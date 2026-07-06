6 tháng đầu năm: Vốn đầu tư nước ngoài bứt phá mạnh

Thu hút vốn đầu tư nước ngoài trong nửa đầu năm 2026 ghi nhận con số tăng trưởng tích cực trong bối cảnh biến động phức tạp của tình hình địa chính trị toàn cầu và sự tái định vị của chuỗi cung ứng quốc tế. Với định hướng chính sách rõ ràng, Việt Nam tiếp tục khẳng định là điểm đến an toàn của nhà đầu tư nước ngoài.

Theo Cục Thống kê, tính đến ngày 30/6/2026, tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam bao gồm vốn đăng ký cấp mới, vốn đăng ký điều chỉnh và giá trị góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đạt 34,65 tỷ USD, tăng mạnh 61,0% so với cùng kỳ năm trước.

CÁC DÒNG VỐN ĐỀU GIỮ ĐÀ TĂNG

Đà tăng mạnh của dòng vốn đầu tư nước ngoài được dẫn dắt đồng đều bởi cả ba dòng vốn.

Về vốn đăng ký cấp mới, toàn quốc có 2.013 dự án được cấp phép mới với tổng số vốn đạt 17,39 tỷ USD, tăng 8,2% về mặt giá trị. Điều này phản ánh quy mô trung bình của mỗi dự án mới đã tăng đáng kể, không còn tình trạng manh mún mà tập trung vào các dự án tổ hợp có tiềm lực tài chính lớn.

Ở kênh vốn đăng ký điều chỉnh, có 541 lượt dự án tăng vốn với tổng giá trị bổ sung đạt 11,04 tỷ USD, tăng 23,5% so với cùng kỳ. Việc các doanh nghiệp hiện hữu liên tục rót thêm vốn để mở rộng quy mô sản xuất cho thấy cam kết gắn bó lâu dài của nhà đầu tư cũng như hiệu quả đầu tư tại thị trường Việt Nam.

Cùng với đó, dòng vốn góp vốn, mua cổ phần cũng đạt 6,22 tỷ USD, tăng mạnh 89,5%. Trong đó, dòng vốn đổ mạnh vào hoạt động chuyên môn, khoa học, công nghệ đạt 2,64 tỷ USD và bán buôn, bán lẻ đạt 1,94 tỷ USD, cho thấy xu hướng thâu tóm và hợp tác chiến lược trong các ngành dịch vụ chất lượng cao đang diễn ra rất sôi động.

Đặc biệt, điểm sáng lớn nhất của bức tranh kinh tế vĩ mô đó là vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) thực hiện khi giải ngân ước đạt 13,03 tỷ USD, tăng 11,2% so với cùng kỳ năm 2025, đánh dấu mức cao nhất của 6 tháng đầu năm trong vòng 5 năm qua. Tiền thực tế đổ vào các đại công trường, nhà máy cho thấy năng lực hấp thụ vốn tốt của nền kinh tế và sự đồng hành, hỗ trợ quyết liệt từ phía chính quyền trong việc tháo gỡ các nút thắt thủ tục.

CUỘC BỨT PHÁ CỦA CÁC ĐỊA PHƯƠNG

Riêng trong tháng 6/2026, dòng vốn FDI đăng ký tăng thêm đạt khoảng 9,84 tỷ USD, bao gồm 2,55 tỷ USD cấp mới, 5,26 tỷ USD vốn điều chỉnh và 2,05 tỷ USD góp vốn mua cổ phần. Đây là tháng có tốc độ giải quyết thủ tục và trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư nhộn nhịp nhất từ đầu năm, ghi nhận những chuyển dịch mang tính bước ngoặt tại các địa bàn trọng điểm.

Tại TP.Hồ Chí Minh, lũy kế 6 tháng đầu năm 2026, tổng vốn đăng ký mới và điều chỉnh của thành phố đạt 4,87 tỷ USD, vươn lên đứng vị trí thứ hai cả nước với 1,47 tỷ USD vốn cấp mới và 3,40 tỷ USD vốn điều chỉnh. Đặc điểm nổi bật của dòng vốn vào TP.Hồ Chí Minh là sự áp đảo của dòng vốn điều chỉnh mở rộng dự án hiện hữu, với gần 2,98 tỷ USD đăng ký tăng vốn trong tháng 6/2026.

Thành phố cũng ghi nhận xu hướng đầu tư xanh rất rõ nét với dự án tiêu biểu là việc đưa vào vận hành hệ thống điện mặt trời mái nhà công suất gần 28 MWp tại khu công nghệ cao của Samsung Electronics HCMC CE Complex, trực tiếp hiện thực hóa cam kết phát triển bền vững và định hướng chuyển đổi năng lượng mà Thành phố đang theo đuổi.

Ngoài ra, cùng loạt dự án trung tâm dữ liệu được cấp phép gồm: Trung tâm dữ liệu công suất 52 MW có vốn đầu tư 508,7 triệu USD do liên danh ba nhà đầu tư Singapore gồm: Hathor, Frontier, Evolution thực hiện; tổ hợp Trung tâm dữ liệu siêu lớn, vốn đầu tư 480,2 triệu USD, công suất 60 MW, do Công ty cổ phần Starmason làm chủ đầu tư.

Tại phía Bắc, tỉnh Bắc Ninh tiếp tục giữ vững phong độ của một thủ phủ công nghiệp khi trong 6 tháng đầu năm 2026, Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh đã cấp mới cho 12 dự án với vốn đăng ký 31,78 triệu USD và chấp thuận tăng vốn cho 25 lượt dự án hiện hữu với con số ấn tượng 539,22 triệu USD, nâng tổng vốn đăng ký mới và điều chỉnh 6 tháng lên gần 2,58 tỷ USD.

Trong khi đó, Thái Nguyên tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu với tổng vốn đăng ký mới và điều chỉnh lũy kế 6 tháng đầu năm 2026 đạt hơn 8,03 tỷ USD, bao gồm 5,80 tỷ USD cấp mới và 2,23 tỷ USD điều chỉnh nhờ chiến lược nhất quán trong việc thu hút các tổ hợp công nghệ cao, công nghiệp bán dẫn và sản xuất linh kiện điện tử quy mô lớn hàng đầu thế giới.

Các địa phương khác như Hải Phòng đạt 1,83 tỷ USD nhờ tập trung gỡ vướng thủ tục cho các dự án phụ trợ ngành bán dẫn và điện tử như LG Innotek; Phú Thọ thu hút lũy kế vốn điều chỉnh tăng thêm lên tới 554 triệu USD; Đà Nẵng ghi nhận điểm sáng từ Tập đoàn Kärcher của Đức tiếp tục mở rộng quy mô đầu tư nhà máy sản xuất thiết bị làm sạch ngay sau khi giai đoạn một đi vào vận hành ổn định.

DẤU ẤN TỪ NGHỊ QUYẾT SỐ 10-NQ/TW

Sự phân bổ dòng vốn FDI trong hai quý đầu năm 2026 tập trung vào các ngành sản xuất cốt lõi và các đối tác chiến lược. Ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục khẳng định vị thế xương sống của nền kinh tế khi thu hút tổng cộng 17,91 tỷ USD, chiếm tỷ trọng áp đảo 63,0% tổng vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm.

Lĩnh vực kinh doanh bất động sản giữ vững vị trí thứ hai với 5,1 tỷ USD, tương đương 17,9%, chứng minh phân khúc bất động sản công nghiệp và hạ tầng đô thị vẫn duy trì sức hút lớn.

Sự bùng nổ của dòng vốn đầu tư nước ngoài trong tháng 6 và nửa đầu năm 2026 cho thấy hiệu quả từ định hướng chiến lược mang tính đột phá của Đảng và Nhà nước.

Ngày 8/6/2026, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 10-NQ/TW về định hướng vốn FDI giai đoạn 2026 - 2030. Đây được coi là kim chỉ nam mới, đánh dấu bước chuyển trong tư duy thu hút đầu tư nước ngoài của Việt Nam với quyết tâm chuyển dịch mạnh mẽ từ thu hút theo số lượng sang chọn lọc theo chất lượng. Nghị quyết số 10-NQ/TW đặt trọng tâm vào ba trụ cột cốt lõi, bao gồm: ưu tiên các ngành công nghệ cốt lõi, gắn chặt với cam kết xanh và cải cách hành chính triệt để.

Theo đó, trước hết, Việt Nam tập trung ưu tiên thu hút các tập đoàn dẫn dắt trong lĩnh vực chip bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, hệ sinh thái kỹ thuật số và các ngành công nghệ cao thế hệ mới nhằm tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Thứ hai, các dòng vốn đầu tư phải gắn liền với xu hướng phát triển bền vững, khuyến khích các dự án áp dụng tiêu chuẩn ESG về môi trường, xã hội và quản trị, năng lượng tái tạo, các mô hình kinh tế tuần hoàn nhằm hiện thực hóa mục tiêu giảm phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050.

Thứ ba, cải cách hành chính mạnh mẽ. Tinh thần của Nghị quyết yêu cầu siết chặt quy trình, cắt giảm các thủ tục chồng chéo rườm rà với phương châm quyết liệt không để nhà đầu tư phải đi quá nhiều cửa. Việc các địa phương đồng loạt áp dụng cơ chế một cửa liên thông thực chất và tối ưu hóa thời gian cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đã giúp Việt Nam tăng tốc đón đầu các dòng vốn dịch chuyển nhanh, tạo ra lợi thế cạnh tranh vượt trội so với các quốc gia trong khu vực.

Hai quý cuối năm 2026, triển vọng thu hút vốn đầu tư nước ngoài của Việt Nam được dự báo sẽ tiếp tục duy trì đà tăng trưởng khả quan, có khả năng thiết lập những con số kỷ lục mới nhờ một loạt động lực cộng hưởng từ cả yếu tố khách quan lẫn nội lực chính sách.

TRIỂN VỌNG NHỮNG THÁNG CUỐI NĂM

Làn sóng đầu tư vào ngành công nghiệp bán dẫn và thiết bị điện tử thông minh trên thế giới vẫn đang ở giai đoạn cao trào. Với nền tảng hạ tầng sẵn có và kinh nghiệm tiếp nhận dòng vốn lớn tại các trung tâm công nghiệp lớn, Việt Nam hoàn toàn có thể đón thêm các siêu dự án tỷ USD từ các tập đoàn công nghệ lớn của Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc và Đài Loan trong giai đoạn cuối năm.

Bên cạnh đó, tốc độ giải ngân vốn thực hiện đạt kỷ lục trong 6 tháng qua là tiền đề vững chắc chứng minh các doanh nghiệp nước ngoài đang vận hành rất hiệu quả tại thị trường trong nước. Khi các đơn hàng xuất khẩu toàn cầu phục hồi ổn định, nhu cầu mở rộng sản xuất thực tế tăng cao sẽ tiếp tục thúc đẩy xu hướng tăng vốn và mở rộng dây chuyền sản xuất trong thời gian tới.

Dù triển vọng khá tích cực, Việt Nam vẫn cần nhìn nhận thẳng thắn và chủ động giải quyết các bài toán lớn để tối ưu hóa hiệu quả của dòng vốn FDI thế hệ mới. Trong đó, thách thức đầu tiên đó là hạ tầng năng lượng sạch. Việc các dự án công nghệ cao như nhà máy sản xuất chip, trung tâm dữ liệu đòi hỏi nguồn cung điện năng cực kỳ lớn và phải là điện sạch để đáp ứng các tiêu chuẩn xanh quốc tế. Do đó, việc đẩy nhanh tiến độ các dự án truyền tải điện, hoàn thiện cơ chế mua bán điện trực tiếp và tạo sự thông thoáng cho dòng vốn đầu tư vào năng lượng tái tạo là điều kiện tiên quyết.

Thách thức tiếp theo là chất lượng nguồn nhân lực khi phân khúc FDI công nghệ cao đòi hỏi đội ngũ kỹ sư vi mạch, chuyên gia kỹ thuật có trình độ cao thay vì lao động phổ thông giá rẻ. Việc tăng tốc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cần phải được triển khai quyết liệt hơn nữa ở quy mô quốc gia.

Nội dung đầy đủ bài viết được đăng tải trên Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 27-2026 phát hành ngày 29/06/2026. Kính mời Quý độc giả tìm đọc tại đây:

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