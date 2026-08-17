Nợ công Mỹ sắp chạm ngưỡng 40 nghìn tỷ USD

Nợ công Mỹ có thể lần đầu vượt 40 nghìn tỷ USD trong vài ngày tới và tiếp tục chạm 50 nghìn tỷ USD vào tháng 7/2029...

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Theo số liệu mới nhất của Bộ Tài chính Mỹ, nợ công nước này đạt gần 39,935 nghìn tỷ USD vào ngày 13/8, chỉ còn cách mốc 40 nghìn tỷ USD khoảng 65 tỷ USD.

Ông Michael Hartnett, chiến lược gia trưởng về cổ phiếu tại ngân hàng Bank of America (BofA), cho rằng nợ công Mỹ có thể lần đầu vượt 40 nghìn tỷ USD trong vài ngày tới và tiếp tục chạm 50 nghìn tỷ USD vào tháng 7/2029.

Theo trang tin MarketWatch, gánh nợ ngày càng lớn đang làm gia tăng tâm lý bi quan đối với các tài sản sinh lời cố định, đặc biệt là trái phiếu. Ông Hartnett gọi xu hướng này là “Anything But Bonds” - đầu tư vào bất cứ tài sản nào, miễn không phải trái phiếu.

Nợ công 40 nghìn tỷ USD không phải một cột mốc đáng ăn mừng mà là gánh nặng ngày càng lớn đối với nước Mỹ. Trong báo cáo chiến lược hàng tuần “Flow Show” của BofA được công bố cuối tuần trước, ông Hartnett ước tính chi phí trả lãi nợ công của Mỹ đã lên tới 1,5 nghìn tỷ USD mỗi năm. Khoản chi này sẽ tiếp tục tăng nếu lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 5 năm không giảm xuống 3,25% hoặc thấp hơn.

Theo ông Hartnett, khi trái phiếu mất sức hấp dẫn, việc nhà đầu tư ưu tiên cổ phiếu là điều dễ hiểu. Thị trường cho rằng giới hoạch định chính sách sẽ tìm cách thúc đẩy tổng sản phẩm tổng nước (GDP) danh nghĩa tăng mạnh, giúp quy mô nền kinh tế tăng lên so với khoản nợ và qua đó kéo giảm tỷ lệ nợ công trên GDP.

“Nhà đầu tư cũng cho rằng thị trường chứng khoán Mỹ đã trở nên 'quá lớn để sụp đổ' và sẽ được nhà chức trách hỗ trợ nếu rơi vào khủng hoảng. Hệ quả là Phố Wall đang giao dịch mà gần như không còn biết sợ”, ông Hartnett nhận định.

Ông cho rằng xu hướng “Anything But Bonds” chỉ có thể chấm dứt nếu Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Kevin Warsh phát tín hiệu cứng rắn tại hội nghị Jackson Hole ngày 28/8, đồng thời cả Fed và Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) thắt chặt chính sách tiền tệ trong tháng 9.

Hiện ông Hartnett khuyến nghị đầu tư vào những tài sản đặc biệt nhạy cảm với lãi suất, do giá trị của các tài sản này chủ yếu dựa trên dòng tiền dự kiến thu được trong tương lai xa. Nhóm này gồm cổ phiếu công nghệ sinh học, quỹ tín thác đầu tư bất động sản (REIT) và cổ phiếu ngân hàng khu vực.

Ông đưa ra khuyến nghị này vì cho rằng lợi suất trái phiếu sẽ đạt đỉnh trong vài quý tới rồi giảm xuống. Việc các nhóm tài sản trên gần đây tăng mạnh hơn thị trường cho thấy nhiều nhà đầu tư cũng đang kỳ vọng vào kịch bản tương tự.

Ông Hartnett cũng nhắc đến một xu hướng khác mang tên “Anything But China”, tức nhà đầu tư né tránh tài sản Trung Quốc. Diễn biến ảm đạm của thị trường cổ phiếu và bất động sản nước này đã khiến đầu tư vào Trung Quốc trở thành một trong những chiến lược gây thất vọng nhất trong thập niên 2020.

Tuy nhiên, ông Hartnett nhận thấy dòng vốn đang bắt đầu quay trở lại Trung Quốc, trong bối cảnh lĩnh vực công nghệ phát triển mạnh tại Nhật Bản, Đài Loan và Hàn Quốc, còn ngành trí tuệ nhân tạo (AI) của Trung Quốc bùng nổ.

Về lâu dài, ông Hartnett dự báo dòng tiền sẽ dịch chuyển mạnh từ trái phiếu sang cổ phiếu Trung Quốc. Ở giai đoạn đầu của xu hướng này, nhà đầu tư có thể lựa chọn cổ phiếu bất động sản Hồng Kông.

Một chủ đề “Anything But” khác là đồng đôla. Đồng đôla là một tài sản khác bị nhà đầu tư né tránh. Để phòng ngừa nguy cơ đồng bạc xanh mất giá, trái phiếu sụt giảm và giá tài sản tăng cao, ông Hartnett khuyến nghị đầu tư vào vàng. Ông cũng lưu ý đồng đôla yếu thường có lợi cho các thị trường mới nổi.

Đối với AI, từ lâu ông Hartnett đã khuyến nghị bán khống các trái phiếu được phát hành để tài trợ cho lĩnh vực này. Nguyên nhân là nhu cầu chi hơn 1 nghìn tỷ USD cho hạ tầng AI sẽ đòi hỏi lượng vốn vay khổng lồ, kéo theo làn sóng phát hành trái phiếu quy mô lớn và gây sức ép lên giá.

Tuy nhiên, với cổ phiếu, ông vẫn khuyến nghị tiếp tục đầu tư vào chủ đề AI và nắm giữ ngay cả khi thị trường xuất hiện bong bóng. Ông gọi đây là “hubris trade” - chiến lược đặt cược rằng cổ phiếu AI sẽ tiếp tục tăng bất chấp nguy cơ bị đẩy giá quá cao. Dù vậy, chiến lược này vẫn có một rủi ro lớn.

Nếu môi trường chính trị đối với AI chuyển hẳn theo hướng bất lợi, đặc biệt do tranh cãi xung quanh việc xây dựng các trung tâm dữ liệu, khiến kế hoạch mở rộng hạ tầng phải tạm dừng, cổ phiếu AI có thể giảm 10%. Khi đó, đồng đôla và lợi suất trái phiếu cũng có thể giảm mạnh.