Xu thế dòng tiền: Sau tuần “nháo nhác” với thông tin, thị trường sẽ bình ổn lại

Thị trường đã trải qua một tuần biến động cực nhanh và dữ dội chưa từng có. Nhà đầu tư “nháo nhào” chuyển từ thái cực bán tháo ồ ạt sang tranh mua do ảnh hưởng của thông tin quá bất ngờ. Các chuyên gia cũng đánh giá tuần qua là diễn biến chưa từng có…

Những phản ứng cảm xúc trên thị trường là điều bình thường do lần này tác động của thông tin quá lớn. Tuy nhiên theo các chuyên gia, nhà đầu tư cần có sự chuẩn bị tâm lý cũng như kế hoạch hành động rõ ràng trong bối cảnh bất ổn như vậy. Không chỉ thị trường Việt Nam, chứng khoán toàn cầu cũng bị sự khó đoán của ông Trump làm cho rối tung tuần qua.

Điểm chung tích cực là các chuyên gia đều cho rằng thị trường sẽ bắt đầu đi vào giai đoạn ổn định hơn trong thời gian hòa hoãn để đàm phán. Các nhà đầu tư vẫn được khuyến nghị chỉ nắm giữ tỷ trọng cổ phiếu cân bằng hoặc an toàn, có thể canh chốt lời những mã đã tăng mạnh. Việc cơ cấu lại danh mục vẫn chỉ nên tập trung vào những doanh nghiệp, nhóm ngành hưởng lợi từ kích thích tăng trưởng nội địa hoặc không chịu tác động từ thuế qua. Do tính chất không chắc chắn của kết quả đàm phán về mức thuế cuối cùng nên việc duy trì thận trọng là điều nên có.

Nguyễn Hoàng – VnEconomy

Tác động từ những thông tin bất ngờ khiến thị trường chuyển từ trạng thái cực đoan này sang trạng thái cực đoạn khác, từ tranh nhau bán sàn thành tranh mua giá trần. Anh chị có lời khuyên gì để nhà đầu tư ổn định tâm lý lúc này? Nhà đầu tư nên hành động như thế nào?

Tôi kỳ vọng thị trường sẽ chuyển sang giai đoạn định hình lại xu hướng và ổn định trong biên ngang nên nhà đầu tư không cần quá lo ngại sẽ không kịp giải ngân, cơ hội luôn xuất hiện trong rủi ro. Bà Nguyễn Thị Mỹ Liên

Ông Nghiêm Sỹ Tiến – Chuyên viên chiến lược đầu tư, Chứng khoán KBSV

Thông tin bất ngờ từ chính sách thuế quan của Tổng thống Trump khiến thị trường chứng khoán xuất hiện những biến động mạnh. Để ổn định tâm lý, nhà đầu tư cần giữ bình tĩnh, tránh bị cuốn theo hiện tượng FOMO, và tập trung vào phân tích cơ bản. Hãy đánh giá tác động dài hạn của chính sách đến các ngành và doanh nghiệp, ưu tiên những công ty có nền tảng cơ bản vững chãi, khả năng thích ứng tốt và ít bị tác động nhất từ cơn bão thuế quan. Đa dạng hóa danh mục là cách hiệu quả để giảm rủi ro, tránh tập trung vào cổ phiếu chịu ảnh hưởng nặng.

Ngoài ra, nhà đầu tư có thể tận dụng cơ hội mua vào khi giá giảm mạnh do hiệu ứng hoảng loạn, và quan trọng nhất là duy trì chiến lược dài hạn, kiên nhẫn chờ thị trường ổn định thay vì chạy theo biến động ngắn hạn.

Ông Lê Đức Khánh - Giám đốc phân tích, Chứng khoán VPS

Việc tưởng chừng như đơn giản đó là kiểm soát danh mục an toàn, thận trọng có thể lại không dễ dàng đối với một số các nhà đầu tư cá nhân. Nếu diễn biến thị trường bất ổn hoặc khó dự báo hoặc đơn giản là nếu đánh giá tác động của chính sách thuế còn ảnh hưởng đến triển vọng nền kinh tế và thị trường chứng khoán thì việc giữ vững một tỷ lệ cổ phiếu/tiền mặt phù hợp để đợi chờ trước khi có các cơ hội đầu tư tốt hơn hoặc phù hợp cho việc giải ngân mới gia tăng thì ít nhất tâm lý đầu tư cũng cần được ổn định. Ngoài ra cũng còn tùy trạng thái từng danh mục – nếu tỷ trọng cổ phiếu cao thì có thể thận trọng hơn hạn chế giải ngân mới, còn nếu nhà đầu tư đang cầm ít cổ phiếu hoặc dư tiền mặt cũng vẫn có thể tìm thấy các cơ hội đầu tư giai đoạn này.

Bà Lê Diệu Linh - Giám đốc Khách hàng cá nhân, Chứng khoán Rồng Việt

Thị trường chứng khoán Việt Nam không tránh khỏi xu thế chung của thị trường tài chính toàn cầu trong 1 tuần đầy biến động. Nhà đầu tư chuyển trạng thái từ đua nhau bán sàn và chống “call margin” đã quay 180 độ thành đua mua trần với tỷ lệ lớn nhất từ khi thành lập thị trường. Lần đầu tiên có hiện tượng hơn 98% số cổ phiếu trên sàn tăng giá và hàng trăm cổ phiếu tăng trần kèm dư mua hàng chục triệu đơn vị. Riêng sản phẩm phái sinh 4 kỳ hạn đều dư mua trần với khối lượng lớn trong phiên 10/4 tạo nên phiên giao dịch lịch sử. Đây có thể nói là giai đoạn rơi mạnh nhất, khốc liệt nhất trong một khoảng thời gian cực ngắn trong suốt 25 năm qua, sau 4 phiên để mất 223 điểm và hồi phục bất giờ 126 điểm ngay sau đó.

Với những sự việc bất thường và có tác động sâu rộng đến thương mại toàn cầu, việc đứt gãy các cam kết thông thường về hợp tác kinh tế, giao thương sẽ ảnh hưởng đến hoạt động của doanh nghiệp. Đứng trước những thông tin bất lợi, nhà đầu tư cần tỉnh táo để đánh giá mức độ ảnh hưởng trực tiếp và quyết liệt loại bỏ sớm cổ phiếu yếu, các cổ phiếu bị tác động bởi việc áp thuế cũng như bản lĩnh để “stop loss” ngay từ khi mới xảy ra “cơn dư chấn” để tránh thiệt hại nhiều. Tuy nhiên, cũng không phải vì thế quá bi quan mà cần theo dõi diễn biến để có hành động kịp thời mua vào các cổ phiếu, nhóm ngành khỏe hơn khi thị trường giảm hoảng loạn, đó chính giải ngân dần với tỷ trọng an toàn.

Tôi có lời khuyên cho các nhà đầu tư cá nhân mới tham gia thị trường chứng khoán là cần phải hành động dựa trên kế hoạch, không phải cảm xúc. Khi tham gia đầu tư cần xác định Thị trường chứng khoán là thị trường biến động, hãy đảm bảo rằng mỗi quyết định đầu tư đều được xây dựng trước kịch bản về điểm mua, điểm bán, cắt lỗ, chốt lời. Nếu đã có kế hoạch, đừng thay đổi nó chỉ vì vài phiên biến động. Nhà đầu tư giành được thắng lợi khi tập trung vào phân tích giá trị thực của doanh nghiệp nhằm né tránh FOMO. Giá cổ phiếu biến động mạnh chưa chắc phản ánh đúng giá trị doanh nghiệp. Nếu giá giảm sâu mà cơ bản không thay đổi chính là cơ hội tích lũy và ngược lại khi giá tăng trần chỉ vì tin đồn thì sẽ rủi ro đu đỉnh cao.

Bà Nguyễn Thị Mỹ Liên - Trưởng phòng Phân tích, Công ty CP Chứng khoán Phú Hưng

Bối cảnh biến động lớn trong giao dịch không chỉ diễn ra ở chứng khoán trong nước mà còn lan rộng trên thị trường toàn cầu, khi lập trường của Tổng thống Trump không cho thấy sự chắc chắn. Dù vậy, theo tôi, thị trường chung đã chiết khấu thông tin tiêu cực về căng thẳng thương mại, bao gồm cả khả năng leo thang thuế quan trả đũa giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc. Bộ tài chính Trung quốc cho biết với mức thuế hiện tại, thị trường Trung Quốc sẽ không chấp nhận hàng hóa từ Hoa kỳ, nên nếu Mỹ tiếp tục áp thuế, Trung Quốc sẽ phớt lờ điều đó.

Tâm lý thị trường có lẽ chuyển sang giai đoạn thích nghi và kỳ vọng vào các chính sách hỗ trợ từ chính phủ nhiều hơn. Từ các cơ sở đó, tôi cho rằng nhà đầu tư nên bình tĩnh đánh giá lại thông tin, tập trung vào những nhóm ngành không bị ảnh hưởng nhiều từ thương mại quốc tế và hưởng lợi từ các chính sách kích cầu trong nước như Đầu tư công, Ngân hàng, Tiêu dùng. Tôi kỳ vọng thị trường sẽ chuyển sang giai đoạn định hình lại xu hướng và ổn định trong biên ngang nên nhà đầu tư không cần quá lo ngại sẽ không kịp giải ngân, cơ hội luôn xuất hiện trong rủi ro.

Nguyễn Hoàng – VnEconomy

Việc chỉ áp thuế đối ứng 10% trong vòng 90 ngày là tin tốt cho thị trường chứng khoán và những phản ứng trong giao dịch cho thấy nhà đầu tư đang kỳ vọng rất cao. Tuy nhiên thời gian đàm phán không ngắn và không dễ “lọt” thông tin mới. Liệu thị trường sẽ diễn biến thế nào trong thời gian chờ đợi này?

Bà Lê Diệu Linh - Giám đốc Khách hàng cá nhân, Chứng khoán Rồng Việt

Thị trường Việt Nam bị cú sốc về áp thuế với mức áp ngay lập tức là 46%, khi Tổng thông Trump gia hạn cho 90 ngay và chỉ áp 10% trong thời gian này để 2 bên tiến hành đàm phán, tôi cho rằng đây chính là liều thuốc bổ của thị trường bởi chính thông tin đó đã tạo ra cú sốc lớn dẫn đến 4 phiên giao dịch “đổ máu” của giới đầu tư. Sau khi thông báo, thị trường có cú bật ngoạn mục khiến cho thị trường đang hoảng loạn trở nên hưng phấn, tránh được pha giảm sâu hơn thậm chí có thể “call margin” toàn diện.

Trong giai đoạn này, nhà đầu tư cần quan sát cả dòng tiền lẫn tâm lý đám đông. Việc chỉ áp thuế đối ứng trong vòng 90 ngày đúng là một tín hiệu “giảm căng thẳng” cho thị trường, nhưng kỳ vọng quá cao trong khi thông tin mới khó xuất hiện trong ngắn hạn cũng có thể tạo ra trạng thái hưng phấn mong manh, dễ đảo chiều nếu thất vọng. Dưới đây là một vài kịch bản và gợi ý nhà đầu tư chủ động ứng phó với thị trường.

Giai đoạn “nghỉ giữa hiệp” thị trường có thể đi ngang và dễ rung lắc: Sau những cú hồi mạnh vì tin tốt, thị trường thường cần thời gian để thẩm thấu thông tin và kiểm định lại vùng giá mới. Giai đoạn chờ đàm phán trong 90 ngày nhiều khả năng không có chất xúc tác đủ mạnh để giữ đà tăng liên tục, do đó dòng tiền sẽ phân hóa.

Hành động cho nhà đầu tư lúc này là chốt lời dần ở các mã đã tăng mạnh theo tin tốt, không tham lam kỳ vọng tăng liên tục, giữ tỷ trọng tiền mặt hợp lý, tránh “full margin” để linh hoạt xoay chuyển nếu thị trường rung lắc. Bà Lê Diệu Linh

Dòng tiền sẽ chọn lọc, nhóm hưởng lợi trực tiếp vẫn giữ nhịp, còn lại có thể “xả vai”. Những nhóm ngành như xuất khẩu, logistics, thuỷ sản, dệt may, v.v... có thể tiếp tục hút tiền. Tuy nhiên, các nhóm đã tăng mạnh có thể đối diện với chốt lời ngắn hạn, nhất là nếu không có thông tin hỗ trợ thêm. Dòng tiền có xu hướng xoay vòng nhanh, tạo cảm giác thị trường vẫn “nóng”, nhưng thực tế là đang lựa chọn kỹ hơn.

Giao đoạn sau cùng nhà đầu tư cần tỉnh táo, đó là khi thị trường “đầu cơ theo kỳ vọng” dễ bị xoay chuyển nếu kỳ vọng bị kéo dài hoặc thất vọng. Nếu 2–3 tuần tới không có tín hiệu rõ ràng từ đàm phán, thị trường sẽ bắt đầu “mỏi mệt”. Khi đó, tâm lý FOMO ban đầu sẽ chuyển thành thận trọng hoặc sợ hãi nếu xuất hiện những tín hiệu bất lợi dù nhỏ và có thể dẫn đến bán tháo.

Vậy hành động cho nhà đầu tư lúc này là chốt lời dần ở các mã đã tăng mạnh theo tin tốt, không tham lam kỳ vọng tăng liên tục, giữ tỷ trọng tiền mặt hợp lý, tránh “full margin” để linh hoạt xoay chuyển nếu thị trường rung lắc. Đầu tư nên tập trung vào những cổ phiếu có câu chuyện riêng, báo cáo quý 1 tốt thay vì chạy theo sóng ngắn. Nếu lướt sóng hãy thực hiện chiến thuật lướt nhanh, chốt gọn, đặt stop-loss rõ ràng. Nếu đầu tư trung dài hạn chỉ gom tích luỹ ở vùng nền, không mua đuổi, chấp nhận rung lắc ngắn hạn.

Bà Nguyễn Thị Mỹ Liên - Trưởng phòng Phân tích, Công ty CP Chứng khoán Phú Hưng

Mức thuế trung bình 10% trong thời gian 90 ngày để đàm phán thương mại là một yếu tố khá tích cực, đặc biệt là với Việt Nam khi mức thuế trước đó được đề cập tới 46%. Tuy nhiên, tôi cho rằng để giảm được về mức thuế này vẫn là một thách thức, và khó dự báo, khi lập trường từ phía chính quyền ông Trump không chắc chắn. Tâm lý thị trường đang chuyển hướng sang các chính sách hỗ trợ cũng như thúc đẩy kinh tế từ Chính phủ để bù đắp cho căng thẳng thương mại. Theo tôi, các cơ hội và rủi ro đang đan xen lẫn nhau, sự lưỡng lự sẽ tiếp tục chi phối nên xu hướng thị trường có lẽ sẽ dao động cân bằng trong biên ngang 1150 – 1250 điểm, trước khi có thêm chất xúc tác thật sự làm thay đổi kỳ vọng dài hạn.

Ông Nghiêm Sỹ Tiến – Chuyên viên chiến lược đầu tư, Chứng khoán KBSV

Tôi cho rằng thị trường nhiều khả năng sẽ có xu hướng biến động phân hóa trong 90 ngày tới. Trong ngắn hạn, việc nới rộng thời gian đàm phán có thể giúp cho VN-Index phục hồi về ngưỡng cân bằng trước khi có thông tin thuế quan mới, nhưng áp lực chốt lời sẽ gia tăng do lo ngại những thông tin bất định, đặc biệt là nhóm cổ phiếu xuất nhập khẩu, khu công nghiệp. Bên cạnh đó, các phiên giao dịch nhiều khả năng sẽ phản ứng nhạy với tin đồn hoặc tín hiệu đàm phán, dẫn đến mức độ biến động cao.

Ông Lê Đức Khánh - Giám đốc phân tích, Chứng khoán VPS

Nhà đầu tư đã có phản ứng “thái quá”, thể hiện qua tâm lý “bi quan” đi kèm với lực bán cổ phiếu gia tăng ở các phiên đầu tuần trước. Tuy nhiên cũng không thể không nhắc đến chiều ngược lại, lực mua lên, cầu bắt đáy cũng khá lớn. Khi các chỉ số, cổ phiếu giảm quá mạnh 3 – 4 phiên liên tiếp thì thị trường thường có các phiên hồi phục trở lại rồi tích lũy thêm 3 – 5 phiên tiếp theo và chúng ta đợi chờ các tín hiệu kinh tế vĩ mô ổn định hơn. VN-Index vẫn đang trong pha phục hồi từ khu vực đáy 1060 – 1080 điểm vượt lên khu vực 1220 – 1230 điểm và tích lũy một số phiên tại khu vực 1240 – 1260 điểm ở tuần tới. Tôi nghĩ vẫn có những nhóm ngành phục hồi rất tốt. Một số nhà đầu tư bắt đáy giữa tuần trước cũng đã có thành quả và trạng thái tâm lý trái chiều cũng đã thể hiện rõ ở các phiên đầu tuần và cuối tuần trước.

Tôi đánh giá khả năng xuất hiện “sóng kết quả kinh doanh” phụ thuộc vào sự đồng thuận về kết quả tốt từ các doanh nghiệp lớn, nhưng sẽ khó hình thành nếu thông tin thuế quan tiếp tục bất ổn. Ông Nghiêm Sỹ Tiến

Nguyễn Hoàng – VnEconomy

Hiện tại đã là giữa tháng 4, mạch thông tin kết quả kinh doanh quý 1/2025 sắp xuất hiện. Anh chị đánh giá tác động của những yếu tố này như thế nào? Liệu có đủ để hỗ trợ thị trường hay sẽ bị lấn át bởi thông tin về xung đột thuế quan? Thị trường có thể xuất hiện “sóng kết quả kinh doanh”?

Ông Nghiêm Sỹ Tiến – Chuyên viên chiến lược đầu tư, Chứng khoán KBSV

Nếu thông tin kết quả kinh doanh quý 1/2025 từ các lĩnh vực chủ chốt như ngân hàng, bất động sản, công bố lợi nhuận vượt kỳ vọng, thị trường có thể nhận được động lực tích cực, hỗ trợ duy trì hoặc phục hồi đà tăng. Tuy nhiên, xung đột thuế quan, nổi bật từ chính sách của Tổng thống Trump, đang gây biến động lớn và có nguy cơ lấn át tác động tích cực này, nhất là nếu xuất hiện tin tức bất lợi như áp thuế cao hơn.

Tôi đánh giá khả năng xuất hiện “sóng kết quả kinh doanh” phụ thuộc vào sự đồng thuận về kết quả tốt từ các doanh nghiệp lớn, nhưng sẽ khó hình thành nếu thông tin thuế quan tiếp tục bất ổn. Quý 2 sẽ là thời điểm thị trường tập trung nhiều hơn về việc đánh giá các kịch bản thuế quan và mức độ ảnh hưởng lên các nhóm ngành. Do đó, nhiều khả năng kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp sẽ có sự đi ngang, chững lại hoặc ít có sự tác động lên tâm lý lên các nhà đầu tư.

Bà Nguyễn Thị Mỹ Liên - Trưởng phòng Phân tích, Công ty CP Chứng khoán Phú Hưng

Theo quan điểm của tôi, sự hoảng loạn của thị trường trong giai đoạn vừa qua đã mở ra cơ hội rất tốt để tích lũy các cổ phiếu cơ bản, có tính phòng thủ cao, hưởng lợi từ các chính sách vĩ mô của Chính phủ và có tỷ suất cổ tức cao. Đa phần các cổ phiếu có những đặc điểm này thường thuộc về các nhóm ngành hàng tiêu dùng (như SAB, BMP, NTP, VNM, QNS), ngành thiết yếu (điện: REE, GEG; nước: BWE, TDM) và một số cổ phiếu đặc thù khác (như đầu tư công: VCG, và một số cổ phiếu bán lẻ như PNJ, DGW), mà không liên quan trực tiếp đến chính sách thuế của Mỹ.

Theo quan sát của tôi, các cổ phiếu trên đã có nhịp giảm nhẹ hơn so với mặt bằng chung, cho thấy tâm lý tương đối ổn định của nhà đầu tư vào triển vọng của doanh nghiệp trong năm 2025. Nếu trong trường hợp xấu nhất, với tỷ suất cổ tức cao, nhà đầu tư cũng có thể hưởng lợi hơn so với việc gửi tiết kiệm. Sau những cú sốc của thị trường, tôi thấy nhà đầu tư thường trở nên cẩn trọng hơn trong các quyết định đầu tư, và họ có xu hướng tìm kiếm lợi nhuận ổn định từ các cổ phiếu cơ bản thay vì tham gia vào các cổ phiếu đầu cơ. Do đó, tôi tin rằng việc công bố thông tin về kết quả kinh doanh quý 1/2025, trong bối cảnh trì hoãn đánh thuế trong 90 ngày, sẽ có sức ảnh hưởng đáng kể đến dòng tiền trên thị trường trong thời gian tới. Tin tức về thuế quan vẫn còn để ngỏ, nhưng tôi đánh giá rằng những thông tin tiêu cực nhất đã được công bố, và nếu có tác động, nó sẽ không quá tiêu cực trong thời gian tới.

Bà Lê Diệu Linh - Giám đốc Khách hàng cá nhân, Chứng khoán Rồng Việt

Nói về kết quả kinh doanh, hiện chưa xuất hiện nhiều doanh nghiệp có kết quả kinh doanh vượt trội, chưa kể một số nhóm ngành còn có ảnh hưởng thậm chí kết quả không tốt. Do vậy, ngay cả khi công bố kết quả kinh doanh một số ngành tốt thị trường sẽ phân hóa ngành rất rõ rệt. Vì vậy, để có kết quả đầu tư thuận lợi nhà đầu tư phải đánh giá được thực trạng của các nhóm ngành chủ đạo và triển vọng kết quả kinh doanh của họ. Về sóng ngành, tôi đánh giá rằng có khả năng nhóm ngành tài chính luôn là ngành dẫn dắt cuộc chơi cũng như kỳ vọng về kết quả kinh doanh nhóm này vượt trội so với các nhóm ngành còn lại.

Ông Lê Đức Khánh - Giám đốc phân tích, Chứng khoán VPS

Rõ ràng thông tin vĩ mô liên quan đến chính sách thuế, hoãn, rồi tình hình leo thang căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc vẫn sẽ là những yếu tố ảnh hưởng đến triển vọng kinh tế thế giới và Việt Nam, sự ổn định, sự khó đoán. Chỉ một điều mà các nhà đầu tư có thể kiểm soát đó là tình hình kinh doanh, mức định giá của các công ty niêm yết, cơ hội đầu tư có thể ước tính, đo đếm hơn là việc dự báo xem sắp tới chính sách thuế sẽ tác động thế nào lên nền kinh tế.

Theo tôi cơ hội đầu tư rõ ràng vẫn sẽ được xác định thông qua các doanh nghiệp cụ thể, tiềm năng tăng trưởng, nhất là khi nhiều ổ phiếu giảm giá mạnh giai đoạn vừa qua có thể là cơ hội tốt cho các nhà đầu tư nhạy bén. Giai đoạn này các nhà đầu tư vẫn nên theo dõi các cơ hội ở các doanh nghiệp riêng lẻ hơn là lo lắng quá mức về tác động của chính sách thuế lên nền kinh tế…

Tôi vẫn nghĩ các nhà đầu tư nên ưu tiên kiểm soát danh mục đầu tư chặt chẽ, có thể một số cổ phiếu nắm giữ vẫn bị “âm” trạng thái. Tỷ trọng cổ phiếu nắm giữ có thể chỉ 20 – 40% tối đa hoặc có thể hơn. Giữ tỷ trọng danh mục an toàn thì tâm lý sẽ ổn định hơn ít lo lắng hơn. Ông Lê Đức Khánh

Nguyễn Hoàng – VnEconomy

Thông tin Mỹ thông báo hoãn áp thuế 46% là cực kỳ bất ngờ và những nhà đầu tư bắt đáy giá sàn phiên trước đó phần lớn là may mắn. Anh chị đã tăng tỷ trọng cổ phiếu lên chưa, lúc này nên nắm giữ bao nhiêu là hợp lý?

Bà Nguyễn Thị Mỹ Liên - Trưởng phòng Phân tích, Công ty CP Chứng khoán Phú Hưng

Lập trường của Tổng thống Trump thay đổi thật sự gây bất ngờ cho thị trường. Theo tôi, cục diện đã thay đổi và thị trường sẽ chuyển sang giai đoạn cân bằng. Tôi đã gia tăng một phần vị thế lên tỷ trọng trung bình dựa trên các cơ sở sau đây.

Thứ nhất, tâm lý giao dịch ổn định hơn khi các thông tin tiêu cực đã được chiết khấu vào giá, bao gồm cả việc Mỹ và Trung quốc có tiếp tục leo thang thuế trả đũa. Thứ hai, Việt Nam rất linh hoạt và thích ứng kịp thời với vấn đề thương mại, chúng ta đã giảm thuế MFN với hàng loạt mặt hàng nhập khẩu của Mỹ trước đó, và việc Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc trực tiếp đến Washington D.C để đàm phán thương mại với Bộ trưởng tài chính Mỹ Bessent, đều cho thấy sự tích cực trong điều hành. Thứ ba, kỳ vọng vào các chính sách hỗ trợ, kích cầu kinh tế, điển hình là việc Ngân hàng nhà nước chuẩn bị triển khai gói 500 nghìn tỷ đồng cho vay đối với các doanh nghiệp đầu tư hạ tầng và công nghệ số. Dẫu vậy, tôi cho rằng tỷ trọng trung bình sẽ hợp lý giai đoạn này, vì những biến số còn chưa rõ ràng, để có thể quản trị rủi ro nếu bối cảnh chung thay đổi.

Bà Lê Diệu Linh - Giám đốc Khách hàng cá nhân, Chứng khoán Rồng Việt

Chúng tôi đã khuyến nghị nhà đầu tư mua vào trong phiên 9/4 khi dấu hiệu một số nhóm ngành trong đó việc giải chấp có vẻ như đã được xử lý xong cũng như có dòng tiền khá lớn mua vào chủ động trong phiên này. Đó là nhóm ngân hàng và nhóm chứng khoán. Chính 2 nhóm ngành trọng yếu này là nguồn cảm hứng để thị trường có pha bứt phá mạnh mẽ sau khi ông Trump gia hạn 90 ngày và hạ thuế xuống 10% với hơn 75 quốc gia khác.

Với tỷ trọng nắm giữ cổ phiếu hiện nay, theo kinh nghiệm của tôi nhà đầu tư nên để mức an toàn. Với tỷ trọng vay (nếu có không quá 50%, thậm chí nên thấp hơn) để tránh các pha sụt giảm bất ngờ. Việc chốt lời hoặc hạ tỷ trọng trong những phiên hứng phấn trong giai đoạn này là phù hợp, tránh đua mua mọi giá khi vấn đề thuế vẫn là chủ đề lớn giữa 2 quốc gia có ảnh hưởng thương mại trên toàn cầu đặc biệt với tính cách của ông Trump hiện nay là rất khó lường!

Ông Nghiêm Sỹ Tiến – Chuyên viên chiến lược đầu tư, Chứng khoán KBSV

Nhà đầu tư có thể tận dụng hồi phục của thị trường sau khi thông tin được hoãn áp thuế công bố, để gia tăng tỷ trọng ngắn hạn các cổ phiếu cơ bản tốt, ít bị ảnh hưởng nhất. Tuy nhiên, chỉ nên duy trì mức tỷ trọng nhỏ do vẫn còn nhiều yếu tố bất định phía sau.

Ông Lê Đức Khánh - Giám đốc phân tích, Chứng khoán VPS

Tôi vẫn nghĩ các nhà đầu tư nên ưu tiên kiểm soát danh mục đầu tư chặt chẽ, có thể một số cổ phiếu nắm giữ vẫn bị “âm” trạng thái nhưng việc giữ vững kỷ luật, kiểm soát tỷ trọng cổ phiếu nắm giữ nên được chú ý hơn, sau đó mới tính đến việc cơ hội nào giai đoạn tới, đợi chờ thị trường vận động cân bằng trở lại đi kèm với tiến triển đàm phán thuế giữa Mỹ và Việt Nam và bối cảnh hướng đi chính sách thuế của Chính quyền Tổng thống Trump giai đoạn tới. Tỷ trọng cổ phiếu nắm giữ có thể chỉ 20 – 40% tối đa hoặc có thể hơn. Giữ tỷ trọng danh mục an toàn thì tâm lý sẽ ổn định hơn ít lo lắng hơn.