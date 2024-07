Xử phạt hàng nghìn trường hợp vi phạm phòng cháy chữa cháy

Thông tin về kết quả kiểm tra, rà soát phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn TP Hà Nội được tính đến hết ngày 04/7/2024.

XỬ PHẠT HÀNG NGHÌN TRƯỜNG HỢP VI PHẠM

Theo đó, đối với nhà trọ: Đã tổ chức kiểm tra đối với 36.972/36.972 cơ sở nhà trọ trên địa bàn Thành phố; xử phạt 3.134 trường hợp/4310 hành vi, phạt tiền hơn 12 tỷ đồng, tạm đình chỉ 672 trường hợp, 75 trường hợp đang bị đình chỉ hoạt động, yêu cầu 16.479 cơ sở dừng hoạt động, 100% chủ đầu tư ký cam kết thực hiện.

Đối với chung cư mini: Đã tổ chức kiểm tra đối với 193 cơ sở chung cư mini trên địa bàn Thành phố; tạm đình chỉ 14 trường hợp, 04 trường hợp đang bị đình chỉ hoạt động, yêu cầu 22 cơ sở dừng hoạt động; 100% chủ đầu tư ký cam kết thực hiện.

Đối với nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh: Đã tổ chức kiểm tra đối với 5.808 cơ sở nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn Thành phố; xử phạt 435 trường hợp/636 hành vi, phạt tiền 487 triệu đồng, tạm đình chỉ 09 trường hợp, 01 trường hợp đang bị đình chỉ hoạt động, yêu cầu 129 cơ sở dừng hoạt động, 100% chủ đầu tư ký cam kết thực hiện.

Đối với trường mầm non, nhóm trẻ: Đã tổ chức kiểm tra đối với 935 cơ sở trường mầm non, nhóm trẻ trên địa bàn Thành phố; xử phạt 59 trường hợp/70 hành vi, phạt tiền 200 triệu đồng, tạm đình chỉ 23 trường hợp, 02 trường hợp đang bị đình chỉ hoạt động, yêu cầu 32 cơ sở dừng hoạt động, 100% chủ đầu tư ký cam kết thực hiện.

Đối với cơ sở phòng khám tư nhân: Đã tổ chức kiểm tra đối với 443 cơ sở phòng khám tư nhân trên địa bàn Thành phố; xử phạt 34 trường hợp/51 hành vi, phạt tiền 203 triệu đồng, tạm đình chỉ 01 trường hợp, 01 trường hợp đang bị đình chỉ hoạt động, yêu cầu 16 cơ sở dừng hoạt động; 100% chủ đầu tư ký cam kết thực hiện.

Đối với chung cư: Đã tổ chức kiểm tra đối với 317 cơ sở Chung cư trên địa bàn Thành phố; xử phạt 04 trường hợp/06 hành vi, phạt tiền 93,6 triệu đồng, tạm đình chỉ 02 trường hợp, 02 trường hợp đang bị đình chỉ hoạt động; 100% chủ đầu tư ký cam kết thực hiện.

Đối với trung tâm tổ chức sự kiện: Đã tổ chức kiểm tra 23 cơ sở, xử phạt 01 trường hợp/01 hành vi, phạt tiền 2 triệu đồng, 01 trường hợp đang bị đình chỉ hoạt động; 100% chủ đầu tư ký cam kết thực hiện.

Đối với cơ sở sai phép, không phép: Đã tổ chức kiểm tra tra đối với 700 cơ sở không phép, sai phép trên địa bàn Thành phố; xử phạt 155 trường hợp/263 hành vi, phạt tiền hơn 1,3 tỷ đồng, tạm đình chỉ 28 trường hợp, 09 trường hợp đang bị đình chỉ hoạt động, yêu cầu 50 cơ sở dừng hoạt động, 100% chủ đầu tư ký cam kết thực hiện.

NHÓM GIẢI PHÁP THIẾT THỰC

Về các giải pháp trong công tác phòng cháy, chữa cháy thời gian tới, đại tá Nguyễn Minh Khương, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Bộ Công an cho biết Bộ Công an tập trung vào nhóm vấn đề sau.

Thứ nhất, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật về Phòng cháy chữa cháy để phù hợp với tình hình thực tế. Tiếp tục rà soát các tiêu chuẩn, quy chuẩn và các văn bản khác liên quan phù hợp với tình hình thực tiễn, đáp ứng các yêu cầu thực tiễn đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy nhà ở và công trình.

Thứ hai, tiếp tục chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương rà soát, siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Trong đó rà soát và đánh giá một cách chi tiết, cụ thể những điều kiện về an toàn phòng cháy, những loại hình cụ thể từ đó đưa ra những giải pháp về an toàn phòng cháy chữa cháy.

Đặc biệt, ngày 24/6/2024, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Chỉ thị 19/CT-TTg về tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy đối với nhà ở nhiều tầng, nhiều căn hộ, nhà ở riêng lẻ kết hợp sản xuất, kinh doanh, trong đó nêu ra các trách nhiệm của các bộ, ban, ngành trong công tác phòng cháy chữa cháy và đề ra các giải pháp cụ thể.

Thứ ba, Phương châm “lấy người dân là trung tâm, chủ thể, động lực, nguồn lực” trong thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Coi tính mạng người dân là trên hết. Do vậy, cần tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ để mỗi cán bộ, đảng viên, người dân, hộ gia đình hiểu rõ về tầm quan trọng, ý nghĩa và tự giác chấp hành quy định.

Tập trung xây dựng và nhân rộng mô hình hiệu quả, duy trì mạnh mẽ mô hình: Tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy, điểm chữa cháy công cộng; mô hình "nhà tôi có bình chữa cháy, có lối thoát nạn thứ 2".

Giải pháp căn cơ: Sớm kết hợp các kiến thức, kỹ năng về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ vào chương trình đào tạo của các bậc học, cấp học.

Thứ tư, Bộ Công an tiếp tục chỉ đạo quyết liệt Công an các địa phương trong tổ chức, rà soát, đánh giá đối với các loại hình cơ sở này ở địa phương, đồng thời hướng dẫn người dân, hộ gia đình thực hiện các giải pháp trước mắt đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy.

Thứ năm, Tiếp tục đẩy mạnh việc vận động các hộ gia đình trang bị các phương tiện phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ để chủ động phát hiện và xử lý tình huống sự cố cháy nổ. Đặc biệt trang bị thiết bị báo cháy, mặt nạ lọc độc, bình chữa cháy, thiết bị phá dỡ, thang thoát nạn, dây hạ chậm... Mỗi hộ gia đình cần có phương án thoát nạn trong các tình huống cụ thể, đặc biệt là phải có lối thoát nạn thứ 2...

Ngoài ra, Đại tá Nguyễn Minh Khương, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khẳng định “không phạt cho tồn tại”.

Đối với các vi phạm an toàn phòng cháy chữa cháy và thoát nạn, lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ luôn kiên quyết xử lý với tinh thần “thượng tôn pháp luật”, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”.

Cục Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ thường xuyên rà soát, đánh giá việc xử phạt vi phạm hành chính của Công an các đơn vị, địa phương.

Trong đó, kiên quyết đình chỉ, tạm đình chỉ các cơ sở không đảm bảo điều kiện về phòng cháy chữa cháy.

Đại tá Nguyễn Minh Khương cũng đề nghị UBND các tỉnh, thành phố thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 19 của Thủ tướng Chính phủ về chỉ đạo tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đối với nhà ở nhiều tầng, nhiều căn hộ, nhà ở riêng lẻ kết hợp sản xuất kinh doanh (kể cả nhà cho thuê trọ); ban hành Tài liệu hướng dẫn công tác phòng cháy chữa cháy căn cứ theo Bộ Tài liệu hướng dẫn do Bộ Xây dựng ban hành…