Biến đổi khí hậu sẽ tái định hình du lịch hạng sang

Khi thế giới tiến gần các điểm tới hạn khí hậu, những tác động của biến đổi khí hậu sẽ ngày càng lan rộng và cộng hưởng. Những nơi từng được ưa chuộng có thể trở nên gần như không thể sinh sống, trong khi những nơi từng khó tiếp cận lại có thể trở thành điểm đến du lịch mới nổi...

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Những năm gần đây, nhiệt độ liên tục leo thang, và vài tuần vừa qua các đất nước khu vực ôn đới đã chứng kiến các đợt nắng nóng gần như liên tục. Biến đổi khí hậu kéo theo nhiều hệ lụy - từ đường ray tàu hỏa bị chảy mềm, chi phí đầu tư cho điều hòa không khí tăng vọt, cho đến trong một số trường hợp là người dân tử vong do nắng nóng.

Nước Anh đã ban bố cảnh báo sức khỏe do nắng nóng ở mức hổ phách - mức độ nặng khi nhiệt độ dự kiến vượt 86°F (khoảng 30°C) trong 10 ngày liên tiếp. Tại châu Âu - châu lục nóng lên nhanh nhất thế giới - nhiệt độ đã vượt ngưỡng 104°F (khoảng 40°C), và tháng Bảy liên tục ghi nhận mức nhiệt cao hơn 50-59°F (khoảng 28 - 33°C so với mức trung bình lịch sử).

Vì biến đổi khí hậu, các du khách hạng sang đang lên kế hoạch lại các điểm đến du lịch hè của mình. Bà Jenny Southan, nhà sáng lập kiêm CEO của công ty tư vấn chiến lược Globetrender, nhận định: “Du khách đang trở thành những ‘nhà chiến lược nhiệt độ’. Họ chọn những vùng có độ cao lớn thay vì vĩ độ thấp, đổi các kỳ nghỉ thành phố lấy hồ, rừng và bờ biển,” bà nói.

“Thay vì từ bỏ những bãi biển miền Nam châu Âu, du khách sẽ đơn giản trải nghiệm khu vực này theo một cách khác - ưu tiên mùa xuân, mùa thu và mùa đông thay vì cái nóng gay gắt của tháng Tám”.

Vì biến đổi khí hậu, các du khách hạng sang đang lên kế hoạch lại các điểm đến du lịch hè của mình. Ảnh: Georgios Tsichlis/Alamy

Tại nhiều điểm đến du lịch, mùa mưa thấp điểm đang dần trở thành mùa cao điểm du lịch tránh nóng mới. Châu Phi là một ví dụ điển hình, theo ông Geordie Mackay-Lewis, đồng sáng lập kiêm CEO của công ty du lịch hạng sang Pelorus. Du khách ngày càng ưa chuộng mùa mưa hơn tại châu Phi, khi những cơn mưa thỉnh thoảng mang lại sự dễ chịu giữa cái nóng.

“Vài năm trước, điều này gần như không thể chấp nhận được, đặc biệt với du khách Mỹ,” ông nói. “Giờ đây, mọi người nhận ra rằng khả năng đặt chỗ tốt hơn, và những cơn giông u ám lại tạo nên sự tương phản thú vị với ánh nắng”.

BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU LÀM XÁO TRỘN CÁC ĐỊA ĐIỂM DU LỊCH

Biến đổi khí hậu đang khiến một số du khách bổ sung những điểm đến mới vào danh sách mong muốn của mình, trong khi số khác lại phải suy nghĩ lại toàn bộ cách tiếp cận này. Điều này có thể bao gồm hành trình di cư của loài bướm chúa ở Bắc Mỹ, cuộc di cư vĩ đại của linh dương đầu bò ở Đông Phi, hay mùa cá hồi và cá trích sông di cư ở vùng Tây Bắc Thái Bình Dương.

Tại khu vực phía bắc KwaZulu-Natal của Nam Phi, biến đổi khí hậu đã và đang tác động đến động vật hoang dã, cũng như các trải nghiệm du lịch hạng sang được xây dựng xoay quanh chúng.

Bà Lorraine Doyle, quản lý bảo tồn và phát triển bền vững tại khu bảo tồn thú hoang hạng sang Thanda Safari, cho biết ranh giới giữa các mùa đang trở nên mờ nhạt hơn, với các hiện tượng thời tiết ngày càng khó dự đoán và cực đoan hơn, đang nhanh chóng trở thành điều bình thường mới.

Biến đổi khí hậu đã và đang tác động đến động vật hoang dã. Ảnh: Shamwari Game Reserve

“Trước đây, chúng tôi có một mùa nóng ẩm và một mùa mát khô rõ rệt. Giờ đây, mùa mưa của chúng tôi ngắn hơn và đến muộn hơn, và chúng tôi bắt đầu thấy mưa xuất hiện ngay trong những tháng mùa đông. Lượng mưa tổng thể không hẳn tăng lên, nhưng chúng tôi đang chứng kiến nhiều hiện tượng giống như lũ lụt hơn,” bà Doyle cho biết.

“Với dự báo hiện tượng El Niño rất mạnh trong vài năm tới, thật khó để đoán được tác động sẽ ra sao, nhưng nhiều khả năng khu vực chúng tôi sẽ phải đối mặt với hạn hán”.

Sự thay đổi khí hậu này kéo theo hệ quả trực tiếp đối với du khách, những người đến đây với kỳ vọng được chiêm ngưỡng những cảnh quan và động vật hoang dã đặc trưng. “Những thay đổi này làm xáo trộn cả hệ sinh thái, ảnh hưởng đến mọi thứ từ vòng đời của côn trùng cho đến thời điểm cây cối ra hoa,” bà Doyle nói.

“Trước đây, mùa đông từ tháng Sáu đến tháng Tám thường khô hơn. Đó là thời điểm lý tưởng nhất để ngắm động vật hoang dã, bởi thảm thực vật thưa hơn và không còn nước đọng, khiến các loài động vật dễ quan sát hơn và buộc phải tìm đến những nguồn nước cụ thể để uống. Mùa này chúng tôi đã chứng kiến lượng mưa cực lớn, khiến việc quan sát động vật trở nên phức tạp và khó khăn hơn nhiều”.

DU LỊCH BỀN VỮNG LÀ MỘT HÌNH THỨC BẢO TỒN HỆ SINH THÁI

Đối với các khu bảo tồn thiên nhiên như Thanda, du lịch chính là một hình thức bảo tồn, dù du khách có nhận ra điều đó hay không. “Ở Nam Phi và nhiều nơi khác, chúng tôi đang phải đối mặt với mối đe dọa lớn từ ngành khai khoáng. Có rất nhiều áp lực lên đất đai vì nguồn khoáng sản, và những khu vực có động vật hoang dã, hiện đang được bảo tồn, thường lại nằm trên những tầng khoáng sản lớn,” bà Doyle cho biết.

“Du lịch giúp đảm bảo rằng động vật hoang dã mang lại giá trị cho cộng đồng địa phương tương đương, thậm chí hơn cả khai khoáng. Chúng ta cần bảo tồn những vùng đất xanh này để duy trì việc sản sinh oxy - đó là một thực tế không thể phủ nhận”.

Du lịch cũng có thể trở thành một hình thức bảo tồn. Ảnh: Travel and Leisure

“Khái niệm về sự sang trọng trong du lịch đang thay đổi,” bà nói tiếp. “Nó không còn nằm ở số sợi chỉ trên tấm ga giường nữa, mà nằm ở không gian, tính riêng tư, và việc góp phần duy trì sự tồn tại lâu dài của động vật hoang dã”.

Nhu cầu của người tiêu dùng đối với những trải nghiệm này đang không ngừng gia tăng. Năm 2016, trang đặt phòng du lịch Booking.com đã khảo sát du khách để tìm hiểu mối quan tâm của họ đối với tính bền vững. Khi đó, chỉ có 42% người được hỏi quan tâm đến việc du lịch bền vững hơn. Đến năm 2025, con số này đã tăng lên 93%, khi phần lớn người được khảo sát cho biết họ mong muốn - và ở một mức độ nhất định đã thực hiện - những lựa chọn du lịch bền vững.

“Tương lai của ngành du lịch hạng sang không còn là chuyện trốn tránh thiên nhiên, mà là đầu tư trở lại cho thiên nhiên. Những khách sạn được ưa chuộng nhất trong thập kỷ tới sẽ là những nơi chủ động phục hồi cảnh quan, tái tạo đa dạng sinh học, và để lại những điểm đến kiên cường hơn so với khi họ tiếp nhận,” bà Jenny Southan chia sẻ.

“Dù đó là các dự án tái hoang dã, phục hồi rạn san hô, vườn nho theo hướng tái sinh, hay kiến trúc thích ứng với khí hậu, thì tính bền vững đang dần trở thành một phần không thể tách rời của trải nghiệm du lịch”.