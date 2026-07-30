Thị trường chứng khoán cần theo dõi sát sao áp lực FED có thể tăng lãi suất trong tháng 9?

Đối với Việt Nam, áp lực FED có thể tăng lãi suất trong giai đoạn tháng 9 đến tháng 12/2026 cần được theo dõi sát.

Chủ tịch Fed Kevin Warsh tại buổi họp báo ngày 29/7 ở Washington DC - Ảnh chụp màn hình.

Cục Dự trữ Liên bang (FED) đã giữ nguyên lãi suất quỹ liên bang ở mức 3,50-3,75% trong cuộc họp thứ năm liên tiếp vào tháng 7 năm 2026, phù hợp với kỳ vọng, bất chấp việc thị trường dự đoán xác suất tăng lãi suất là khoảng 1/3.

Đáng chú ý, ba thành viên của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) đã phản đối, họ muốn tăng lãi suất chính sách thêm 25 điểm cơ bản, điều này mở ra khả năng tăng lãi suất vào tháng 9. Ngân hàng trung ương lưu ý rằng hoạt động kinh tế đang mở rộng với tốc độ ổn định bất chấp sự bất ổn gia tăng, một phần do xung đột ở Trung Đông.

Lợi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng mạnh bất chấp các lợi suất trái phiếu kỳ hạn ngắn giảm, trong khi đó chỉ số DXY giảm mạnh. Diễn biến trái chiều này xảy ra chủ yếu do các nhà đầu tư lo ngại về điều hành chính sách tiền tệ hiện nay của FED đang trở nên bị động thay vì chủ động dự báo và phán ứng với lãi suất như trước đây.

Chỉ số S&P500 đóng cửa giảm mạnh -1,52% sau cuộc họp của FED. Tuy nhiên, yếu tố khiến thị trường giảm mạnh trong phiên 29/07/2026 vẫn là nhóm cổ phiếu công nghệ AI khi sự hoài nghi về tính hiệu quả của AI đang gia tăng trong khi chi phí đầu tư cao cho lĩnh vực này trong cuộc đua cạnh tranh khốc liệt, đặc biệt là sự thu hút các cổ phiếu công nghệ AI của Trung Quốc tại thị trường chứng khoán Hong Kong và Trung Quốc đang vượt trội hơn.

Ngoài ra, đây là giai đoạn công bố kết quả kinh doanh quý 2/2026 cho nên tình trạng phân hóa có thể diễn ra.

Theo nhận định của ông Nguyễn Thế Minh, Giám đốc khối ngân hàng đầu tư, Phó Giám đốc khối kinh doanh của Chứng khoán ABS, xu hướng ngắn hạn của chỉ số S&P500 bị hạ xuống mức giảm, nhưng đồ thị giá đang giảm về vùng hỗ trợ mạnh cho nên khả năng có thể xuất hiện nhịp hồi trong những phiên giao dịch tới.

Chỉ số chứng khoán toàn cầu giảm -0,57% về vùng hỗ trợ mạnh cho nên nhịp hồi phục có thể xuất hiện trong phiên tới. Đồng thời, áp lực bán tháo nhóm cổ phiếu công nghệ AI vẫn khiến rủi ro ngắn hạn ở mức cao.

Ông Nguyễn Thế Minh, Giám đốc khối ngân hàng đầu tư, Phó Giám đốc khối kinh doanh của Chứng khoán ABS.

Chỉ số VN-Index có thể sẽ nối tiếp đà hồi phục và thử thách vùng kháng cự 1.730 – 1.735 điểm trong những phiên tới. Đồng thời, rủi ro ngắn hạn tiếp tục giảm dần cho thấy cơ hội mua mới dần mở ra. Xu hướng ngắn hạn của thị trường chung vẫn duy trì ở mức giảm.

Về chiến lược, nhà đầu tư vẫn nên nắm giữ tỷ trọng thấp 30-40% danh mục và tiếp tục có thể xem xét mua thăm dò với tỷ trọng thấp.

Đồng quan điểm, ông Phạm Lưu Hưng - Kinh tế trưởng kiêm Giám đốc Trung tâm Phân tích và Tư vấn đầu tư (SSI Research), cho rằng FED giữ nguyên lãi suất ở mức 3,5%-3,75%, nhưng cuộc họp gây chú ý khi có 3 thành viên FOMC bỏ phiếu ủng hộ tăng lãi suất ngay , cho thấy lo ngại về lạm phát vẫn hiện hữu trong nội bộ FED.

Chủ tịch FED Kevin Warsh tiếp tục nhấn mạnh cam kết đưa lạm phát về mục tiêu 2%, nhưng không đưa ra định hướng rõ ràng về điều kiện hoặc thời điểm có thể nâng lãi suất trong thời gian tới. Điều này phản ánh cách tiếp cận hạn chế sử dụng forward guidance, với các quyết định chính sách sẽ phụ thuộc nhiều hơn vào dữ liệu và diễn biến kinh tế tại từng kỳ họp.

Hệ quả là khả năng dự báo lộ trình chính sách giảm xuống đáng kể, khiến nhà đầu tư yêu cầu phần bù rủi ro cao hơn cho sự bất định chính sách. Bên cạnh đó, áp lực từ thâm hụt ngân sách Mỹ ngày càng lớn và nhu cầu phát hành trái phiếu quy mô lớn cũng tiếp tục hỗ trợ mặt bằng lợi suất dài hạn.

Trong ngắn hạn, số liệu PCE công bố tối nay sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc đánh giá mức độ hợp lý của quyết định hiện tại của FED. Nếu PCE tiếp tục hạ nhiệt, lập trường "chờ thêm dữ liệu" của FED sẽ được củng cố. Ngược lại, nếu lạm phát duy trì ở mức cao, thị trường có thể cho rằng FED đang phản ứng chậm trước rủi ro lạm phát, từ đó làm suy giảm thêm niềm tin vào định hướng chính sách.

Ông Phạm Lưu Hưng - Kinh tế trưởng kiêm Giám đốc Trung tâm Phân tích và Tư vấn đầu tư (SSI Research).

Đối với Việt Nam, theo ông Phạm Lưu Hưng, áp lực FED có thể tăng lãi suất trong giai đoạn tháng 9 đến tháng 12/2026 cần được theo dõi sát.

Mặc dù áp lực tỷ giá hiện chưa quá lớn do USD vẫn đang ở trạng thái tương đối yếu, nhưng diễn biến dòng vốn quốc tế có thể trở nên nhạy cảm hơn khi đây cũng là giai đoạn Việt Nam chính thức được nâng hạng lên thị trường mới nổi theo FTSE Russell.

Dù vậy, năm 2026 vẫn là năm mà động lực chính của tăng trưởng kinh tế và thị trường chứng khoán Việt Nam đến từ các yếu tố nội tại, bao gồm tăng trưởng tín dụng, đầu tư công, bất động sản và cải cách thể chế. Do đó, các yếu tố bên ngoài có thể tạo ra biến động ngắn hạn nhưng khó làm thay đổi xu hướng cơ bản của thị trường”.

Về mặt kỹ thuật của thị trường chứng khoán, Chứng khoán LPBS cho rằng RSI14 ở mức 36,62, dưới ngưỡng trung tính 50 nhưng chưa vào vùng quá bán, cho thấy động lượng vẫn nghiêng về tiêu cực song đà giảm đã chững lại. MFI14 ở mức 18,74, tiệm cận vùng quá bán, phản ánh dòng tiền suy yếu và áp lực bán có thể đang cạn dần. Chưa đủ cơ sở khẳng định phân kỳ tăng rõ ràng với giá, nhưng việc giá bật mạnh trong khi MFI vẫn ở vùng thấp là tín hiệu cần theo dõi thêm.

VN-Index đã vượt lên trên MA5 (1.687), và cách khá xa so với các đường MA20 (1.775). Điều này cho thấy nhịp hồi phục kỹ thuật khả năng còn tiếp diễn trong những phiên tới. Tuy nhiên, nhà đầu tư nên giữ sự thận trọng do các tin tức bất ổn trên thế giới có khả năng sẽ tác động bất ngờ tới thị trường trong nước, đặc biệt là giá dầu, đây sẽ là yếu tố tác động tới vĩ mô trong nửa cuối năm 2026.

Nhà đầu tư ngắn hạn có thể giải ngân thăm dò tại nhóm cổ phiếu đang có lực đỡ tốt nếu VN-Index tăng điểm với thanh khoản cải thiện. Tuy nhiên, cần đặt ngưỡng cắt lỗ quanh vùng hỗ trợ của cổ phiếu và tuân thủ chặt chẽ, do xu hướng trung hạn vẫn chưa được xác nhận đảo chiều và độ rộng thị trường còn yếu.

Nhà đầu tư trung hạn ưu tiên quan sát thêm diễn biến dòng tiền trong những phiên tới, đồng thời theo dõi liệu dòng tiền có lan tỏa rộng hơn ra ngoài nhóm vốn hóa lớn trước khi gia tăng tỷ trọng, bởi đây sẽ là yếu tố quyết định tính bền vững của nhịp phục hồi hiện tại.