World Bank phê duyệt khoản vay 265 triệu USD cho dự án lưu trữ thủy điện tại Morocco

Theo ước tính của World Bank, dự án sẽ thay thế gần 3 terawatt-giờ điện được sản xuất từ nhiên liệu hóa thạch mỗi năm, giúp tránh phát thải khoảng 1,7 triệu tấn CO₂ hàng năm...

Dự án sẽ góp phần nâng cao độ tin cậy và khả năng chống chịu của hệ thống điện Morocco thông qua việc cung cấp năng lực lưu trữ năng lượng linh hoạt, hỗ trợ tích hợp tỷ trọng ngày càng lớn của năng lượng tái tạo vào lưới điện quốc gia. Ảnh minh hoạ

Hội đồng quản trị Ngân hàng Thế giới (World Bank) đã phê duyệt khoản tài trợ trị giá 265 triệu USD cho Dự án Thủy điện tích năng Ifahsa tại miền Bắc Morocco, đánh dấu một trong những khoản đầu tư hạ tầng năng lượng sạch lớn nhất tại châu Phi.

Đây là động thái mới sau thông báo dừng phân bổ 45% tổng vốn cho vay hàng năm cho các dự án tích hợp lợi ích khí hậu của Ngân hàng thế giới.

Theo World Bank, dự án sẽ góp phần nâng cao độ tin cậy và khả năng chống chịu của hệ thống điện Morocco thông qua việc cung cấp năng lực lưu trữ năng lượng linh hoạt, hỗ trợ tích hợp tỷ trọng ngày càng lớn của năng lượng tái tạo vào lưới điện quốc gia.

Dự án được triển khai gần thành phố Chefchaouen và được ví như một “pin sạc khổng lồ” cho hệ thống điện của Morocco. Khi sản lượng điện mặt trời và điện gió ở mức cao, cơ sở này sẽ sử dụng nguồn điện dư thừa để bơm nước lên hồ chứa phía trên. Khi nhu cầu điện tăng hoặc nguồn năng lượng tái tạo suy giảm, nước sẽ được xả qua các tua-bin để phát điện.

Gói tài chính của dự án bao gồm khoản vay từ Ngân hàng Tái thiết và Phát triển Quốc tế (IBRD), nguồn vốn ưu đãi từ Quỹ Công nghệ Sạch (Clean Technology Fund) và khoản tài trợ từ Quỹ Hành tinh Sống (Livable Planet Fund). Dự án cũng nhận được nguồn vốn đồng tài trợ từ Ngân hàng Phát triển châu Phi (AfDB) và sẽ do Công ty Điện lực và Nước quốc gia Morocco (ONEE) triển khai.

Nhà máy có công suất thiết kế 300 MW, cho phép Morocco tích hợp thêm ít nhất 1 GW điện mặt trời và điện gió vào lưới điện quốc gia, qua đó mở khóa khoảng 1 tỷ USD vốn đầu tư tư nhân vào lĩnh vực năng lượng tái tạo.

Bên cạnh lợi ích về môi trường, dự án cũng được kỳ vọng tạo ra những tác động kinh tế tích cực. Trong giai đoạn xây dựng, dự án dự kiến tạo ra khoảng 820 việc làm trực tiếp mỗi năm. Năng lực năng lượng tái tạo mới được bổ sung cũng sẽ mở ra thêm nhiều cơ hội việc làm trong lĩnh vực năng lượng và các ngành liên quan.

Các doanh nghiệp Morocco được kỳ vọng sẽ hưởng lợi từ nguồn điện sạch và ổn định hơn, qua đó nâng cao khả năng cạnh tranh trên các thị trường quốc tế, nơi các chuỗi cung ứng phát thải thấp đang ngày càng trở thành yêu cầu bắt buộc.

Khoản đầu tư này là một phần trong chiến lược dài hạn của Morocco nhằm đẩy nhanh quá trình chuyển dịch năng lượng, gia tăng tỷ trọng năng lượng tái tạo trong cơ cấu điện quốc gia, đồng thời tăng cường an ninh năng lượng và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững.

Ông Ahmadou Moustapha Ndiaye, Giám đốc khu vực Maghreb và Malta của Ngân hàng Thế giới, cho biết dự án là minh chứng cho cách các mối quan hệ hợp tác quốc tế có thể huy động nguồn vốn quy mô lớn cho những dự án hạ tầng mang lại đồng thời các lợi ích về môi trường, kinh tế và xã hội.

Ông nhấn mạnh sáng kiến này phản ánh sự phối hợp chặt chẽ giữa các tổ chức phát triển và Chính phủ Morocco trong nỗ lực đẩy nhanh quá trình chuyển đổi sang một hệ thống năng lượng có khả năng chống chịu cao hơn và phát thải carbon thấp hơn.

Mặc dù hủy bỏ mục tiêu phân bổ vốn theo tỷ lệ cố định theo thông báo mới đây, World Bank cho biết các hoạt động của ngân hàng về biến đổi khí hậu sẽ tiếp tục được triển khai nhưng dựa trên nhu cầu và ưu tiên của từng quốc gia thành viên.