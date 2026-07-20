Lào Cai tạo sức bật du lịch từ không gian phát triển mới

Trong nửa đầu năm 2026, nền tảng đặt phòng Agoda ghi nhận Sun World Fansipan Legend là điểm đến dẫn đầu lượng đặt chỗ tại Việt Nam, còn Sa Pa cũng lọt vào nhóm những điểm đến tăng trưởng nhanh nhất châu Á năm 2025 theo đánh giá của nền tảng này…

Ảnh: Sun Group

Trong 6 tháng đầu năm 2026, Lào Cai ghi nhận mức tăng trưởng cao về lượng khách du lịch, doanh thu. Ông Hà Quốc Trung, Trưởng Phòng Quản lý và Phát triển Du lịch (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh), cho biết: “Với gần 6,8 triệu lượt khách, trong đó gần 941 nghìn lượt khách quốc tế, tổng doanh thu từ du lịch ước đạt hơn 25 nghìn tỷ đồng, 6 tháng đầu năm đã tạo nền tảng để địa phương hướng tới mục tiêu cả năm: đón hơn 11 triệu lượt khách, doanh thu khoảng 51 nghìn tỷ đồng”.

Sức hấp dẫn của thị trường du lịch địa phương cũng được thể hiện rõ khi nhiều thương hiệu quốc tế như: Marriott International, InterContinental Hotels Group (IHG), Accor Hotels, Starbucks, Loteria cùng các tập đoàn lớn trong nước như Sun Group, FLC... đã và đang đầu tư kinh doanh tại Lào Cai. Từ đó, địa phương đang sở hữu những thương hiệu du lịch có sức lan tỏa mạnh.

Quần thể Sun World Fansipan Legend và các khu nghỉ dưỡng cao cấp như: Hotel de la Coupole - MGallery, Silk Path Grand Sapa Resort & Spa, Topas Ecolodge hay Ville De Mont Mountain Resort liên tục được các tổ chức quốc tế và ASEAN vinh danh về kiến trúc và phát triển du lịch xanh. Đặc biệt, Khu nghỉ dưỡng Garrya Mù Cang Chải thuộc Banyan Group đã mở ra dư địa mới cho phân khúc du lịch nghỉ dưỡng wellness, góp phần nâng vị thế cạnh tranh của Lào Cai trên bản đồ du lịch khu vực.

Lễ Động thổ và Khởi công Khách sạn Courtyard by Marriott Sapa và Khu Căn hộ Apartments by Marriott Bonvoy đã diễn ra vào ngày 1/10/2025. Ảnh: Việt Nam Hội Nhập

Bên cạnh lợi ích kinh tế, các doanh nghiệp cũng góp phần giải quyết bài toán sinh kế bền vững cho người bản địa. Một số khu du lịch hiện duy trì tỷ lệ 60% nhân sự là đồng bào dân tộc thiểu số. Các sự kiện lễ hội truyền thống, không gian nghệ thuật, nghề thủ công và ẩm thực vùng cao diễn ra thường xuyên. Người dân trực tiếp tham gia cung ứng dịch vụ và kể câu chuyện văn hóa quê hương.

Dư địa lớn nhất của du lịch Lào Cai hiện nay chính là không gian phát triển được mở rộng sau quá trình sắp xếp các đơn vị hành chính. Nếu trước đây các điểm đến phát triển tương đối độc lập thì nay địa phương có điều kiện kết nối Sa Pa, Y Tý, Bắc Hà với Mù Cang Chải, hồ Thác Bà và nhiều khu vực đặc sắc khác thành hành lang du lịch liên hoàn.

Lào Cai cũng sở hữu nguồn tài nguyên du lịch đặc biệt với 34 dân tộc với nhiều nét văn hóa đặc sắc, hơn 210 di tích được xếp hạng, trong đó có 4 di sản được UNESCO ghi danh, 1 di tích quốc gia đặc biệt, 34 di tích quốc gia và 60 di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia… Sự kết hợp giữa thiên nhiên hùng vĩ với những giá trị văn hóa tạo nên lợi thế cạnh tranh ít địa phương có được.

Ông Nông Việt Yên, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai, chia sẻ: Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã định vị du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn mang tính đột phá, giữ vai trò dẫn dắt và tạo động lực lan tỏa cho toàn bộ cấu trúc kinh tế - xã hội của tỉnh trong giai đoạn mới.

Dư địa lớn nhất của du lịch Lào Cai hiện nay chính là không gian phát triển được mở rộng sau quá trình sắp xếp các đơn vị hành chính. Ảnh: Sun Group

Để hiện thực hóa tầm nhìn đó, tỉnh Lào Cai đang tập trung thực hiện 4 định hướng chiến lược gồm: (1) Xây dựng thương hiệu “Trung tâm du lịch bốn mùa”, phát triển các sản phẩm du lịch quanh năm từ du lịch sinh thái, mùa hoa, mùa vàng đến nghỉ dưỡng, khoáng nóng và chăm sóc sức khỏe. (2) Phát huy lợi thế cửa ngõ giao thương quốc tế trên hành lang kinh tế Côn Minh - Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, mở rộng thị trường khách quốc tế.

(3) Phát triển du lịch theo hướng xanh, bền vững, gắn bảo tồn thiên nhiên và bản sắc văn hóa các dân tộc. (4) Tái cơ cấu ngành du lịch theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại và thông minh. Đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý điểm đến, đa dạng hóa sản phẩm theo từng phân khúc khách hàng, nâng cao chất lượng trải nghiệm, kéo dài thời gian lưu trú và tăng mức chi tiêu của du khách.

Theo Đề án phát triển du lịch giai đoạn 2026-2030, Lào Cai phát triển theo mô hình “Một trục - Hai vùng động lực”, không đầu tư dàn trải. Cụ thể, trục dọc sông Hồng tập trung phát triển du lịch văn hóa, tín ngưỡng, du lịch biên giới, MICE và kinh tế cửa khẩu với các điểm đền Đông Cuông, đền Nhược Sơn, đền Bảo Hà, Đền Thượng, đền Đôi Cô...

Vùng phía Tây Bắc được định hướng phát triển du lịch nghỉ dưỡng cao cấp, thể thao mạo hiểm, chăm sóc sức khỏe với các điểm nhấn như Sa Pa, Y Tý, Mù Cang Chải, Tú Lệ, Mậu A... Định hướng này nhằm tạo dấu ấn riêng cho từng khu vực, nâng cao giá trị gia tăng của ngành du lịch.

Lào Cai tiến tới xây dựng thương hiệu “Trung tâm du lịch bốn mùa”, phát triển các sản phẩm du lịch quanh năm. Ảnh: Vietmoutain Travel

Tại tọa đàm xúc tiến, quảng bá và thu hút đầu tư phát triển du lịch với chủ đề "Lào Cai - Nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc" mới đây, bà Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai, cho biết việc mở rộng địa giới hành chính và dòng chảy văn hóa hội tụ sau sáp nhập đã định vị Lào Cai thành một “Tây Bắc thu nhỏ”, cực tăng trưởng động lực và tâm điểm kết nối du lịch của cả vùng.

Tuy nhiên, lãnh đạo tỉnh cũng nhìn nhận, hoạt động quảng bá còn thiếu chiều sâu, liên kết tour, tuyến chưa đồng bộ và sản phẩm du lịch chất lượng cao còn hạn chế... "Yêu cầu đặt ra hiện nay không còn là phát triển riêng lẻ từng điểm đến mà phải hình thành một hệ sinh thái du lịch thống nhất. Kết nối tài nguyên thiên nhiên với văn hóa, đô thị với nông thôn; đồng thời khơi thông các điểm nghẽn về cơ chế, hạ tầng và chính sách để nâng cao năng lực cạnh tranh", bà Vũ Thị Hiền Hạnh nhấn mạnh.

Tại buổi tọa đàm, các chuyên gia đánh giá du lịch golf là phân khúc giàu tiềm năng, có khả năng kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng mức chi tiêu của du khách. Ở góc độ doanh nghiệp, đại diện Topas Ecolodge nhận định Lào Cai có nhiều lợi thế để phát triển các sản phẩm nghỉ dưỡng sinh thái cao cấp nếu biết cân bằng giữa khai thác tài nguyên thiên nhiên, gìn giữ bản sắc văn hóa và bảo vệ môi trường.

Lào Cai có nhiều lợi thế để phát triển các sản phẩm nghỉ dưỡng sinh thái cao cấp. Ảnh: Topas Ecolodge

Trong khi đó, đại diện Sun Group đề xuất tiếp tục hoàn thiện hạ tầng du lịch đồng bộ, thu hút các nhà đầu tư chiến lược, phát triển các tổ hợp nghỉ dưỡng cao cấp để tạo động lực tăng trưởng mới. "Để du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, tỉnh cần có cơ chế thu hút, xây dựng giao thông liên vùng; đầu tư hạ tầng số và dữ liệu du lịch dùng chung", vị này nhấn mạnh.