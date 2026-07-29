Blog chứng khoán: Nghi ngờ vẫn còn

Nhịp ép cung sáng nay không “vắt” thêm được bao nhiêu thanh khoản tiếp tục cho thấy áp ực bán đang cạn dần. Bên mua có thay đổi cách vào lệnh trong phiên chiều, đẩy giá lên rõ rệt nhưng vẫn chưa xuất hiện dòng tiền thuyết phục.

Tranh minh họa.

Thanh khoản thường kém ở những phiên tăng trong vùng đáy và là “chỉ báo” của tâm lý nghi ngờ. Chiều nay dù bên mua nâng giá tốt nhưng cả ngày giao dịch khớp lệnh hai sàn cũng chỉ khoảng 12,2k tỷ chưa kể thỏa thuận.

Tuy nhiên cũng phải nhìn ở góc độ ngược lại. Trong bối cảnh thị trường thuộc về bên bán (xu hướng giảm), thanh khoản thấp dần không hẳn là xấu vì điều đầu tiên đặt nền tảng cho việc tạo đáy là người cầm cổ không còn muốn cắt lỗ nữa. Mấy ngày trước thị trường còn lo lắng về khối lượng margin lớn, thực sự có những phiên bán tháo thì đến hôm qua và hôm nay tình hình đã khá hơn nhiều. Khối lượng ở nhịp giảm thấp, giá cổ phiếu bị ép xuống sâu rồi hồi lên cũng với thanh khoản nhỏ. Điều này xác nhận lực bán cản đã nhẹ đi.

Sáng nay hai sàn khớp lệnh tầm 5,1k tỷ, buổi chiều đạt 7,1k tỷ, đã tăng gần 39%. Diễn biến giá cổ phiếu buổi sáng yếu nhất nửa đầu phiên, sau đó hồi dần. Đến chiều giá khớp tăng dần lên mới có thanh khoản tăng khi bên bán treo lệnh giá cao dày hơn. Dù vậy mức 7,1k tỷ cũng không phải là cao, trung bình các phiên chiều 2 tuần trước là 9,4k tỷ/phiên. Như vậy về cơ bản giai đoạn “test cung” đang cho kết quả tốt.

Việc kéo trụ cũng đang khiến thị trường nghi ngờ, hôm nay tới 18 điểm đến từ nhóm Vin và nếu không có nhóm này thì VNI không vượt được mốc 1700 điểm. Tuy nhiên nhìn rộng hơn thì cổ phiếu có diễn biến đảo chiều rõ ràng chứ không chỉ là kéo trụ. Tỷ lệ tăng/giảm ở cổ phiếu buổi sáng là 0,74/1, đến hết phiên là 1,19/1. Thị trường lúc này nên nhìn theo cổ phiếu thay vì điểm số, nhất là những mã đã giảm rất sâu và có chất lượng cơ bản không tệ. Cung cầu ở những mã này cũng quan trọng hơn tổng thể thanh khoản thị trường.

Hôm nay là phiên tăng thứ hai liên tiếp và suốt nhịp giảm này đây là lần đầu tiên. Những người cầm cổ đã trụ lại được đến lúc này mà không bị “văng ra” trong các nhịp rung lắc hẳn phải có sức chịu đựng rất tốt. Điều thị trường còn thiếu là tiếp tục củng cố tín hiệu để thuyết phục dòng tiền còn do dự nhập cuộc.

Thị trường phái sinh hôm nay rất hay, basis rất chặt và phản ứng của VN30 ở các mốc rõ ràng. Quá nửa thời gian buổi sáng chỉ số dao động hẹp và lùi dần xuống 1815.xx trước khi nhóm trụ được kéo thốc lên. Cơ hội ăn trọn nhịp từ 1815 lên 1835.xx với rủi ro rất thấp. Thời gian buổi chiều basis bắt đầu chênh lệch rộng hơn phản ánh kỳ vọng cao với thị trường cơ sở. Điều này khiến giao dịch khó hơn, nhất là nhịp VN30 tụt xuống dưới 1835 với basis dương 5-7 điểm và đợt đánh thốc thứ hai khiến các vị thế Short phải cắt lỗ đồng loạt.

Việc thanh khoản thấp trên thị trường cơ sở không phải là điều xấu, nhưng là yếu tố điều chỉnh vị thế. Chỉ nên tham gia với quy mô nhỏ vì giá tăng thêm một nhịp nữa sẽ có hàng cắt lỗ xuất hiện và cơ hội mua thêm còn nhiều.

VN30 đóng cửa hôm nay tại 1849.12. Cản gần nhất ngày mai là 1852; 1864; 1872; 1882; 1894; 1904. Hỗ trợ 1837; 1826; 1815; 1804; 1792.

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