Thứ Ba, 16/06/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Thị trường

778 doanh nghiệp thủy sản Việt Nam được cấp phép xuất khẩu vào Đài Loan

Song Hà

16/06/2026, 17:30

Kết quả thẩm tra và phê duyệt cập nhật Danh sách doanh nghiệp thủy sản Việt Nam được phép xuất khẩu vào thị trường Đài Loan là cơ sở quan trọng giúp các doanh nghiệp duy trì hoạt động xuất khẩu ổn định, nâng cao khả năng tiếp cận và mở rộng thị phần...

Năm 2025, Việt Nam trở thành nguồn cung thủy sản lớn thứ tư cho thị trường Đài Loan. Ảnh minh họa.
Năm 2025, Việt Nam trở thành nguồn cung thủy sản lớn thứ tư cho thị trường Đài Loan. Ảnh minh họa.

Theo thông tin từ Văn phòng Kinh tế Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc (Trung Quốc), Cơ quan quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Đài Loan (TFDA) vừa có văn bản gửi Văn phòng Kinh tế - Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc thông báo kết quả thẩm tra và phê duyệt cập nhật Danh sách doanh nghiệp thủy sản Việt Nam được phép xuất khẩu vào thị trường Đài Loan.

Theo thông báo của TFDA, trên cơ sở rà soát, đối chiếu các thông tin do phía Việt Nam đề nghị, TFDA đã hoàn tất quá trình thẩm tra và thống nhất điều chỉnh Danh sách doanh nghiệp thủy sản Việt Nam được phép xuất khẩu vào Đài Loan.

Văn bản của TFDA cho biết đợt cập nhật lần này, TFDA đã phê duyệt bổ sung 25 doanh nghiệp mới; cập nhật, điều chỉnh thông tin của 25 doanh nghiệp và đưa 19 doanh nghiệp ra khỏi danh sách do không còn đáp ứng các điều kiện duy trì tư cách doanh nghiệp được phép xuất khẩu.

Với thông báo nêu trên của TFDA, kể từ ngày 10/6/2026, tổng số doanh nghiệp thủy sản Việt Nam được TFDA công nhận đủ điều kiện xuất khẩu vào thị trường Đài Loan là 778 doanh nghiệp.

Việc TFDA định kỳ rà soát, cập nhật và công bố danh sách doanh nghiệp được phép xuất khẩu là một trong những biện pháp nhằm bảo đảm yêu cầu về an toàn thực phẩm, kiểm soát chất lượng và truy xuất nguồn gốc đối với các sản phẩm thủy sản nhập khẩu vào Đài Loan. Đây cũng là cơ sở quan trọng giúp các doanh nghiệp Việt Nam duy trì hoạt động xuất khẩu ổn định, nâng cao khả năng tiếp cận và mở rộng thị phần tại thị trường Đài Loan.

Theo Bộ Công Thương, nhu cầu tiêu thụ thủy sản của người dân Đài Loan ở mức cao. Năm 2025, Việt Nam trở thành nguồn cung thủy sản lớn thứ tư cho thị trường Đài Loan. Dự báo trong thời gian tới, nhu cầu nhập khẩu thủy sản của thị trường Đài Loan vẫn tiếp tục tăng, mở ra nhiều dư địa cho doanh nghiệp Việt Nam gia tăng thị phần.

Tuy nhiên, để duy trì lợi thế cạnh tranh, các doanh nghiệp cần chú trọng nâng cao chất lượng sản phẩm, chứng nhận sức khỏe động vật; tuân thủ nghiêm các tiêu chuẩn an toàn thực phẩm, tạo uy tín lâu dài cho sản phẩm Việt Nam. Đặc biệt, cần xây dựng thương hiệu, tham gia các hội chợ thực phẩm quốc tế để gia tăng hiện diện thương hiệu; đẩy mạnh xúc tiến thương mại, hướng tới phân khúc tiêu dùng và ẩm thực cao cấp.

Đài Loan tăng cường kiểm tra khoai lang đông lạnh nhập khẩu từ Việt Nam

15:41, 20/05/2026

Đài Loan tăng cường kiểm tra khoai lang đông lạnh nhập khẩu từ Việt Nam

Đài Loan siết chặt kiểm tra sầu riêng nhập khẩu từ Việt Nam

07:14, 03/02/2026

Đài Loan siết chặt kiểm tra sầu riêng nhập khẩu từ Việt Nam

Việt Nam tiếp tục giữ vị trí đối tác thương mại lớn thứ 8 của Đài Loan (Trung Quốc)

19:03, 21/08/2025

Việt Nam tiếp tục giữ vị trí đối tác thương mại lớn thứ 8 của Đài Loan (Trung Quốc)

Từ khóa:

An toàn thực phẩm chất lượng sản phẩm Cơ quan quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Đài Loan doanh nghiệp thủy sản Việt Nam hội chợ thực phẩm quốc tế nhu cầu tiêu thụ thủy sản TFDA thị trường Đài Loan thương hiệu Việt Nam xuất khẩu vào Đài Loan

Đọc thêm

VEAM: Bứt phá vững mạnh giữa thách thức của ngành cơ khí

VEAM: Bứt phá vững mạnh giữa thách thức của ngành cơ khí

Ngày 15/6/2026, tại Hà Nội, Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP (VEAM) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026.

EU siết điều kiện tạm hoãn cơ chế áp thuế carbon đối với hàng nhập khẩu

EU siết điều kiện tạm hoãn cơ chế áp thuế carbon đối với hàng nhập khẩu

Các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) vừa đạt được thỏa thuận nhằm hạn chế những trường hợp khối này có thể tạm thời đình chỉ áp dụng Cơ chế điều chỉnh biên giới carbon (CBAM) đối với hàng hóa nhập khẩu. Động thái được đánh giá là bước đi quan trọng nhằm bảo đảm tính ổn định của chính sách khí hậu, đồng thời tạo niềm tin cho các doanh nghiệp đang đầu tư vào công nghệ sản xuất phát thải thấp.

Tháo gỡ rào cản thực thi để tạo động lực cho kinh tế tư nhân

Tháo gỡ rào cản thực thi để tạo động lực cho kinh tế tư nhân

Trước “sức ép kép” từ những hạn chế cấu trúc nội tại và biến động khó lường mang tính toàn cầu, việc định hình giải pháp hỗ trợ khu vực kinh tế tư nhân đang trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Đây là động lực then chốt để hiện thực hóa mục tiêu đạt ít nhất 2 triệu doanh nghiệp vào năm 2030...

Địa phương sẽ trực tiếp cấp chứng nhận gạo thơm xuất khẩu từ 1/7/2026

Địa phương sẽ trực tiếp cấp chứng nhận gạo thơm xuất khẩu từ 1/7/2026

Từ 1/7/2026, thẩm quyền cấp giấy chứng nhận và chứng nhận lại chủng loại gạo thơm xuất khẩu sang EU và Vương quốc Anh để được hưởng ưu đãi thuế quan theo các Hiệp định EVFTA và UKVFTA sẽ chính thức được giao về địa phương. Đây được xem là bước chuyển quan trọng trong tiến trình cải cách hành chính, hướng tới mô hình quản lý linh hoạt hơn, sát thực tiễn hơn và tạo thuận lợi cho doanh nghiệp...

Xuất khẩu duy trì tăng trưởng, nhưng ngành gỗ vẫn đối mặt với áp lực kép

Xuất khẩu duy trì tăng trưởng, nhưng ngành gỗ vẫn đối mặt với áp lực kép

Xuất khẩu sản phẩm gỗ của Việt Nam tiếp tục duy trì tăng trưởng trong những tháng đầu năm 2026 nhờ sự bứt phá của các thị trường châu Á, đặc biệt là Trung Quốc. Tuy nhiên, ngành gỗ cũng đang đối mặt với nhiều thách thức từ các biện pháp phòng vệ thương mại, yêu cầu xanh hóa ngày càng khắt khe từ EU và áp lực chuyển đổi số, chuyển đổi xanh để nâng cao năng lực cạnh tranh...

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 5/2026

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 5/2026

[Phóng sự ảnh] 222 điểm thi Hà Nội bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026

Tiêu & Dùng

[Phóng sự ảnh] 222 điểm thi Hà Nội bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026

Gỡ “điểm nghẽn” về dữ liệu và hạ tầng nền tảng, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Video

Gỡ “điểm nghẽn” về dữ liệu và hạ tầng nền tảng, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

PHR sẽ phát hành hơn 108 triệu cổ phiếu tăng vốn điều lệ

Doanh nghiệp niêm yết

2

Quy định thiết kế đối với nhà ở dưới 7 tầng và nhà ở 7 tầng trở lên từ 1/7

Bất động sản

3

Đà Nẵng ban hành nghị quyết về chính sách phát triển nguồn nhân lực vi mạch bán dẫn và trí tuệ nhân tạo

Kinh tế số

4

Doanh nghiệp công nghệ Trung Quốc muốn đầu tư 800 triệu USD vào thủ phủ công nghiệp Việt Nam

Kinh tế số

5

Pháp luật phải đi trước, tạo thuận lợi cho đổi mới sáng tạo, đầu tư, sản xuất, kinh doanh

Dân sinh

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy