart cũng áp dụng chiến lược cộng tác với người nổi tiếng, với việc giới thiệu các mẫu quần áo nữ của nhà thiết kế Brandon Maxwell, giám khảo của chương trình thiết kế thời trang "Project Runway" và các sản phẩm do hai chuyên gia về sắp xếp nhà cửa Clea Shearer và Joanna Teplin phát triển từ chương trình "The Home Edit" trên Netflix.

Tại một hội nghị với các nhà đầu tư diễn ra ngày 6/6, bà Denise Incandela, Phó Chủ tịch phụ trách may mặc và thương hiệu tư nhân của Walmart cho rằng chiến lược của Walmart là chuyển đổi những người mua sắm có ý thức về giá sang những người mua sắm có ý thức về phong cách.

Các nhà phân tích nhận định người dân Mỹ mua sắm quần áo, giày dép và các đồ gia dụng như ghế và đèn từ hàng triệu cửa hàng và trên các nền tảng trực tuyến mỗi ngày. Điều này khiến không một nhà bán lẻ nào có được sự thống trị vượt trội trên các thị trường phân mảnh cao như vật dụng trang trí nhà cửa và may mặc. Dù vậy, các nhà bán lẻ nhỏ hơn gặp khó khăn trong việc cạnh tranh với Walmart về quy mô và khả năng ép giá các nhà cung cấp với hứa hẹn bán được số lượng lớn.

Số liệu của GlobalData cho thấy Walmart đang chiếm 4,6% thị trường may mặc trị giá 560,4 tỷ USD của Mỹ, tiếp theo là TJX, Target và Ross với tỷ lệ lần lượt là 4,4%, 4,1% và 2,8%. Trong khi đó, theo Statista, thị trường trang trí nội thất và trang trí nhà cửa của Mỹ có trị giá 169 tỷ USD vào năm 2019 và được dự báo sẽ đạt 194,9 tỷ USD vào năm 2023. Ông Sundaram cho rằng Walmart có thể tăng doanh số bán đồ trang trí nhà cửa sau sự phá sản của thương hiệu Bed Bath and Beyond, đồng thời có thể giành được thị phần từ các chuỗi quần áo khác đang thừa hàng tồn kho.

Tuy nhiên, trước đó, những nỗ lực của Walmart nhằm lấn sân sang lĩnh vực thời trang không phải lúc nào cũng thành công. Sau khi mua Bonobos với giá hơn 300 triệu USD vào năm 2017, Walmart đang bán thương hiệu quần áo nam này cho Express Inc. và WHP Global với giá chỉ 75 triệu USD. Thương vụ chuyển nhượng dự kiến sẽ hoàn thành vào tháng 7 năm nay.

Lý giải về điều này, tờ WSJ cho rằng Walmart là nhà bán lẻ số 1 thế giới, thế mạnh của họ là hệ thống cửa hàng thực địa đồ sộ. Mở rộng dấu ấn thương mại điện tử của mình bằng cách mua các nhà bán lẻ trực tuyến phổ biến có vẻ như là một chiến lược đúng đắn đối với Walmart và khiến họ có thêm vũ khí cạnh tranh với Amazon.

Nhưng mặt khác, điều đó dẫn tới sự thay đổi về chiến lược của Walmart trong thời gian gần đây. Họ ít tập trung hơn vào việc mở rộng phạm vi phân loại thương mại điện tử của mình, thay vào đó dồn toàn lực vào tự động hóa chuỗi cung ứng và các mảng kinh doanh có tỷ suất lợi nhuận cao hơn bao gồm quảng cáo, dữ liệu và điều hành chương trình thành viên.

Nhà tư vấn bán lẻ Joel Bines, tác giả cuốn The Metail Economy, nói: “Lý do Walmart mua các công ty như kiểu Bonobos này là để đưa DNA của mô hình DTC (trực tiếp tới khách hàng, một mô hình của thương mại điện tử) vào Walmart, nhưng không có khả năng điều đó sẽ thành công”. Đó là lí do Walmart phải “bán tống bán tháo” những công ty này, vì nó không hợp với giá trị cốt lõi của công ty.