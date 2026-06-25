Xây dựng thế hệ thanh niên Việt Nam có năng lực thích ứng và phát triển trong thời đại số

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác Đoàn trong nhiệm kỳ 2026 – 2031, là tập trung xây dựng thế hệ thanh niên Việt Nam có lý tưởng cách mạng, đạo đức, bản lĩnh, khát vọng cống hiến, năng lực thích ứng và phát triển trong thời đại số...

Đại biểu dự Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 – 2031. Ảnh: VGP.

Sáng 25/6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên cộng sản (TNCS) Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 – 2031, đã diễn ra tại Hà Nội.

Đại hội diễn ra trong bối cảnh đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu rất cao về đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển khoa học công nghệ, hội nhập quốc tế, phát triển xanh, phát triển bền vững và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trẻ.

CÔNG TÁC ĐOÀN VÀ PHONG TRÀO THANH THIẾU NHI CẦN TIẾP TỤC ĐỔI MỚI

Trong lời khai mạc đại hội, ông Bùi Quang Huy, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, cho biết công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong thời gian đã đạt nhiều kết quả quan trọng, để lại những dấu ấn rõ nét.

Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số ngày càng trở thành điểm nhấn rõ nét, không những động viên, khuyến khích thanh thiếu niên tham gia tích cực trong lĩnh vực quan trọng này, mà còn góp phần làm mới công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao hiệu quả đoàn kết, tập hợp thanh niên, mở rộng không gian hoạt động của Đoàn trên môi trường số, không gian mạng.

Ông Bùi Quang Huy, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Ảnh: VGP.

Các hoạt động ngày càng gắn chặt hơn với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội đất nước, nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị và nhu cầu chính đáng của thanh niên. Qua đó, tạo môi trường để thanh niên rèn luyện, trưởng thành.

Từ thực tiễn phong trào đã xuất hiện ngày càng nhiều tấm gương tiêu biểu trong học tập, lao động, nghiên cứu khoa học, khởi nghiệp, tình nguyện, chuyển đổi số và bảo vệ Tổ quốc.

Qua đó, hình ảnh thanh niên Việt Nam thời kỳ mới tiếp tục được khẳng định rõ hơn: bản lĩnh, trí tuệ, tiên phong, giàu khát vọng, có trách nhiệm với cộng đồng và sẵn sàng dấn thân vì sự phát triển của đất nước.

Theo ông, hiện nay trước yêu cầu mới, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn về nội dung và phương thức hoạt động; sáng tạo, hấp dẫn, thiết thực, hiệu quả hơn; gần gũi hơn với nhịp sống, nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của thanh niên trong thời đại mới.

Đại hội lần này có trách nhiệm tập trung trí tuệ, phát huy dân chủ, thảo luận và quyết định những vấn đề lớn, có ý nghĩa quan trọng đối với công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong nhiệm kỳ tới; góp phần bồi đắp lý tưởng cách mạng, củng cố niềm tin, chăm lo tốt hơn cho thanh niên, động viên, cổ vũ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp; nâng cao năng lực hội nhập, làm chủ khoa học, công nghệ…

TẠO MỌI ĐIỀU KIỆN VÀ CƠ HỘI ĐỂ THANH NIÊN PHÁT TRIỂN

Thay mặt Đoàn Chủ tịch, trình bày tóm tắt Báo cáo chính trị trình Đại hội, ông Nguyễn Minh Triết, Bí thư thường trực Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, nêu rõ nhiệm kỳ 2026 - 2031 là giai đoạn có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, khi đất nước bước vào chặng đường phát triển mới.

Đây cũng là giai đoạn khoa học công nghệ, trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và hội nhập quốc tế tác động sâu sắc đến mô hình phát triển, cơ cấu lao động, phương thức học tập, làm việc và đời sống tinh thần của thanh thiếu nhi.

Bối cảnh đó đặt ra yêu cầu tổ chức Đoàn phải đổi mới không chỉ về nội dung hoạt động, mà còn là đổi mới tư duy tổ chức phong trào, phương thức tập hợp, và năng lực dẫn dắt thanh niên trong kỷ nguyên mới.

Vì vậy, một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác Đoàn trong nhiệm kỳ 2026 – 2031, là tập trung xây dựng thế hệ thanh niên Việt Nam có lý tưởng cách mạng, đạo đức, bản lĩnh, khát vọng cống hiến, năng lực thích ứng và phát triển trong thời đại số.

Trọng tâm là đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; giáo dục lý tưởng cách mạng, truyền thống, lòng yêu nước và ý thức thượng tôn pháp luật cho đoàn viên, thanh thiếu niên; chú trọng xây dựng bản sắc văn hóa Việt Nam trong kỷ nguyên mới, bồi dưỡng lối sống đẹp, trách nhiệm xã hội và khát vọng phát triển đất nước trong thanh thiếu nhi.

Ông Nguyễn Minh Triết, Bí thư thường trực Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Ảnh: VGP.

Cùng với đó, triển khai sâu rộng phong trào “Tuổi trẻ Việt Nam tiên phong trong kỷ nguyên mới”, sẽ là trục xuyên suốt với hệ thống "5 Tiên phong", tập trung vào những nhiệm vụ chiến lược của đất nước: phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh; khởi nghiệp, lập nghiệp, tham gia phát triển kinh tế; hội nhập quốc tế; tình nguyện vì cộng đồng; bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Trung ương Đoàn cũng sẽ thực hiện hiệu quả chương trình “Phát triển toàn diện thanh niên Việt Nam”. Chuyển mạnh từ tổ chức hoạt động sang kiến tạo môi trường, điều kiện và cơ hội để thanh niên phát triển.

Trọng tâm là đồng hành với thanh niên trong học tập, nghiên cứu khoa học, nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, năng lực số, ngoại ngữ, năng lực hội nhập quốc tế; hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp, thích ứng với sự thay đổi nhanh của thị trường lao động; quan tâm phát triển thể chất, đời sống văn hóa tinh thần, sức khỏe tinh thần, kỹ năng sống và lối sống lành mạnh. Mục tiêu là xây dựng thế hệ thanh niên Việt Nam bản lĩnh, tiến bộ, xuất sắc về trí tuệ, vượt trội về thể chất và đậm đà bản sắc văn hóa.

Bên cạnh đó, chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn là hạt nhân nòng cốt, có bản lĩnh chính trị, đạo đức, trách nhiệm, năng lực, uy tín và phương pháp công tác phù hợp với thanh niên.

Trung ương Đoàn cũng sẽ tạo môi trường thuận lợi để thiếu nhi học tập, rèn luyện, phát triển toàn diện. Tăng cường các giải pháp bảo vệ trẻ em, nhất là trên không gian mạng; chăm lo thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, thiếu nhi vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo.

Ngoài ra, vai trò của tuổi trẻ trong tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, xây dựng hệ thống chính trị cũng sẽ được phát huy. Thực hiện hiệu quả nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; tăng cường đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, nhất là trên không gian mạng.