AIG báo lãi sau thuế tăng 72% trong nửa đầu năm 2026, doanh thu vượt 8.200 tỷ đồng

Kết quả nửa đầu năm 2026 tiếp tục nối dài xu hướng tăng trưởng bền vững của AIG trong nhiều năm qua. Nền tảng này sẽ tiếp tục tạo động lực tăng trưởng bền vững và gia tăng giá trị cho cổ đông trong những năm tới…

Ngày 11/5/2026, AIG động thổ xây dựng Nhà máy Chế biến Dừa Á Châu II tại tỉnh Vĩnh Long, góp phần nâng tầm vị thế nguyên liệu nông sản Việt Nam trên toàn cầu. Ảnh: AIG.

Tập đoàn Nguyên liệu Á Châu AIG (UPCoM: AIG), doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực cung ứng nguyên liệu tự nhiên và giải pháp khoa học đời sống tại Việt Nam, vừa công bố Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 2/2026 với kết quả kinh doanh tích cực trên cả ba phương diện: doanh thu, lợi nhuận và dòng tiền.

LỢI NHUẬN TĂNG MẠNH, BIÊN LỢI NHUẬN CẢI THIỆN

Trong 6 tháng đầu năm 2026, doanh thu thuần hợp nhất của AIG đạt 8.221 tỷ đồng, tăng 17,8% so với cùng kỳ năm trước, hoàn thành 49% kế hoạch năm. Đáng chú ý, lợi nhuận sau thuế đạt 844 tỷ đồng, tăng tới 72,4%, tương đương 67% kế hoạch năm, trong khi lợi nhuận EBITDA đạt 1.144 tỷ đồng, tăng 68% so với cùng kỳ.

Tốc độ tăng trưởng lợi nhuận vượt đáng kể tốc độ tăng trưởng doanh thu cho thấy chất lượng tăng trưởng và hiệu quả hoạt động của Tập đoàn tiếp tục được cải thiện rõ nét. Biên lợi nhuận gộp tăng từ 15,2% lên 19,5%; biên lợi nhuận EBITDA tăng từ 9,8% lên 13,9%; còn biên lợi nhuận sau thuế đạt 10,3% - mức cao nhất trong nhiều năm gần đây.

Theo AIG, kết quả này đến từ việc gia tăng tỷ trọng các sản phẩm có giá trị gia tăng cao, tối ưu cơ cấu danh mục sản phẩm, mở rộng quy mô sản xuất, sử dụng chi phí hiệu quả, cũng như tận dụng lợi thế từ hệ sinh thái tích hợp của Tập đoàn.

Bà Nguyễn Thị Lệ Thủy, CFO Tập đoàn, chia sẻ: “Kết quả 6 tháng đầu năm 2026 phản ánh hiệu quả của chiến lược chuyển dịch sang mô hình nguyên liệu tích hợp với trọng tâm nâng cao giá trị gia tăng, mở rộng năng lực sản xuất và tối ưu hiệu quả sử dụng vốn. Chúng tôi tin rằng nền tảng này sẽ tiếp tục tạo động lực tăng trưởng bền vững và gia tăng giá trị cho cổ đông trong những năm tới”.

MẢNG SẢN XUẤT DẪN DẮT TĂNG TRƯỞNG, NGUYÊN LIỆU KHOA HỌC ĐỜI SỐNG GIỮ NỀN TẢNG ỔN ĐỊNH

Hoạt động sản xuất tiếp tục là động lực tăng trưởng chính của AIG trong nửa đầu năm 2026, nhờ nhu cầu tích cực đối với các sản phẩm nông nghiệp chế biến sâu, đặc biệt là các sản phẩm từ dừa, cùng với đóng góp từ GC Food sau khi hợp nhất. Việc mở rộng danh mục sản phẩm giá trị gia tăng cao tiếp tục thúc đẩy tăng trưởng doanh thu và cải thiện biên lợi nhuận. Đáng chú ý, nếu loại trừ phần đóng góp từ GC Food, doanh thu của AIG vẫn duy trì mức tăng trưởng hai chữ số, cho thấy nền tảng tăng trưởng nội tại vững chắc từ các hoạt động kinh doanh cốt lõi.

AIG sở hữu hệ thống nhà máy chế biến sâu được ứng dụng công nghệ và trang thiết bị tiên tiến, đảm bảo các tiêu chuẩn chất lượng khắt khe của thị trường quốc tế. Ảnh: AIG.

Trong khi đó, mảng giải pháp khoa học đời sống duy trì đà tăng trưởng ổn định nhờ nhu cầu tiêu dùng trong nước khả quan, năng lực cung cấp giải pháp nguyên liệu và công thức sản phẩm toàn diện, cùng mạng lưới khách hàng lâu năm trong các ngành thực phẩm, đồ uống, dược phẩm và chăm sóc sức khỏe.

ĐƯA NÔNG SẢN CHẾ BIẾN SÂU CỦA VIỆT NAM VƯƠN RA THỊ TRƯỜNG QUỐC TẾ

Doanh thu xuất khẩu trong 6 tháng đầu năm đạt 1.724 tỷ đồng, tăng 49% so với cùng kỳ năm trước, chiếm khoảng 21% doanh thu hợp nhất của Tập đoàn. Kết quả này cho thấy năng lực ngày càng được nâng cao của AIG trong việc phát triển các sản phẩm nông sản chế biến sâu đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế, đồng thời cho thấy sự mở rộng hiện diện tại các thị trường xuất khẩu trọng điểm, bao gồm Bắc Mỹ, Châu Âu, Trung Quốc và các nước trong khu vực.

Song song với tăng trưởng lợi nhuận, AIG ghi nhận cải thiện đáng kể về năng lực quản lý dòng tiền từ hoạt động kinh doanh. Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh duy trì dương liên tục kể từ quý 3/2025, chủ yếu nhờ tăng trưởng lợi nhuận và hiệu quả quản trị vốn lưu động, đặc biệt là việc tối ưu hàng tồn kho trong toàn hệ thống.

AIG thu hút đông đảo đối tác và khách thương mại quốc tế đến tham quan, kết nối hợp tác tại THAIFEX-Anuga Asia 2026. Ảnh: AIG.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh đạt trên 1.038 tỷ đồng. Đồng thời, AIG duy trì vị thế tiền mặt ròng ở mức 808 tỷ đồng, tạo nền tảng tài chính vững chắc để tiếp tục đầu tư mở rộng năng lực sản xuất, phát triển vùng nguyên liệu và triển khai các dự án chiến lược trong giai đoạn tới.

Kết quả nửa đầu năm 2026 tiếp tục nối dài xu hướng tăng trưởng bền vững của AIG trong nhiều năm qua. Trong giai đoạn 2023 - 2026, doanh thu hợp nhất duy trì tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) đạt 12,8%, trong khi lợi nhuận EBITDA và lợi nhuận sau thuế lần lượt đạt CAGR ở mức 25% và 28,9%.

Trong thời gian tới, Tập đoàn Nguyên liệu Á Châu AIG sẽ tiếp tục tập trung vào ba ưu tiên chiến lược: Mở rộng năng lực sản xuất và phát triển các sản phẩm chế biến sâu có giá trị gia tăng cao; Nâng cao năng lực cung cấp giải pháp khoa học đời sống, tối ưu chuỗi cung ứng và hiệu quả sử dụng vốn; Tiếp tục mở rộng thị trường xuất khẩu, phát triển vùng nguyên liệu bền vững và đầu tư cho đổi mới sáng tạo.

Thông qua hệ sinh thái tích hợp toàn diện từ vùng nguyên liệu, sản xuất, nghiên cứu ứng dụng, logistics đến mạng lưới phân phối quốc tế, Tập đoàn Nguyên liệu Á Châu AIG hướng tới mục tiêu trở thành doanh nghiệp nguyên liệu và giải pháp khoa học đời sống hàng đầu khu vực, đồng thời tiếp tục tạo ra giá trị bền vững cho cổ đông, khách hàng, các đối tác và cộng đồng.