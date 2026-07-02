Không yêu cầu giấy chuyển viện với người bệnh hiểm nghèo, cấp cứu

Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, thời gian qua, cơ quan này nhận được phản ánh về việc một số cơ sở khám chữa bệnh vẫn yêu cầu người bệnh thuộc trường hợp cấp cứu, hoặc thuộc diện không phải chuyển cơ sở khám chữa bệnh phải xuất trình giấy chuyển viện.
Bên cạnh đó, người có thẻ bảo hiểm y tế đi khám chữa bệnh tại một số cơ sở phải tự mua thuốc, thiết bị y tế và thanh toán chi phí dịch vụ kỹ thuật thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế.
Ngoài ra, vẫn còn tình trạng chưa thực hiện kê đơn thuốc ngoại trú trên 30 ngày đối với người bệnh đủ điều kiện theo quy định; người bệnh không được hưởng miễn cùng chi trả trong năm tài chính ngay tại cơ sở khám chữa bệnh khi đã đủ điều kiện.
Xuất phát từ những thực tế trên, để đảm bảo quyền lợi hợp pháp của người tham gia bảo hiểm y tế, Bảo hiểm xã hội Việt Nam yêu cầu Bảo hiểm xã hội các địa phương phối hợp với cơ sở khám chữa bệnh, đảm bảo người bệnh được hưởng miễn cùng chi trả ngay tại cơ sở khi đã đủ điều kiện.
Các cơ sở được yêu cầu thực hiện đúng quy định tại Nghị định số 188/2025/NĐ-CP, không yêu cầu người bệnh thanh toán số tiền cùng chi trả lớn hơn 6 tháng lương cơ sở mà người bệnh được hưởng.
Bảo hiểm xã hội Việt Nam cũng yêu cầu rà soát việc thực hiện kê đơn thuốc ngoại trú tối đa 90 ngày đối với người bệnh thuộc danh mục khi đủ điều kiện. Qua đó, nhằm giảm phiền hà, tiết kiệm thời gian, chi phí cho người bệnh và giảm tải bệnh viện.
Ngoài ra, việc đảm bảo cung ứng thuốc, thiết bị y tế, dịch vụ khám chữa bệnh thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế cũng được lưu ý. Các cơ sở khám chữa bệnh cần thực hiện theo đúng phạm vi chuyên môn.
Trường hợp không cung ứng được, hoặc vượt quá khả năng chuyên môn, cơ sở khám chữa bệnh có trách nhiệm chuyển người bệnh đến cơ sở khác có đủ điều kiện cung ứng, có khả năng chuyên môn phù hợp.
“Không để người bệnh phải tự chi trả chi phí khám chữa bệnh thuộc phạm vi, quyền lợi hưởng bảo hiểm y tế, trừ trường hợp được thanh toán trực tiếp, hoặc người bệnh, người đại diện hợp pháp của người bệnh có yêu cầu lựa chọn dịch vụ khám chữa bệnh, thuốc, thiết bị y tế ngoài phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế”, Bảo hiểm xã hội Việt Nam nêu rõ.
Ngoài ra, các cơ sở khám chữa bệnh cũng không được yêu cầu người bệnh trong tình trạng cấp cứu, người bệnh được chẩn đoán xác định, điều trị các bệnh hiếm, hiểm nghèo trong danh mục quy định, và các trường hợp không yêu cầu giấy chuyển cơ sở khám chữa bệnh khác, phải quay về cơ sở cấp dưới để làm thủ tục chuyển viện.
Hiện nay, chính sách thông tuyến và chuyển tuyến được thực hiện theo quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế, nhằm vừa bảo đảm quyền lợi của người tham gia, vừa bảo đảm sử dụng hiệu quả Quỹ Bảo hiểm y tế, hạn chế quá tải tại tuyến chuyên sâu. Người tham gia bảo hiểm y tế hiện đã được thông tuyến khám bệnh, chữa bệnh ở cấp tỉnh trên toàn quốc.
Bên cạnh đó, đồng bào dân tộc thiểu số và người sinh sống tại xã đảo, huyện đảo được phép khám bệnh, chữa bệnh nội trú trực tiếp tại các bệnh viện tuyến Trung ương, mà không cần giấy chuyển tuyến. Qua đó, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong tiếp cận dịch vụ y tế có chất lượng.
Đồng thời, Bộ Y tế đã ban hành danh mục 62 bệnh hiểm nghèo và bệnh hiếm, áp dụng từ ngày 1/1/2025. Theo đó, người mắc các bệnh này được khám bệnh, chữa bệnh tại tuyến Trung ương không cần giấy chuyển tuyến.
Bộ Y tế cũng đã triển khai tích hợp giấy chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế điện tử và giấy hẹn khám lại điện tử trên ứng dụng VNeID, góp phần cải cách thủ tục hành chính, giảm tối đa phiền hà cho người bệnh và tạo điều kiện để người dân được khám bệnh, chữa bệnh thuận tiện, linh hoạt hơn.
Ngoài ra, Bộ Y tế đang rà soát, sửa đổi, bổ sung Thông tư số 20/2022/TT-BYT về danh mục thuốc được Quỹ Bảo hiểm y tế thanh toán, nhằm đáp ứng nhu cầu điều trị và bảo đảm tốt hơn quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế.
Hiện nay, Bộ Y tế đang xin ý kiến các đơn vị liên quan để hoàn thiện dự thảo Thông tư, dự kiến ban hành trong năm 2026.
Theo dự thảo, danh mục thuốc bảo hiểm y tế sẽ được bổ sung một số thuốc điều trị ung thư, bệnh mạn tính và bệnh hiếm. Đồng thời, sửa đổi, bổ sung điều kiện và tỷ lệ thanh toán đối với một số thuốc đã có trong danh mục, qua đó góp phần nâng cao khả năng tiếp cận thuốc, giảm gánh nặng chi phí cho người bệnh và nâng cao hiệu quả điều trị.
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