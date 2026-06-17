Thứ Tư, 17/06/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Thế giới

Áp lực đòi Fed tăng lãi suất trong năm nay đã dịu đi

Bình Minh

17/06/2026, 07:11

“Bây giờ, giá dầu tiếp tục giảm và thị trường đã giảm đặt cược vào việc Fed tăng lãi suất"...

Bên ngoài tòa nhà trụ sở Fed ở Washington DC - Ảnh: Reuters.
Bên ngoài tòa nhà trụ sở Fed ở Washington DC - Ảnh: Reuters.

Theo các chiến lược gia của ngân hàng Thụy Sỹ UBS, với thỏa thuận hòa bình đạt được giữa Mỹ - Iran để kết thúc chiến tranh và mở cửa trở lại eo biển Hormuz, áp lực đòi hỏi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất trong năm nay đã giảm bớt.

Trao đổi với hãng tin Bloomberg, bà Leslie Falconio, chiến lược gia trưởng về trái phiếu thuộc công ty quản lý gia sản toàn cầu UBS Global Wealth Management - một bộ phận của UBS, nói rằng trước khi thỏa thuận được công bố vào cuối tuần vừa rồi, dù giá dầu giảm, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 2 năm vẫn tăng vì thị trường đặt cược nhiều vào khả năng Fed tăng lãi suất vào tháng 12/2026.

“Bây giờ, giá dầu tiếp tục giảm và thị trường đã giảm đặt cược vào việc Fed tăng lãi suất. Vì vậy, lợi suất của kỳ hạn 2 năm cũng giảm”, bà Falconio nói.

Theo dữ liệu từ công cụ FedWatch Tool của công ty sàn giao dịch CME, thị trường lãi suất tương lai tại thời điểm ngày 15/6 đặt cược khả năng 58% Fed hạ lãi suất trong cuộc họp vào tháng 12, giảm từ mức gần 70% vào tuần trước. Đến ngày 16/6, mức đặt cược này giảm còn 42%.

Trong phiên giao dịch 15/6, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 2 năm giảm hơn 1 điểm cơ bản, về mức 4,047%.

Ngày 16/6, Fed sẽ khởi động cuộc họp chính sách tiền tệ diễn ra trong hai ngày. Đây là cuộc họp đầu tiên do tân Chủ tịch Fed Kevin Warsh chủ trì. Với áp lực lạm phát ở Mỹ gia tăng do tác động của chiến tranh, nhiều thành viên trong Ủy ban Thị trường mở Liên bang (FOMC) - bộ phận ra quyết sách trong Fed gần đây đã bày tỏ quan điểm ủng hộ việc tăng lãi suất trong năm nay.

Theo dự báo của bà Falconio, trong cuộc họp tuần này, Fed sẽ giữ nguyên lãi suất, nhưng sẽ loại bỏ khỏi tuyên bố sau cuộc họp nội dùng nghiêng về nới lỏng, theo đó mở đường cho một lập trường cứng rắn hơn.

Dù vậy, bà cho rằng động thái chính sách tiền tệ tiếp theo của Fed nhiều khả năng sẽ là giảm lãi suất, có thể vào năm 2027.

“Dù Chủ tịch mới của Fed đã từng thể hiện quan điểm mềm mỏng, chúng tôi cho rằng trong cuộc họp này, Fed sẽ đưa ra một giọng điệu cứng rắn hơn, trong cả tuyên bố sau cuộc họp vào trong dự báo biểu đồ dấu chấm (dot plot)”, một báo cáo ngày 15/6 của UBS Global Wealth Management nhận định.

Trong báo cáo này, UBS Global Wealth Management dự báo động thái tiếp theo của Fed sẽ là hạ lãi suất, nhưng đẩy lùi dự báo mốc thời gian cho động thái như vậy tới tháng 3 và tháng 6/2027, cho rằng Fed sẽ “án binh bất động” trong thời gian còn lại của năm nay.

UBS Global Wealth Management dự báo Fed sẽ giảm lãi suất 0,25 điểm phần trăm mỗi lần vào tháng 3 và tháng 6 năm tới, thay cho dự báo trước đó là sẽ có các đợt giảm lãi suất vào tháng 12/2026 và tháng 3/2027.

“Các ngân hàng trung ương lớn sẽ tránh việc vội vã đưa ra tín hiệu mềm mỏng sau khi thỏa thuận Mỹ - Iran được công bố. Thay vào đó, họ sẽ giữ quan điểm thận trọng trong lúc theo dõi tình hình và chờ thêm số liệu trong những tháng tới để xác định xem liệu cú sốc giá năng lượng có gây a cú sốc lạm phát thứ cấp hay không”, UBS nhận định.

Phần lớn các ngân hàng toàn cầu dự báo Fed không giảm lãi suất trong năm nay, ngoại trừ Citigroup và Wells Fargo. Trong đó, Citi dự báo Fed sẽ giảm lãi suất 3 lần trong năm 2026, vào các tháng 9, 10 và 12. Wells Fargo dự báo Fed sẽ giảm lãi suất vào tháng 10 và tháng 12.

Nhật Bản tăng lãi suất lên mức cao nhất 31 năm

17:30, 16/06/2026

Nhật Bản tăng lãi suất lên mức cao nhất 31 năm

Sức ép lạm phát tăng, ECB nâng lãi suất lần đầu tiên kể từ năm 2023

09:47, 12/06/2026

Sức ép lạm phát tăng, ECB nâng lãi suất lần đầu tiên kể từ năm 2023

Công việc của tân Chủ tịch Fed ngày càng khó

15:31, 10/06/2026

Công việc của tân Chủ tịch Fed ngày càng khó

Từ khóa:

chính sách tiền tệ fed lãi suất lạm phát ngân hàng trung ương thế giới

Đọc thêm

Giới chuyên gia: Giá hàng hóa và lạm phát sẽ còn cao dù chiến tranh ở Vùng Vịnh kết thúc

Giới chuyên gia: Giá hàng hóa và lạm phát sẽ còn cao dù chiến tranh ở Vùng Vịnh kết thúc

Mỹ và Iran đã đạt một thỏa thuận nhằm tiến tới chấm dứt cuộc chiến tranh đã kéo dài hơn 3 tháng, nhưng giá cả hàng hóa cơ bản vẫn được dự báo sẽ duy trì ở mức cao hơn so với thời điểm trước khi xung đột nổ ra vào tháng 2...

Nhật Bản tăng lãi suất lên mức cao nhất 31 năm

Nhật Bản tăng lãi suất lên mức cao nhất 31 năm

Lần gần đây nhất lãi suất chính sách của Nhật Bản ở mức 1% là vào năm 1995...

Kinh tế Nhật Bản mất vị thế dẫn dầu châu Á sau 30 năm

Kinh tế Nhật Bản mất vị thế dẫn dầu châu Á sau 30 năm

Từng là cường quốc kinh tế áp đảo tại châu Á và một trong những nền kinh tế có ảnh hưởng lớn nhất thế giới, Nhật Bản bắt đầu mất động lực từ đầu thập niên 1990, sau khi bong bóng chứng khoán và bất động sản sụp đổ...

Đế chế kinh doanh của Elon Musk gồm những gì?

Đế chế kinh doanh của Elon Musk gồm những gì?

Ông Elon Musk, người đầu tiên trên thế giới sở hữu khối tài sản nghìn tỷ USD, đứng sau một đế chế kinh doanh trải rộng từ xe điện, tên lửa, vệ tinh, trí tuệ nhân tạo, mạng xã hội cho tới thiết bị cấy ghép não và đường hầm ngầm...

Lạm phát và lãi suất tăng, người Nhật bắt đầu đưa tiền nhàn rỗi vào đầu tư

Lạm phát và lãi suất tăng, người Nhật bắt đầu đưa tiền nhàn rỗi vào đầu tư

Các hộ gia đình Nhật Bản đang dần thay đổi thói quen giữ tiền trong ngân hàng, vốn đã hình thành trong nhiều thập kỷ giảm phát và lãi suất thấp...

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 5/2026

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 5/2026

[Phóng sự ảnh] 222 điểm thi Hà Nội bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026

Tiêu & Dùng

[Phóng sự ảnh] 222 điểm thi Hà Nội bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026

Gỡ “điểm nghẽn” về dữ liệu và hạ tầng nền tảng, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Video

Gỡ “điểm nghẽn” về dữ liệu và hạ tầng nền tảng, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Giới chuyên gia: Giá hàng hóa và lạm phát sẽ còn cao dù chiến tranh ở Vùng Vịnh kết thúc

Thế giới

2

Thuê bao 5G toàn cầu tăng trưởng mạnh, vượt mốc 3 tỷ

Kinh tế số

3

Phát động cuộc thi trực tuyến về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

Thị trường

4

Tổ chức trong nước tiếp tục gom ròng

Chứng khoán

5

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Báo chí phải nói đúng sự thật, trúng vấn đề và bằng trách nhiệm

Tiêu điểm

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy