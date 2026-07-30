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Dòng tiền tự tin đẩy giá, thanh khoản cao nhất 6 phiên, cổ phiếu ào ạt tăng

K Kim Phong

Bất chấp cú sụt giảm mạnh của chứng khoán Mỹ đêm qua, thị trường trong nước sáng nay giao dịch rất hào hứng. VN-Index tăng mạnh sang phiên thứ 3 liên tiếp với số cổ phiếu xanh gấp 4 lần số đỏ và thanh khoản cũng tăng 58% so với sáng hôm qua.

Nhóm cổ phiếu thanh khoản cao nhất thị trường sáng nay hầu hết tăng giá rất tốt.
Nhóm cổ phiếu thanh khoản cao nhất thị trường sáng nay hầu hết tăng giá rất tốt.

Chỉ số kết phiên sáng tăng 1,81% tương đương +30,8 điểm. Độ rộng cực tốt với 246 mã tăng và 60 mã đỏ. Không khí hào hứng xuất hiện rất sớm tuy VN-Index ban đầu tăng chưa nhiều. Lúc 9h30 sàn HoSE đã có 147 mã tăng/78 mã giảm, đến 10h30 là 200 mã tăng/83 mã giảm, 11h là 216 mã tăng/72 mã giảm. Như vậy càng về cuối xu hướng tăng giá càng lan rộng.

Kết hợp với xu hướng giá phổ biến ở cổ phiếu nói trên là mức phục hồi thanh khoản ấn tượng. Giá trị khớp lệnh sàn HoSE khoảng 7.766 tỷ đồng, tăng 58% so với sáng hôm qua và đạt mức cao nhất 6 phiên. Khoảng 61,3% số này dồn vào nhóm VN30 cho thấy các blue-chips có tính dẫn dắt cao.

Thực vậy, gần như toàn bộ rổ VN30 đều tăng giá, duy nhất SSB giảm 0,32%, ngược lại tới 17 mã tăng trên 2% và 4 mã khác tăng từ 1% tới 2%. Toàn sàn HoSE có 24 cổ phiếu thanh khoản vượt ngưỡng 100 tỷ đồng thì VN30 đóng góp 17 mã. Trong Top 10 thanh khoản duy nhất VIX không thuộc rổ này.

Trong nhóm Vin, VIC khá yếu khi chỉ tăng nhẹ 0,36%, VPL tăng 0,78% nhưng VHM tăng 5%, VRE kịch trần +6,81%. Sức mạnh điểm số còn đến từ nhóm ngân hàng, tất cả các mã lớn nhất đều rất tốt: VCB tăng 2,38%, BID tăng 3,1%, CTG tăng 2,9%, TCB tăng 2,11%, VPB tăng 2,46%, MBB tăng 2,26%.

Toàn bộ 14 cổ phiếu ngân hàng trong rổ VN30 trừ SSB, còn lại đều tăng mạnh từ 1% trở lên. Không chỉ vậy 27 cổ phiếu ngân hàng cũng chỉ có thêm VBB đỏ và BAB, ABB tham chiếu, còn lại đều tăng. 19/27 mã nhóm này cũng đang tăng từ 1% trở lên.

Các cổ phiếu rất mạnh khác trong nhóm blue-chips là BSR tăng 2,82%, FPT tăng 2,76%, SSI tăng 2,58%, GVR tăng 2,24%, VNM tăng 1,83%, GAS tăng 1,77%, PLX tăng 1,67%.

Diễn biến VN-Index sáng nay.
Diễn biến VN-Index sáng nay.

Với phần còn lại của thị trường, độ rộng cực tốt cho thấy xu hướng tăng giá áp đảo hoàn toàn. Trong 246 cổ phiếu đang xanh chỉ riêng số tăng vượt 2% đã lên tới 103 mã, chưa kể gần 60 mã khác tăng từ 1% tới 2%. Thanh khoản nhóm tăng vượt 2% chiếm tới 64,5% tổng giá trị khớp lệnh sàn HoSE cho thấy hiệu quả nổi bật của dòng tiền chủ động nâng giá.

Tính chủ động của bên mua cũng có thể nhìn thấy rõ ràng qua diễn biến tăng dần của giá cổ phiếu. Mặc dù hiện tại rất nhiều cổ phiếu tăng mạnh so với tham chiếu, nhưng ban đầu không phải như vậy. Giá vẫn trải qua quá trình leo dốc từ từ, thậm chí ban đầu còn khá nhiều mã đỏ. Thống kê cho thấy tới 60,6% số cổ phiếu có giao dịch trên HoSE sáng nay tăng từ 1% trở lên so với giá thấp nhất. Nói cách khác, biên độ leo dốc được mở rộng dần theo thời gian. Điều này phù hợp với hành động nâng giá mua lên dần và thanh khoản tăng theo.

7 cổ phiếu đang chốt giá kịch trần là FRT, DHC, HII, VRE, PVT, VOS và VSC. Trong số này VRE, VSC, FRT, PVT thanh khoản tốt. Nhóm tăng trên 4% với giao dịch khá là VCK tăng 5,83%, CTS tăng 5,2%, VIX tăng 4,92%, TCX tăng 4,92%, GEX tăng 4,83%, VPX tăng 4,55%.

Ở phía giảm hầu hết là các cổ phiếu thanh khoản kém và số lượng cũng không nhiều. Duy nhất 3 mã giảm giá quá 1% với giao dịch trên 1 tỷ đồng là MCH giảm 1,15% khớp 14,4 tỷ; ASP giảm 5,22% với 3,4 tỷ; ELC giảm 1,36% với 1,2 tỷ.

Nhà đầu tư nước ngoài cũng tham gia khá nhiệt tình vào đẩy giá khi tăng mua 68% so với sáng hôm qua, đạt 1.322 tỷ đồng. Vị thế ròng ở HoSE là +420 tỷ. Các mã được mua tốt nhất là VIC +133 tỷ, VNM +123,3 tỷ, VHM +60,7 tỷ, MWG +32,4 tỷ. Phía bán ròng có TCB -107,9 tỷ, ACB -37,1 tỷ, VIX -26,3 tỷ, NVL -24,8 tỷ.

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