Thách thức và cơ hội từ xu hướng du lịch tránh nóng

Văn phòng Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tại khu vực châu Âu mới đây đã đưa ra cảnh báo rằng nắng nóng cực đoan đang trở thành thách thức y tế nghiêm trọng, với tốc độ tăng nhiệt độ cao gấp khoảng 2 lần mức trung bình toàn cầu...

Việt Nam có nhiều có hội từ trào lưu du lịc tránh nóng. Ảnh: Better Image

Tại châu Âu, Tây Ban Nha dự kiến bước vào đợt nắng nóng tiếp theo từ ngày 21/7. Nhiệt độ tại nhiều khu vực được dự báo vượt 40 độ C, thậm chí có nơi có thể chạm ngưỡng 45 độ C. Đây là đợt nắng nóng thứ ba kể từ đầu mùa hè, sau 2 đợt nắng gay gắt liên tiếp vào cuối tháng 6 và đầu tháng 7.

Theo Cơ quan Biến đổi khí hậu Copernicus (C3S) của Liên minh châu Âu (EU), các nước Tây Âu đã trải qua mùa hè nóng nhất từng được ghi nhận, trong khi nhiều quốc gia thiết lập các kỷ lục nhiệt độ cao nhất trong lịch sử.

Giáo sư Benjamin Horton, Trưởng khoa Năng lượng và Môi trường thuộc Đại học thành phố Hồng Kông (Trung Quốc), cũng khuyến cáo nhân loại đang tiến sát tới “giới hạn hành tinh” - những ngưỡng môi trường mà con người có thể hoạt động an toàn. Minh chứng rõ nét là cơn bão Bavi vừa đổ bộ tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc) hôm 11/7, gây lũ lụt và sạt lở đất nghiêm trọng, buộc gần 2 triệu người phải sơ tán.

Theo CNN, bên cạnh các thách thức, biến đổi khí hậu đang khiến một số điểm đến có khí hậu ôn hòa hưởng lợi về lượng khách. Raymond Rastegar, giáo sư ngành quản trị khách sạn tại Đại học Griffith (Australia), cho biết đảo Nam của New Zealand, Mông Cổ, Kazakhstan, Hokkaido của Nhật Bản và Tasmania của Australia đều ghi nhận lượng khách tăng trong những năm gần đây nhờ thời tiết dễ chịu vào giai đoạn tháng 6 - 8.

Mông Cổ, Kazakhstan, Tasmania... ghi nhận lượng khách tăng nhờ thời tiết dễ chịu vào giai đoạn tháng 6 - 8. Ảnh: World Travel Guide

Cơ quan Du lịch Mông Cổ cho biết lượng khách quốc tế trong nửa đầu năm 2026 tăng 33% so với cùng kỳ. Chính phủ nước này đang đầu tư thêm khách sạn và điểm tham quan tại thủ đô Ulaanbaatar để đáp ứng nhu cầu dự báo tiếp tục tăng. Tasmania cũng ghi nhận mùa đông bận rộn nhất từ trước đến nay vào năm 2025 với khoảng 250.000 lượt khách trong giai đoạn tháng 6 - 8, tăng 7% so với năm trước.

Giữa đợt nắng nóng kéo dài tại châu Âu, nhiều du khách đã tìm đến bảo tàng dưới nước gần thành phố Trogir của Croatia để vừa tránh nóng, vừa trải nghiệm khám phá các tác phẩm điêu khắc độc đáo dưới đáy biển. Bảo tàng nổi tiếng với Đàng Thánh Giá dưới nước duy nhất trên thế giới, gồm 52 bức tượng. Các bức tượng được đặt ở độ sâu từ 3,5 đến 4 mét, trong khi bức tượng Chúa Giê-su cao 7m được đặt ở độ sâu khoảng 8 đến 9 mét dưới mặt nước.

Nhờ được xây dựng ở vùng nước nông, bảo tàng phù hợp cả với người mới làm quen với hoạt động lặn hoặc những người không biết lặn bình khí. Du khách chỉ cần sử dụng kính và ống thở để khám phá các tác phẩm nghệ thuật dưới đáy biển. Nhiều du khách quốc tế cho biết đây là lựa chọn lý tưởng để tránh cái nóng trong mùa hè.

Nhiều du khách đã tìm đến bảo tàng dưới nước gần thành phố Trogir để tránh nóng. Ảnh: Luxury Living Croatia

Trong khi đó, nền tảng đặt tour du lịch GetYourGuide cho biết châu Á đang đón một làn sóng du khách tìm kiếm trải nghiệm "du lịch chạng vạng" (dusking) hoặc du lịch ban đêm. Những trải nghiệm như vậy có thể bao gồm: tour đêm tham quan đền Fushimi Inari màu đỏ cam rực rỡ ở Kyoto (Nhật Bản); tour du thuyền ngắm hoàng hôn trên sông Mekong (Thái Lan); hoặc tour "săn ma" đầy mê hoặc theo những hẻm nhỏ quanh Thủ đô Seoul (Hàn Quốc)...

Đại diện của GetYourGuide tiết lộ: lượng đặt chỗ cho các hoạt động trong khung giờ từ 5 giờ chiều - 9 giờ tối đã tăng 30%, với châu Á là thị trường có mức tăng tới 70%. Cơ quan Du lịch Thái Lan (TAT) đã chớp cơ hội, phát động một chiến dịch khuyến khích du khách châu Âu tận hưởng mưa mát mẻ của Thái Lan, với giá phòng khách sạn ưu đãi và lượng khách du lịch thưa vắng hơn.

Trong bài viết với tiêu đề "Ngoài việc tránh nắng nóng, vì sao Trung Quốc thu hút khách du lịch mùa hè" đăng trên News.cgtn ngày 14/7, tác giả Yang Xuemin cho biết: du lịch tránh nóng tại Trung Quốc đang trở thành một trong những chủ đề "hot" trên các nền tảng mạng xã hội quốc tế. Với địa lý đa dạng, Trung Quốc là nơi có nhiều điểm đến mát mẻ tự nhiên ngay cả trong những tháng hè cao điểm.

Một số điểm đến đang trở thành trào lưu như Trương Gia Giới với hình ảnh những đỉnh núi mờ ảo trong mây. Một khách du lịch khác chia sẻ trên mạng X về "chuyến đi trong ngày để trốn nắng nóng ở Lan Châu" - với hình ảnh bầu trời xanh và những ngọn núi xanh mướt ở thủ phủ của tỉnh Cam Túc. Trong khi đó, báo China Daily ngày 15/7 giới thiệu núi Siguniang ở Khu tự trị dân tộc Tạng và Khương Aba (tỉnh Tứ Xuyên).

Du lịch tránh nóng tại Trung Quốc đang trở thành một trong những chủ đề "hot" trên các nền tảng mạng xã hội quốc tế. Ảnh: China Journey Guide

Trước đó, kênh tin tức truyền hình Channel News Asia (CNA) của Singapore ngày 27/6 đặc biệt tư vấn cho khách du lịch về Khu tự trị dân tộc Hồi Ninh Hạ (Ningxia) ở phía Tây Bắc Trung Quốc. Dữ liệu của Tujia - một trong những nền tảng cho thuê homestay và khu nghỉ dưỡng lớn của Trung Quốc - cũng cho thấy: khách du lịch nước ngoài ngày càng ưa thích khám phá các điểm đến phía Bắc và Tây Bắc - những nơi nhiệt độ mùa hè mát mẻ hơn.

Điều đó thể hiện qua số lượng đặt phòng của khách du lịch nước ngoài tăng hơn gấp đôi so với năm trước tại các điểm đến mát mẻ như: châu tự trị Ili (thuộc Khu tự trị Duy Ngô Nhĩ Tân Cương); địa khu Altay (ở phía Bắc Tân Cương); Anshun (An Thuận - địa cấp thị ở tỉnh Quý Châu) và Yichun (Y Xuân - địa cấp thị ở tỉnh Hắc Long Giang)…

Tại Việt Nam, Đà Nẵng luôn nằm trong nhóm điểm đến hút khách nhất cả nước mỗi dịp hè. Bên cạnh những bãi biển nổi tiếng, du khách có thể khám phá Bà Nà Hills, bán đảo Sơn Trà – những địa danh có khí hậu mát mẻ và cảnh quan đặc sắc. Cùng với đó là những điểm đến tránh nóng đã nổi tiếng từ lâu như Sapa, Mộc Châu, Đà Lạt… hay những địa danh mới nổi trong mùa hè năm nay: Mai Châu, Măng Đen, Tà Xùa…

Thác Chiềng Khoa, điểm đến tránh nóng tuyệt đẹp tại Mộc Châu. Ảnh: Bonboncar

Gần đây, các nền tảng đặt phòng cũng ghi nhận sự thay đổi trong tiêu chí lựa chọn của du khách Việt. Theo Báo cáo Du lịch bền vững 2026 của Booking.com, số đêm lưu trú tại các cơ sở đạt chứng nhận phát triển bền vững đã vượt 100 triệu trong năm 2025. Điều này cho thấy du khách không chỉ quan tâm đến giá cả hay tiện nghi mà còn chú trọng hơn đến khả năng thích ứng của điểm đến trước biến đổi khí hậu.

Giới chuyên gia nhận định, khi nhiệt độ trung bình toàn cầu tiếp tục tăng, mùa du lịch truyền thống có thể được kéo dài sang mùa xuân và mùa thu, đồng thời những điểm đến có khí hậu ôn hòa sẽ hưởng lợi nhiều hơn.