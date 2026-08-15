Giá vàng hoàn tất một tuần tăng nhờ kỳ vọng Fed giữ nguyên lãi suất

“Do thị trường đang kỳ vọng Fed không tăng lãi suất vào tháng tới, giá vàng vẫn có tiềm năng tăng thêm”...

Diễn biến giá vàng thế giới tuần này. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics.

Giá vàng thế giới tăng trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (14/8) và hoàn tất một tuần tăng, nhờ sự suy yếu của đồng USD sau khi các báo cáo lạm phát Mỹ trong tuần này mang tới những con số phù hợp với dự báo, củng cố khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp tháng 9.

Lúc đóng cửa, giá vàng giao ngay tại thị trường New York tăng 25,3 USD/oz so với chốt phiên trước, tương đương tăng 0,6%, đạt 4.377,6 USD/oz.

Giá bạc giao ngay tăng 0,23 USD/oz, tương đương tăng 0,4%, đạt 64,83 USD/oz.

Trên sàn giao dịch hàng hóa tương lai COMEX, giá vàng giao sau tăng 0,4%, chốt ở mức 4.437,3 USD/oz.

Trước phiên tăng này, giá vàng đã giảm 1,3% trong phiên ngày thứ Năm do hoạt động chốt lời khi giá vàng đạt mức cao nhất trong hơn 2 tháng. Cả tuần này, giá vàng giao ngay tăng khoảng 0,9%, sau khi tăng 7% trong tuần trước.

Đồng USD giảm giá là động lực tăng chính của giá vàng trong phiên ngày thứ Sáu. Chỉ số Dollar Index giảm 0,33%, đóng cửa ở mức 99,64 điểm.

Áp lực giảm giá đã đè nặng lên USD trong tuần này, khi hai báo cáo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) và chỉ số giá bán buôn (PPI) tháng 7 của Mỹ đều cho thấy lạm phát dịu đi và phù hợp với kỳ vọng của giới phân tích. Những số liệu này làm suy giảm khả năng Fed tăng lãi suất và củng cố khả năng Fed giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp tháng 9, do đó gây bất lợi cho tỷ giá USD.

Dù vậy, đồng bạc xanh tiếp tục phát huy vai trò kênh đầu tư an toàn khi cuộc khủng hoảng ở eo biển Hormuz kéo dài khiến giá dầu thô tăng mạnh trong tuần này.

Ngày thứ Sáu, giá dầu Brent giao sau tại thị trường London tăng 1,7%, đóng cửa trên 88,5 USD/thùng, sau khi Mỹ tuyên bố lệnh phong tỏa hải quân của nước này đối với Iran sẽ duy trì vô thời hạn. Giao thông qua eo biển Hormuz dường như đã rơi vào ngưng trệ sau khi có thêm hai tàu bị tấn công khi đi qua tuyến đường này.

Cả tuần, giá dầu Brent tăng 5%

Kể từ khi chiến tranh giữa Mỹ và Iran nổ ra tới nay, đồng USD là một trong số ít những tài sản được nhà đầu tư coi là an toàn, một phần nhờ vị thế quốc gia xuất khẩu ròng năng lượng của Mỹ. Sự vững vàng tương đối của nền kinh tế Mỹ và lãi suất cao hơn ở nước này so với ở các nền kinh tế lớn khác cũng giúp hỗ trợ USD.

Tính từ đầu năm đến nay, Dollar Index đã tăng hơn 1,3% - theo dữ liệu từ trang MarketWatch. Tuần này, chỉ số tăng 0,1%.

“Chỉ số Dollar Index giảm trong phiên ngày thứ Sáu là một yếu tố hỗ trợ giá vàng phiên này”, nhà phân tích Jim Wyckoff của sàn vàng American Gold Exchange nhấn mạnh.

Sau một thời gian tích lũy, giá vàng bắt đầu bứt phá mạnh từ tuần trước, nhờ số liệu việc làm tháng 7 yếu hơn dự báo của Mỹ. Đây là điểm dữ liệu bắt đầu khiến đặt cược vào khả năng Fed tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 9 giảm mạnh.

Đến phiên ngày thứ Sáu, thị trường lãi suất tương lai chỉ còn đặt cược khả năng 33% Fed tăng lãi suất vào tháng tới, giảm từ mức 55% vào tuần trước - theo dữ liệu từ công cụ FedWatch Tool của sàn CME.

“Do thị trường đang kỳ vọng Fed không tăng lãi suất vào tháng tới, giá vàng vẫn có tiềm năng tăng thêm”, một báo cáo của ngân hàng Commerzbank nhận định.

Còn theo ông Wyckoff, nếu giá dầu tiếp tục tăng, giá vàng có thể gặp bất lợi vì áp lực lạm phát tăng theo giá dầu sẽ buộc các ngân hàng trung ương, trong đó có Fed, phải tăng lãi suất. Thời gian gần đây, một số quan chức Fed vẫn kêu gọi tăng lãi suất, vì cho rằng nếu trì hoãn, hệ quả sẽ là phải tăng lãi suất mạnh hơn trong tương lai.

Quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust mua ròng 0,3 tấn vàng trong phiên ngày thứ Sáu, nâng khối lượng nắm giữ lên 1.023,5 tấn vàng. Tuần này, quỹ mua ròng 6 tấn vàng, sau khi mua ròng hơn 10 tấn vàng trong tuần trước.

Mức giá chốt tuần này của vàng giao ngay tương đương 138,9 triệu đồng/lượng nếu được quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank, tăng 0,7 triệu đồng/lượng so với cuối tuần trước.

Website Vietcombank báo giá USD chốt tuần ở mức 25.920 đồng (mua vào) và 26.330 đồng (bán ra), giảm 80 đồng ở mỗi đầu giá so với cuối tuần trước.