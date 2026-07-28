Blog chứng khoán: Tâm lý tích cực hơn

Áp lực nối tiếp xuất hiện trong khoảng 1 giờ đầu phiên hôm nay, từ sau 10h bắt đầu có sự khởi sắc dần. Đến cuối phiên sáng tương quan tỷ lệ tăng/giảm còn khoảng 0,84/1 và đóng cửa là 1,52/1.
Điểm tốt hôm nay là các trụ lại tăng yếu. VIC chỉ tăng 0,14%, VHM tăng 0,69%, VCB tăng 0,19%. Mặc dù các cổ phiếu này cũng đã phục hồi intraday rất tốt, nhưng cơ bản là chưa tạo đủ lực kéo điểm số. VNI đóng cửa chỉ tăng 0,7% và vẫn chưa quay lại được trên ngưỡng 1700 điểm. Dù vậy nhìn từ cổ phiếu thì giao dịch vẫn khá tích cực: Gần một phần ba (32,8%) số cổ phiếu có giao dịch của VNI đóng cửa tăng từ 1% trở lên và hơn 54% phục hồi quá 2% so với giá Low.
Hôm nay là một phiên giá cổ phiếu có biên độ dao động rất rộng. Điều này phù hợp với xu hướng giảm vẫn đang hiện hữu và các nhịp “bull-trap” liên tục khiến tâm lý trở nên yếu và bất ổn. Tuy nhiên diễn biến giảm trước tăng sau với biên độ rộng thường là tốt, phản ánh sự thay đổi quan điểm trong phiên một cách rõ ràng. Giá trong ngày chênh lệch 2-3% là rất lớn và phải có sự thay đổi đáng kể trong quan điểm chọn giá mua mới có thể tạo ra được.
Nhìn từ góc độ “test cung” thì kết quả phiên này cũng khá tốt. Nhịp giảm ngắn, giao dịch nhỏ, sau đó hồi lên cũng có thanh khoản không cao. Nếu bán vẫn mạnh thì chiều phục hồi sẽ bị kiềm chế về biên độ hoặc thanh khoản rất cao. Ngược lại hôm nay có sự thoái lui của bên bán, hoặc là hủy lệnh hoặc rút lệnh lên các ngưỡng giá cao hơn, nên bên mua có thể kéo giá với biên độ lớn mà không tạo thêm nhiều thanh khoản.
Dù vậy thị trường vẫn chưa hoàn toàn ổn định. Những phiên rung lắc liên tiếp xuất hiện là tín hiệu tích cực ban đầu. Phải nhiều phiên như vậy nữa mới chắc chắn rằng lượng cổ phiếu lỏng lẻo bị “ép” ra hết. Khá nhiều cổ phiếu đã giảm giá rất sâu và bắt đầu xuất hiện lòng tham lớn dần. Đây là cơ hội để thăm dò với tỷ trọng thấp. Trong những nhịp ép xuống không “vắt” thêm được thanh khoản có thể mua.
Thị trường phái sinh hôm nay rất khó chơi, basis chênh lệch quá rộng trong khi các trụ không có vẻ gì là mạnh bền vững. Các điểm có thể vào Long thì basis đều 9-10 điểm. Đó là chưa kể dao động các nhịp khá rộng, chạm stoploss thường xuyên. Điều khá bất ngờ là trong phiên kỳ vọng giá lên rất cao thì đến cuối lại triệt tiêu hết, basis chiết khấu nhẹ 0,35 điểm.
Với mức thanh khoản còn thấp, hai sàn hôm nay khớp hơn 14,5k tỷ, thị trường mới ở giai đoạn “test cung” chứ chưa “test cầu”. Nếu xuất hiện được một phiên bùng nổ kích thích dòng tiền thì tín hiệu sẽ chắc chắn hơn. Vì vậy chỉ nên tham gia thăm dò với tỷ trọng nhỏ trên thị trường cơ sở. Phái sinh vẫn có thể đánh hai chiều khi khả năng cao VN30 còn đánh võng nhiều.
VN30 đóng cửa tại 1824.35, ngay tại một mốc. Cản gần nhất ngày mai là 1835; 1851; 1864; 1872; 1881. Hỗ trợ 1815; 1804; 1791; 1782; 1774.
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