778 doanh nghiệp thủy sản Việt Nam được cấp phép xuất khẩu vào Đài Loan

Kết quả thẩm tra và phê duyệt cập nhật Danh sách doanh nghiệp thủy sản Việt Nam được phép xuất khẩu vào thị trường Đài Loan là cơ sở quan trọng giúp các doanh nghiệp duy trì hoạt động xuất khẩu ổn định, nâng cao khả năng tiếp cận và mở rộng thị phần...

Theo thông tin từ Văn phòng Kinh tế Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc (Trung Quốc), Cơ quan quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Đài Loan (TFDA) vừa có văn bản gửi Văn phòng Kinh tế - Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc thông báo kết quả thẩm tra và phê duyệt cập nhật Danh sách doanh nghiệp thủy sản Việt Nam được phép xuất khẩu vào thị trường Đài Loan.

Theo thông báo của TFDA, trên cơ sở rà soát, đối chiếu các thông tin do phía Việt Nam đề nghị, TFDA đã hoàn tất quá trình thẩm tra và thống nhất điều chỉnh Danh sách doanh nghiệp thủy sản Việt Nam được phép xuất khẩu vào Đài Loan.

Văn bản của TFDA cho biết đợt cập nhật lần này, TFDA đã phê duyệt bổ sung 25 doanh nghiệp mới; cập nhật, điều chỉnh thông tin của 25 doanh nghiệp và đưa 19 doanh nghiệp ra khỏi danh sách do không còn đáp ứng các điều kiện duy trì tư cách doanh nghiệp được phép xuất khẩu.

Với thông báo nêu trên của TFDA, kể từ ngày 10/6/2026, tổng số doanh nghiệp thủy sản Việt Nam được TFDA công nhận đủ điều kiện xuất khẩu vào thị trường Đài Loan là 778 doanh nghiệp.

Việc TFDA định kỳ rà soát, cập nhật và công bố danh sách doanh nghiệp được phép xuất khẩu là một trong những biện pháp nhằm bảo đảm yêu cầu về an toàn thực phẩm, kiểm soát chất lượng và truy xuất nguồn gốc đối với các sản phẩm thủy sản nhập khẩu vào Đài Loan. Đây cũng là cơ sở quan trọng giúp các doanh nghiệp Việt Nam duy trì hoạt động xuất khẩu ổn định, nâng cao khả năng tiếp cận và mở rộng thị phần tại thị trường Đài Loan.

Theo Bộ Công Thương, nhu cầu tiêu thụ thủy sản của người dân Đài Loan ở mức cao. Năm 2025, Việt Nam trở thành nguồn cung thủy sản lớn thứ tư cho thị trường Đài Loan. Dự báo trong thời gian tới, nhu cầu nhập khẩu thủy sản của thị trường Đài Loan vẫn tiếp tục tăng, mở ra nhiều dư địa cho doanh nghiệp Việt Nam gia tăng thị phần.

Tuy nhiên, để duy trì lợi thế cạnh tranh, các doanh nghiệp cần chú trọng nâng cao chất lượng sản phẩm, chứng nhận sức khỏe động vật; tuân thủ nghiêm các tiêu chuẩn an toàn thực phẩm, tạo uy tín lâu dài cho sản phẩm Việt Nam. Đặc biệt, cần xây dựng thương hiệu, tham gia các hội chợ thực phẩm quốc tế để gia tăng hiện diện thương hiệu; đẩy mạnh xúc tiến thương mại, hướng tới phân khúc tiêu dùng và ẩm thực cao cấp.