Áp lực đòi Fed tăng lãi suất trong năm nay đã dịu đi

Theo các chiến lược gia của ngân hàng Thụy Sỹ UBS, với thỏa thuận hòa bình đạt được giữa Mỹ - Iran để kết thúc chiến tranh và mở cửa trở lại eo biển Hormuz, áp lực đòi hỏi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất trong năm nay đã giảm bớt.

Trao đổi với hãng tin Bloomberg, bà Leslie Falconio, chiến lược gia trưởng về trái phiếu thuộc công ty quản lý gia sản toàn cầu UBS Global Wealth Management - một bộ phận của UBS, nói rằng trước khi thỏa thuận được công bố vào cuối tuần vừa rồi, dù giá dầu giảm, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 2 năm vẫn tăng vì thị trường đặt cược nhiều vào khả năng Fed tăng lãi suất vào tháng 12/2026.

“Bây giờ, giá dầu tiếp tục giảm và thị trường đã giảm đặt cược vào việc Fed tăng lãi suất. Vì vậy, lợi suất của kỳ hạn 2 năm cũng giảm”, bà Falconio nói.

Theo dữ liệu từ công cụ FedWatch Tool của công ty sàn giao dịch CME, thị trường lãi suất tương lai tại thời điểm ngày 15/6 đặt cược khả năng 58% Fed hạ lãi suất trong cuộc họp vào tháng 12, giảm từ mức gần 70% vào tuần trước. Đến ngày 16/6, mức đặt cược này giảm còn 42%.

Trong phiên giao dịch 15/6, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 2 năm giảm hơn 1 điểm cơ bản, về mức 4,047%.

Ngày 16/6, Fed sẽ khởi động cuộc họp chính sách tiền tệ diễn ra trong hai ngày. Đây là cuộc họp đầu tiên do tân Chủ tịch Fed Kevin Warsh chủ trì. Với áp lực lạm phát ở Mỹ gia tăng do tác động của chiến tranh, nhiều thành viên trong Ủy ban Thị trường mở Liên bang (FOMC) - bộ phận ra quyết sách trong Fed gần đây đã bày tỏ quan điểm ủng hộ việc tăng lãi suất trong năm nay.

Theo dự báo của bà Falconio, trong cuộc họp tuần này, Fed sẽ giữ nguyên lãi suất, nhưng sẽ loại bỏ khỏi tuyên bố sau cuộc họp nội dùng nghiêng về nới lỏng, theo đó mở đường cho một lập trường cứng rắn hơn.

Dù vậy, bà cho rằng động thái chính sách tiền tệ tiếp theo của Fed nhiều khả năng sẽ là giảm lãi suất, có thể vào năm 2027.

“Dù Chủ tịch mới của Fed đã từng thể hiện quan điểm mềm mỏng, chúng tôi cho rằng trong cuộc họp này, Fed sẽ đưa ra một giọng điệu cứng rắn hơn, trong cả tuyên bố sau cuộc họp vào trong dự báo biểu đồ dấu chấm (dot plot)”, một báo cáo ngày 15/6 của UBS Global Wealth Management nhận định.

Trong báo cáo này, UBS Global Wealth Management dự báo động thái tiếp theo của Fed sẽ là hạ lãi suất, nhưng đẩy lùi dự báo mốc thời gian cho động thái như vậy tới tháng 3 và tháng 6/2027, cho rằng Fed sẽ “án binh bất động” trong thời gian còn lại của năm nay.

UBS Global Wealth Management dự báo Fed sẽ giảm lãi suất 0,25 điểm phần trăm mỗi lần vào tháng 3 và tháng 6 năm tới, thay cho dự báo trước đó là sẽ có các đợt giảm lãi suất vào tháng 12/2026 và tháng 3/2027.

“Các ngân hàng trung ương lớn sẽ tránh việc vội vã đưa ra tín hiệu mềm mỏng sau khi thỏa thuận Mỹ - Iran được công bố. Thay vào đó, họ sẽ giữ quan điểm thận trọng trong lúc theo dõi tình hình và chờ thêm số liệu trong những tháng tới để xác định xem liệu cú sốc giá năng lượng có gây a cú sốc lạm phát thứ cấp hay không”, UBS nhận định.

Phần lớn các ngân hàng toàn cầu dự báo Fed không giảm lãi suất trong năm nay, ngoại trừ Citigroup và Wells Fargo. Trong đó, Citi dự báo Fed sẽ giảm lãi suất 3 lần trong năm 2026, vào các tháng 9, 10 và 12. Wells Fargo dự báo Fed sẽ giảm lãi suất vào tháng 10 và tháng 12.