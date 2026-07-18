Giới trẻ Hàn Quốc biến "vận may" thành ngành kinh doanh

Trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo đang định hình lại công việc, sáng tạo và đời sống hàng ngày, các thế hệ trẻ Hàn Quốc đang đi tìm thứ mà công nghệ không thể cung cấp: vận may...

Giới trẻ Hàn Quốc ngày càng tìm đến các hình thức tâm linh như bói toán và cầu may để đem lại sự an ủi cảm xúc. Ảnh: Disney+

Khắp Hàn Quốc, những tập tục từng bị coi như mê tín đang bước vào dòng chảy cuộc sống của giới trẻ. Shaman giáo, saju (bói toán Tứ Trụ), bói bài tarot và nhân tướng học không còn bó hẹp trong các buổi tư vấn riêng tư hay truyền thống gia đình. "Vận may" đã trở thành một phần không thể thiếu của lối sống giới trẻ và ngày càng trở thành một phần của văn hóa tiêu dùng.

Các chương trình thực tế giải trí Hàn Quốc đã đẩy nhanh sự chuyển dịch này. Các nền tảng phát trực tuyến, nhà sáng tạo mạng xã hội và công ty công nghệ đang đưa những tập tục tâm linh có hàng thế kỷ tuổi đến gần hơn với thế hệ trẻ đang tiếp cận chúng không phải như tôn giáo, mà như công cụ khám phá bản thân, tìm kiếm sự an ủi cảm xúc và hỗ trợ ra quyết định.

SHAMAN GIÁO TRỞ THÀNH HÌNH THỨC GIẢI TRÍ GIỜ VÀNG

Đầu năm 2026, nền tảng phát trực tuyến Disney+ Hàn Quốc ra mắt chương trình Battle of Fates - một chương trình thực tế quy tụ 49 nhà thực hành từ các lĩnh vực shaman giáo Hàn Quốc (mudang), saju, tarot và xem tướng mặt.

Ảnh: Disney+

Thay vì biến bói toán thành màn trình diễn giải trí đơn thuần, series này thách thức những người tham gia chứng minh độ chính xác trong các tiên đoán của mình, đồng thời ghi lại các nghi lễ và truyền thống đằng sau những tập tục đó. Đền thờ, các nghi lễ nhập hồn và buổi tư vấn được trình bày như di sản văn hóa sống động, thay vì những điều kỳ lạ cần tò mò.

Vận may" đã trở thành một phần không thể thiếu của lối sống giới trẻ. Ảnh: Chosun Daily

Khán giả phản hồi nhanh chóng. Trong thời gian phát sóng từ tháng 2 đến tháng 3, số người dùng hoạt động hàng tháng của Disney+ Hàn Quốc tăng 28% - từ 3,17 triệu lên 4 triệu - trong khi lượt tải xuống tăng thêm khoảng 660.000.

Điều đáng kể không kém là phản ứng đầy hứng thú của công chúng. Các cuộc thảo luận trực tuyến dần thoát khỏi những định kiến lâu nay về shaman giáo Hàn Quốc. Một người dùng Instagram đã bình luận rằng chương trình đã thay thế "những hiểu lầm và thiếu hiểu biết về shaman giáo Hàn Quốc bằng tính nhân văn" - phản ánh một sự thay đổi rộng hơn trong nhận thức người xem.

Ảnh hưởng của văn hóa bói toán, tìm kiếm vận may đang lan rộng ra ngoài phạm vi tiêu thụ nội dung truyền thông. Tháng 2/2026, thầy bói Park Seong-jun xuất hiện trong chương trình tạp kỹ “You Quiz on the Block” của đài tvN và đưa ra một lời khuyên đơn giản cho khán giả: "Khi vận may không đến, hãy đến núi Gwanak."

Núi Gwanak luôn thu hút rất đông du khách tới tìm vận may. Ảnh: Getty Images.

Lời khuyên đó nhanh chóng lan truyền trực tuyến. Lượt tìm kiếm từ khóa "Gwanaksan" trên Naver gần như tăng gấp ba lần, đạt 78.700 lượt vào tháng 2 so với 27.300 lượt trong cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, số lượt khách đến chi nhánh Gwanaksan của Trung tâm Du lịch Leo Núi Seoul tăng 41,2% so với cùng kỳ năm trước vào tháng 4.

Sự kiện này chứng minh rằng nội dung tâm linh đang bắt đầu tác động đến hành vi tiêu dùng ngoài đời thực - biến những địa điểm thành những cuộc hành hương kiểu mới, không phải vì tôn giáo mà vì khát vọng tìm kiếm vận may và sự chữa lành.

BÓI TOÁN TRỞ THÀNH NGÀNH KINH DOANH LỐI SỐNG

Đà tăng trưởng đó tiếp tục được thể hiện vào tháng 5, khi Seoul tổ chức Fortune Adventure 2026 - triển lãm lối sống đầu tiên của Hàn Quốc dành riêng cho văn hóa xem số mệnh. Trong bốn ngày, sự kiện đón khoảng 13.000 khách tham quan, quy tụ 150 nhà tư vấn và hơn 70 gian hàng tư vấn.

Saju - hình thức bói toán Hàn Quốc dựa trên ngày và giờ sinh của một người - là một trong những điểm thu hút đông đúc nhất, với người tham dự tìm kiếm định hướng về sự nghiệp, các mối quan hệ và những quyết định lớn trong cuộc sống.

Saju - hình thức bói toán Hàn Quốc dựa trên ngày và giờ sinh của một người - là một trong những điểm thu hút đông đúc nhất tại Fortune Adventure 2026. Ảnh: Disney+

Các thương hiệu cũng tận dụng sự kiện này để tái diễn giải những truyền thống tâm linh thông qua thiết kế. Các công ty như Tentseoul đã biến những vật phẩm nghi lễ - bao gồm muối thanh tẩy - thành sản phẩm lối sống đương đại, đưa những biểu tượng từng gắn với tín ngưỡng vào không gian nội thất hiện đại và văn hóa tặng quà.

Đồng thời, các công ty công nghệ chứng minh rằng tâm linh và AI không còn là hai thế giới đối lập. Các nền tảng như Hellobot vẽ chân dung saju được tạo bởi AI và phân tích vận mệnh cá nhân hóa dựa trên thông tin ngày sinh của người dùng - kết hợp hệ thống tín ngưỡng truyền thống với cá nhân hóa dựa trên thuật toán. Thay vì thay thế các nhà tư vấn tâm linh, AI đang giúp mở rộng quy mô và nâng cao khả năng tiếp cận những tập tục từng bị giới hạn bởi địa lý và lịch hẹn.

Jing Daily nhận định, trong một kỷ nguyên được định hình bởi AI, áp lực kinh tế và những con đường sự nghiệp ngày càng khó đoán định, những người tiêu dùng trẻ đang tìm kiếm những khuôn khổ giúp họ hiểu được bản thân và hướng đi phía trước. Những hệ thống tín ngưỡng cổ xưa đang tìm lại sự phù hợp vì chúng cung cấp thứ mà nhiều công cụ kỹ thuật số không thể: câu chuyện, bản sắc và sự an ủi cảm xúc.

Bộ sản phẩm muối thanh tẩy của Tentseoul. Ảnh: Tentseoul

Điều đang hình thành không phải là sự quay lại hoài niệm với truyền thống, mà là một hành vi tiêu dùng mới. Di sản, công nghệ và tâm linh đang hội tụ để tạo ra một hệ sinh thái nơi các nghi lễ trở thành nội dung, nhà sáng tạo trở thành người có thẩm quyền văn hóa, và chính niềm tin trở thành một phần của nền kinh tế lối sống.

Với các thương hiệu đang theo dõi những chuyển dịch trong văn hóa tiêu dùng châu Á, phong trào "cải vận" của giới trẻ Hàn Quốc có thể là một trong những xu hướng bất ngờ nhất nổi lên từ kỷ nguyên AI.