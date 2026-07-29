Hết hàng giá thấp, loạt cổ phiếu trụ tăng mạnh giúp VN-Index giành lại mốc 1700 điểm

Bên mua có tín hiệu sốt ruột trong phiên chiều nay, các lệnh nâng giá lên giúp thị trường tăng rõ nét. VN-Index đóng cửa đạt 1704,68 điểm, giành lại ngưỡng hỗ trợ tâm lý 1700 để mất cách đây 6 phiên.

Vn-Index đã giành lại được mốc 1700 điểm.

Chỉ số tăng cuối ngày 1,43% tương đương +24,06 điểm, là biên độ tăng tốt nhất 4 phiên trở lại đây. Quan trọng hơn là mốc 1700 điểm đã được “chiếm lại” sau hai ngày nỗ lực kéo giá đảo chiều.

Chốt phiên sáng VN-Index mới tăng nhẹ 0,21% (+3,56 điểm) do các trụ chưa đủ mạnh cũng như thanh khoản rất kém. Một tín hiệu tốt là thanh khoản nhỏ cho thấy áp lực bán cũng không lớn. Đây là tiền đề cho cơ hội phục hồi, miễn là bên mua hành động mạnh mẽ hơn.

Chiều nay kỳ vọng đó đã xuất hiện. Có lẽ việc “rớt lệnh” và thanh khoản nhỏ đã khuyến khích nhà đầu tư nâng giá mua lên. Độ rộng sàn HoSE cuối phiên sáng là 124 mã tăng/168 mã giảm nhưng đóng cửa có tới 165 mã tăng/139 mã giảm. Đây là sự thay đổi rõ nhất phản ánh hiệu của của việc nâng giá mua.

Về mặt biên độ, số lượng cổ phiếu tăng giá mạnh lúc đóng cửa cũng nhiều gần gấp đôi buổi sáng: Chốt phiên sáng VN-Index mới có 57 mã tăng từ 1% trở lên, kết phiên là 98 mã.

Về mặt thanh khoản, khối lượng treo bán giá cao đã dày hơn hẳn khối lượng bán dưới tham chiếu. Khi bên mua nâng giá lên để khớp lệnh, thanh khoản lập tức tăng. Giá trị khớp lệnh chiều nay của HoSE tăng hơn 39% so với phiên sáng, giao dịch trong rổ VN30 tăng hơn 40%.

Các thống kê này giúp giảm bớt hiệu ứng tiêu cực từ biến động giá của các cổ phiếu trụ nhóm Vin. VIC chiều nay tăng thêm 2,52% so với giá chốt buổi sáng, đóng cửa trên tham chiếu 2,62%. VHM tăng thêm 0,72%, chốt tăng 6,14%. VRE tăng thêm 3,88% lên mức kịch trần. VPL tăng thêm 3,08%, đóng cửa tăng tổng cộng 3,22%. Riêng 4 cổ phiếu nhóm Vin đã đem về hơn 18 điểm trong tổng mức tăng 24,06 điểm của VN-Index. Với VN30-Index, nhóm này đem về hơn 15 điểm trong tổng mức tăng 24,77 điểm.

Thực ra hầu hết rổ VN30 chiều nay đều tốt, không chỉ riêng nhóm Vin. Thống kê có 23/30 mã của rổ tăng giá so với mức chốt buổi sáng, chỉ 6 mã tụt giá. FPT tăng 3,83%, đảo chiều thành công vượt tham chiếu 3,33%. HDB tăng 3,87%, đảo chiều thành công +1,59%. HPG tăng thêm 3,1% từ mốc tham chiếu buổi sáng. MWG tăng 2,15%, đảo chiều +1,99%. Đây là những cổ phiếu có diễn biến giá ấn tượng nhất chiều nay. VN30-Index chốt ngày tăng 1,36% với 20 mã xanh và 9 mã đỏ, trong đó 15 mã tăng từ 1% trở lên.

Đối với tổng thể thị trường, chỉ riêng thay đổi trong độ rộng cũng đã xác nhận có chuyển biến tích cực. Gần 100 mã đóng cửa tăng từ 1% trở lên chiếm 54% tổng giá trị khớp lệnh cả sàn HoSE. Ngoài các blue-chips, khá nhiều cổ phiếu tầm trung cũng xuất hiện thanh khoản cao như VCI khớp 223,1 tỷ đồng, giá tăng 5,58%; VPI khớp 112,4 tỷ, giá tăng 2,7%; ORS khớp 63,5 tỷ, giá tăng 3,44%; DIG khớp 62,8 tỷ, giá tăng 1,41%; DPM khớp 54,3 tỷ, giá tăng 1,55%...

Ở phía giảm giá, từ 85 cổ phiếu rơi quá 1% buổi sáng đã co lại còn 58 mã. Chỉ 14 cổ phiếu trong nhóm này đạt thanh khoản từ 10 tỷ đồng trở lên. Dẫn đầu là 4 mã ngân hàng: SHB giảm 1,75% với 529,1 tỷ đồng; VPB giảm 1,02% với 244,9 tỷ; STB giảm 1,38% với 204,1 tỷ; LPB giảm 1,68% với 171,5 tỷ. Còn lại VSC, VCG, CII, VPX, BCM khớp loanh quanh vài chục tỷ đồng.

Nhà đầu tư nước ngoài chiều nay lại bán ròng thỏa thuận khoảng 234 tỷ đồng VHM, khiến vị thế ròng phiên chiều là -121,8 tỷ. Như vậy nếu không tính VHM thực chất khối này vẫn mua ròng nhẹ. Các cổ phiếu được mua đáng chú ý là HPG +141,1 tỷ, VIC +120,9 tỷ, CTG +72,9 tỷ, FPT +70,7 tỷ, MSN +51,9 tỷ. Phía bán ròng ngoài VHM có VIX -76,7 tỷ, HDB -66,3 tỷ, TCB -48,7 tỷ, ACB -45,8 tỷ.