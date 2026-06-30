Xây dựng Hệ thống tiêu chí đánh giá năng lực nhà thầu khách quan, minh bạch
TThanh Xuân
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Bộ tiêu chí đánh giá năng lực nhà thầu hướng tới việc nâng cao chất lượng, hình thành cơ sở dữ liệu chung, hỗ trợ lựa chọn nhà thầu, tạo động lực nâng cao năng lực doanh nghiệp và đẩy mạnh số hóa, bảo đảm tính khách quan, minh bạch…
Ngày 30/6, tại Hà Nội, Hiệp hội
Các nhà thầu xây dựng Việt Nam (VACC) phối hợp cùng Báo Tiền Phong tổ chức họp báo công bố Chương trình “Đánh giá năng lực và vinh danh nhà thầu xây dựng Việt Nam
2026”.
Phát biểu tại sự kiện, ông Nguyễn
Quốc Hiệp, Chủ tịch VACC, cho rằng
trong bối cảnh ngành xây dựng Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới,
với yêu cầu ngày càng cao về chất lượng công trình, ứng dụng công nghệ, chuyển
đổi số và phát triển bền vững, việc xây dựng một hệ thống đánh giá năng lực nhà
thầu khách quan, minh bạch đang trở thành nhu cầu cấp thiết.
Theo ông Hiệp, hệ thống này sẽ góp phần tạo
thêm cơ sở tham khảo cho chủ đầu tư, cơ quan quản lý và doanh nghiệp trong hoạt
động xây dựng.
CÁC MỤC TIÊU CHÍNH
Làm rõ nội dung trên, ông Trần Nam
Bình, Giám đốc Công ty cổ phần Thông tin Xây dựng Việt Nam cho biết thời gian
qua, Hiệp hội Các nhà thầu Xây dựng Việt Nam và Hội đồng Đánh giá năng lực các
nhà thầu xây dựng Việt Nam đã xây dựng kỹ thuật, phương pháp, khung và tiêu chí
đánh giá năng lực nhà thầu.
Hệ thống hướng đến 5 mục tiêu
chính: Tạo ra một thước đo đánh giá năng lực nhà thầu; Xây dựng cơ sở dữ liệu
làm công cụ tham chiếu cho chủ đầu tư và cơ quan quản lý khi lựa chọn nhà thầu;
Tạo động lực để doanh nghiệp nhìn thấy vị trí của mình trên thị trường và tiếp
tục nâng cao năng lực; Số hóa và tự động hóa công tác đánh giá nhằm bảo đảm
khách quan, minh bạch, dễ kiểm chứng; Xây dựng cơ sở dữ liệu chung của ngành
xây dựng.
Đối tượng đánh giá là các doanh
nghiệp thi công xây dựng Việt Nam, cả trong và ngoài Hiệp hội, trên cơ sở tự
nguyện. Hội đồng lựa chọn đánh giá ở 3 lĩnh vực: Dân dụng - công nghiệp; công
trình giao thông; hạ tầng. Doanh nghiệp có thể đăng ký một hoặc nhiều lĩnh vực
và được đánh giá độc lập.
“Trong quá trình xây dựng hệ thống,
chúng tôi đã tham khảo kinh nghiệm của Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc,
Singapore và Hoa Kỳ. Mỗi quốc gia có cách tiếp cận khác nhau nhưng đều liên tục
cập nhật, hoàn thiện hệ thống. Chúng tôi kỳ vọng hệ thống của Việt Nam sẽ được
nâng cấp thường xuyên để phù hợp với nhu cầu của thị trường và doanh nghiệp”, Giám
đốc Công ty cổ phần Thông tin Xây dựng Việt Nam nhấn mạnh.
Cũng theo ông Bình, trên nền tảng
số, toàn bộ chỉ số đánh giá sẽ được mã hóa để tự động chấm điểm, hạn chế tối đa
yếu tố chủ quan. Dữ liệu được lưu trữ để Hội đồng có căn cứ định lượng khi điều
chỉnh ngưỡng điểm, và công bố kết quả minh bạch, phục vụ tra cứu, nghiên cứu
chính sách và hỗ trợ chủ đầu tư lựa chọn nhà thầu.
Khung đánh giá gồm 3 lớp: điều kiện
sơ loại bắt buộc; tính điểm năng lực theo các nhóm tiêu chí và trọng số; cùng
điểm sàn tối thiểu nhằm bảo đảm doanh nghiệp không bị mất cân đối năng lực giữa
các nhóm tiêu chí. Trong đó, nhóm tiêu chí về chuyên môn, tài chính, quản trị,
uy tín và tuân thủ đều có thang điểm, trọng số và ngưỡng đánh giá riêng theo từng
lĩnh vực.
Quy trình đánh giá gồm 5 bước: từ
doanh nghiệp đăng ký, cung cấp dữ liệu, đơn vị tư vấn thẩm tra, Hội đồng sẽ xem
xét và bỏ phiếu đến công bố kết quả. Kết quả đánh giá được thực hiện trên cơ sở
dữ liệu, phương pháp rõ ràng và minh bạch.
TRỞ THÀNH KÊNH THAM KHẢO HỮU ÍCH
Theo ông Đàm Đức Biên, Phó Cục
trưởng Cục Kinh tế - Quản lý đầu tư xây dựng (Bộ Xây dựng), trong bối cảnh Nhà
nước đẩy mạnh đầu tư phát triển hạ tầng đồng bộ, ngành xây dựng giữ vai trò
then chốt trong phát triển kinh tế - xã hội. Các doanh nghiệp xây dựng đã phát
triển mạnh về quy mô, năng lực tài chính, nhân lực và công nghệ, góp phần tạo
nên nhiều công trình trọng điểm trên cả nước.
Song thực tế, thị trường vẫn thiếu
một hệ thống cơ sở dữ liệu đầy đủ, cập nhật và được đánh giá khoa học về năng lực
doanh nghiệp. Đây là yêu cầu cấp thiết nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, tăng
tính minh bạch, tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh và hỗ trợ chủ đầu tư trong
lựa chọn nhà thầu. Vì vậy, Bộ Xây dựng hoan nghênh và ủng hộ VACC thí
điểm chương trình đánh giá năng lực và tôn vinh các nhà thầu lớn ở một số lĩnh
vực trọng điểm.
Tuy nhiên, Bộ Xây dựng đề nghị hệ
thống tiêu chí đánh giá phải bảo đảm tính khoa học, khách quan, minh bạch và có
thể kiểm chứng, phản ánh toàn diện năng lực doanh nghiệp từ tài chính, nhân lực,
kinh nghiệm, công nghệ đến hiệu quả hoạt động và uy tín trên thị trường. Thời
gian tới, chương trình cần tiếp tục hoàn thiện, mở rộng phạm vi đánh giá, góp
phần chuẩn hóa năng lực doanh nghiệp và nâng cao sức cạnh tranh của ngành xây dựng
Việt Nam.
Theo ông Phùng Công Sưởng, Tổng biên
tập Báo Tiền Phong, thông qua một bộ tiêu chí khoa học, minh bạch và khách quan
sẽ ghi nhận những nhà thầu có năng lực thực sự. Đây cũng sẽ là một kênh tham khảo
hữu ích đối với các chủ đầu tư, cơ quan quản lý và thị trường trong việc lựa chọn
các nhà thầu có năng lực, góp phần xây dựng môi trường cạnh tranh lành mạnh và
nâng cao chất lượng các công trình xây dựng.
Chia sẻ thêm, ông Nguyễn Quốc Hiệp
cho biết khó khăn lớn nhất là xây dựng được bộ tiêu chí đánh giá khách quan và
minh bạch. Tuy nhiên, Hội đồng đánh giá đã mời các chuyên gia đầu ngành tham
gia góp ý để hoàn thiện khung đánh giá. Chỉ riêng khái niệm “năng lực, kinh
nghiệm” cũng đã thảo luận rất kỹ lưỡng. Chúng tôi thống nhất năng lực không chỉ
dựa trên doanh thu, mà phải phản ánh kinh nghiệm thực hiện các công trình tương
tự, bởi doanh thu cao chưa chắc doanh nghiệp trực tiếp thi công.
“Chúng tôi cam kết đánh giá năng
lực các nhà thầu công tâm, minh bạch, khách quan và công khai tuyệt đối. Hội đồng
cam kết đến cuối năm 2026 sẽ công bố danh sách đánh giá năng lực các nhà thầu,
tôn vinh các nhà thầu hàng đầu Việt Nam”, ông Hiệp nhấn mạnh.
Hội đồng đánh giá gồm: ông
Nguyễn Quốc Hiệp, Chủ tịch VACC - Chủ tịch Hội đồng; ông Lê Quang Hùng, nguyên
Thứ trưởng Bộ Xây dựng - Phó Chủ tịch Hội đồng; ông Dương Văn Cận, Phó Chủ tịch
Thường trực kiêm Tổng Thư ký VACC - Phó Chủ tịch, Thư ký Hội đồng.
Cùng tham gia còn có ông Võ Hoàng
Anh, Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng; ông Trần Chủng, Chủ
tịch Hiệp hội các nhà đầu tư công trình giao thông đường bộ Việt Nam; ông Nguyễn
Trọng Cơ, nguyên lãnh đạo Học viện Tài chính; ông Đinh Đăng Quang, Trường đại học
Xây dựng; ông Nguyễn Đình Thắng, Trưởng phòng Ban Quản lý dự án Thăng Long (Bộ
Xây dựng); ông Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng ban Pháp chế Hiệp hội các Nhà thầu Xây dựng
Việt Nam; đại diện Cục Quản lý đấu thầu (Bộ Tài chính) với vai trò là Ủy viên Hội
đồng.
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