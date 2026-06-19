Bắc Ninh bổ sung 2 dự án nhà ở cho phép người nước ngoài được sở hữu

Hai dự án được đưa vào danh mục
nhà ở cho phép tổ chức, cá nhân người nước ngoài được sở hữu nhà ở trên địa
bàn tỉnh, gồm: dự án Khu nhà ở xã hội số
02 tại khu số 5, số 9 thuộc khu đô thị phía Nam, TP. Bắc Giang, do Công ty
cổ phần Đầu tư và Thương mại Thủ Đô làm chủ đầu tư.
Dự án được xây dựng trên khu đất
1.207 ha thuộc địa bàn phường Bắc Giang và phường Tân Tiến. Quy mô gồm 3 công
trình nhà ở, trong đó nhà ở xã hội có 2 tòa cao 19 tầng (1 tầng hầm) và 1 nhà ở
thương mại cao 19 tầng (2 tầng hầm). Các hạng mục hệ thống hạ tầng kỹ thuật
ngoài nhà và sân vườn cảnh quan trong phạm vi lô đất.
Phạm vi tổ chức, cá
nhân nước ngoài được sở hữu nhà ở là các căn hộ thuộc tòa nhà ở thương mại của
dự án.
Dự án Khu nhà ở xã hội tại Khu số 1 thuộc Khu đô thị cạnh Trường
Cao đẳng nghề công nghệ Việt – Hàn, phường Bắc Giang, do Công ty cổ phần Đầu tư
và Thương mại Thủ Đô làm chủ đầu tư. Dự án có diện tích 1 ha, gồm: 1 tòa nhà ở
xã hội cao 12 tầng và 1 tòa nhà ở thương mại cao 15 tầng có 1 tầng hầm; ngoài
ra có hệ thống hạ tầng kỹ thuật và cảnh quan đồng bộ. Tổ chức, cá nhân nước ngoài được sở
hữu nhà ở tại khu nhà ở thương mại thuộc dự án.
Để triển khai thực hiện, UBND tỉnh
giao Sở Xây dựng rà soát, xác định số lượng nhà ở tại từng dự án, từng tòa
chung cư mà tổ chức, cá nhân nước ngoài được phép sở hữu; thống kê số lượng nhà
ở đã được mua, thuê mua và đã được cấp Giấy chứng nhận cho tổ chức, cá nhân nước
ngoài. Ngoài ra, công khai thông tin theo quy định trên Cổng thông tin điện tử
của Sở Xây dựng trong thời hạn tối đa 7 ngày làm việc kể từ ngày danh mục được
đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh.
Sở Nông nghiệp và Môi trường tổng
hợp, thông báo khi có phát sinh về số lượng, vị trí những căn hộ được cấp Giấy
chứng nhận cho tổ chức, cá nhân sở hữu nhà ở tại dự án nêu trên gửi về Sở Xây dựng
để cập nhật, công bố theo quy định.
Đối với chính quyền địa phương, UBND
tỉnh giao UBND phường Bắc Giang và phường Tân Tiến đôn đốc chủ đầu tư thực hiện
các biện pháp bảo vệ môi trường, phòng cháy chữa cháy; giải quyết các vấn đề
liên quan đến an ninh, trật tự và an toàn xã hội theo quy định của pháp luật.
Theo công bố của Liên đoàn Thương
mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), năm 2025 tỉnh Bắc Ninh thuộc nhóm 5 tỉnh,
thành phố có chất lượng điều hành kinh tế tốt nhất cả nước. Hoạt động xúc tiến
đầu tư được đẩy mạnh với nhiều hình thức đa dạng; tỉnh đã tổ chức các đoàn công
tác xúc tiến đầu tư tại nhiều thị trường nước ngoài tiềm năng.
Đáng chú ý, tháng 5/2026, toàn tỉnh
đã thu hút được 1.036,48 triệu USD vốn đầu tư quy đổi; lũy kế 5 tháng thu hút
được trên 7,18 tỷ USD. Trong đó, cấp mới 98 dự án đầu tư trong nước, vốn đăng
ký 138.645,3 tỷ đồng; điều chỉnh 38 dự án trong nước, vốn đăng ký tăng thêm
6.185,4 tỷ đồng; cấp mới 142 dự án FDI, vốn đăng ký 466,03 triệu USD; điều chỉnh
114 dự án FDI, tổng vốn tăng thêm là 992,1 triệu USD. Riêng thu hút vốn FDI, Bắc
Ninh đứng thứ 5 cả nước sau Thái Nguyên, Thành phố Hồ Chí Minh, Nghệ An và Tây
Ninh.
Cùng với sự phát triển của khu vực
FDI, đến nay, riêng các khu công nghiệp tại Bắc Ninh có khoảng 605.000 lao động
thực tế đi làm, trong đó, 22.000 người là lao động nước ngoài.