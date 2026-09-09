253 nghìn tỷ đồng trái phiếu đáo hạn trong vòng một năm tới, áp lực vẫn rất lớn

Theo VIS Rating, tổng giá trị trái phiếu doanh nghiệp đáo hạn trong 12 tháng tới ước khoảng 253 nghìn tỷ đồng, áp lực trả nợ vẫn rất lớn.

Theo báo cáo cập nhật thị trường trái phiếu doanh nghiệp tháng 8/2026 của VIS Rating, tổng giá trị phát hành mới trong tháng đạt khoảng 35 nghìn tỷ đồng. Con số này thấp hơn mức phát hành của tháng trước, cho thấy hoạt động huy động vốn qua kênh trái phiếu có sự chững lại sau giai đoạn tăng mạnh trong những tháng giữa năm.

Dù quy mô phát hành giảm, thị trường vẫn duy trì sự tập trung cao vào nhóm tổ chức tín dụng. Các ngân hàng chiếm tới 82% tổng giá trị phát hành mới trong tháng, trong khi nhóm doanh nghiệp bất động sản đóng góp khoảng 9%. Phần còn lại thuộc về các nhóm ngành khác. Cơ cấu này tiếp tục phản ánh vai trò chủ đạo của hệ thống ngân hàng trên thị trường trái phiếu doanh nghiệp hiện nay.

Trong tháng 8, trái phiếu phát hành riêng lẻ tiếp tục là phương thức huy động vốn chủ yếu. Theo VIS Rating, 91% giá trị trái phiếu phát hành mới được thực hiện thông qua hình thức riêng lẻ, trong khi trái phiếu phát hành ra công chúng chỉ chiếm 9%.

Kỳ hạn bình quân của các lô trái phiếu phát hành mới đạt 4,9 năm, giảm so với mức 5,5 năm của tháng trước. Diễn biến này cho thấy các tổ chức phát hành có xu hướng huy động vốn với thời hạn ngắn hơn, trong bối cảnh mặt bằng lãi suất và nhu cầu vốn trên thị trường vẫn có nhiều biến động.

Lãi suất phát hành giữa các nhóm ngành tiếp tục có sự chênh lệch đáng kể. Coupon bình quân của trái phiếu ngân hàng ở mức 8,7%, trong khi trái phiếu bất động sản có mức coupon bình quân lên tới 12,2%. Chênh lệch này phản ánh mức độ khác biệt về rủi ro tín dụng và khả năng tiếp cận nguồn vốn giữa hai nhóm tổ chức phát hành.

Danh sách các đợt phát hành lớn trong tháng tiếp tục cho thấy sự hiện diện áp đảo của các ngân hàng. Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam phát hành nhiều lô trái phiếu với giá trị từ 2.000-3.300 tỷ đồng và kỳ hạn 3 năm. Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội phát hành 2.081 tỷ đồng trái phiếu ra công chúng kỳ hạn 7 năm. Trong khi đó, Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM và Ngân hàng TMCP Tiên Phong cũng có các đợt phát hành trị giá hàng nghìn tỷ đồng.

Ở nhóm bất động sản, Vinhomes có một lô trái phiếu phát hành riêng lẻ trị giá 2.000 tỷ đồng trong tháng 8, kỳ hạn 3 năm, có tài sản bảo đảm và lãi suất kỳ đầu tiên 12,5%/năm.

Tính đến thời điểm cập nhật dữ liệu ngày 7/9/2026, tổng giá trị trái phiếu doanh nghiệp đang lưu hành trên thị trường đạt khoảng 1.491 nghìn tỷ đồng, tương đương 10,9% GDP danh nghĩa gần nhất. Quy mô dư nợ này cho thấy trái phiếu vẫn là một kênh huy động vốn quan trọng đối với doanh nghiệp và tổ chức tín dụng, dù thị trường đã trải qua giai đoạn tái cấu trúc mạnh trong những năm gần đây.

Một trong những điểm đáng chú ý của thị trường tháng 8 là tình hình chậm thanh toán gốc và lãi trái phiếu tiếp tục có dấu hiệu cải thiện.

Theo VIS Rating, giá trị trái phiếu phát sinh chậm trả mới trong tháng ở mức khoảng 0,3 nghìn tỷ đồng. Tỷ lệ chậm trả trong 12 tháng gần nhất giảm xuống 0,24%, thấp hơn mức 0,30% của tháng trước.

Tính riêng trong tháng 8/2026, tỷ lệ chậm trả ở mức khoảng 0,20%, thấp hơn đáng kể so với các giai đoạn thị trường căng thẳng trước đây. Dữ liệu lịch sử cho thấy tỷ lệ này từng lên tới 1,06% trong tháng 8/2024, trước khi giảm xuống 0,20% trong tháng 8/2025 và tiếp tục duy trì ở mức 0,20% trong tháng 8 năm nay.

Trong tháng 8, một trường hợp chậm thanh toán mới được ghi nhận là lô trái phiếu của Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Bất động sản Green Land, với giá trị chậm trả 315 tỷ đồng. Sự kiện chậm trả đầu tiên xảy ra ngày 28/8/2026 và liên quan đến nghĩa vụ thanh toán lãi trái phiếu.

Điểm sáng đáng chú ý trong tháng 8 là hoạt động thanh toán các khoản nợ trái phiếu đã chậm trả. Theo số liệu của VIS Rating, số lượng tổ chức phát hành đã trả tiền cho trái chủ có xu hướng gia tăng trong quá trình tái cấu trúc nợ, trong khi số doanh nghiệp lựa chọn kéo dài thời hạn trái phiếu giảm dần.

Theo VIS Rating, tổng giá trị trái phiếu doanh nghiệp đáo hạn trong 12 tháng tới ước khoảng 253 nghìn tỷ đồng, áp lực trả nợ vẫn rất lớn. Khả năng tiếp cận nguồn vốn mới, dòng tiền từ hoạt động kinh doanh và tiến độ phục hồi của thị trường bất động sản sẽ tiếp tục là những yếu tố quyết định tốc độ xử lý các khoản nợ trái phiếu trong thời gian tới.

Dữ liệu theo từng tháng cho thấy áp lực đáo hạn sẽ không phân bổ đồng đều. Một số tháng có giá trị trái phiếu đến hạn cao hơn đáng kể, trong đó nhóm bất động sản dân cư và ngân hàng là hai khu vực đóng góp lớn vào tổng nghĩa vụ đáo hạn.