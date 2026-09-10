Bắc Ninh có Hội Bán dẫn

Hội Bán dẫn tỉnh Bắc Ninh sẽ tập trung kết nối các doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng bán dẫn, phối hợp đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; thúc đẩy nghiên cứu…

Hội nghị Ban Chấp hành lâm thời Hội Bán dẫn tỉnh Bắc Ninh ngày 9/9 - Ảnh: Bacninh.gov.vn

Ngày 9/9, Hội nghị Ban Chấp hành lâm thời Hội Bán dẫn tỉnh Bắc Ninh đã chính thức diễn ra với sự tham dự của lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh và đại diện một số sở, ngành, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bán dẫn trên địa bàn tỉnh.

Ban Chấp hành lâm thời Hội Bán dẫn tỉnh Bắc Ninh ra mắt với 20 thành viên.

Việc thành lập Hội Bán dẫn tỉnh Bắc Ninh được kỳ vọng tạo thêm một kênh kết nối giữa cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp, cơ sở đào tạo, viện nghiên cứu và đội ngũ chuyên gia, góp phần thúc đẩy hình thành hệ sinh thái bán dẫn đồng bộ, tăng cường liên kết và từng bước nâng cao năng lực tham gia chuỗi giá trị toàn cầu.

Về định hướng hoạt động, Hội sẽ tập trung kết nối các doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng bán dẫn; phối hợp đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; thúc đẩy nghiên cứu, đổi mới sáng tạo và chuyển giao công nghệ; xúc tiến đầu tư, thương mại, kết nối doanh nghiệp FDI; tham gia tư vấn, phản biện, đề xuất chính sách và mở rộng hợp tác quốc tế.

Trong đó, Hội hướng tới việc tạo môi trường để các doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tăng cường hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau, liên kết theo từng công đoạn trong chuỗi sản xuất.

Bên cạnh đó, Hội phối hợp với các trường đại học nghiên cứu nhu cầu, đặt hàng đào tạo nhân lực, tạo điều kiện để sinh viên tiếp cận sớm với lĩnh vực bán dẫn, qua đó góp phần giảm áp lực tuyển dụng và đào tạo cho doanh nghiệp.

Các doanh nghiệp đánh giá việc thành lập Hội là cần thiết, mở ra cơ hội tăng cường trao đổi, tìm kiếm đối tác, kết nối đầu tư và hỗ trợ nhau trong quá trình phát triển; đồng thời chia sẻ kinh nghiệm trong đào tạo, tuyển dụng nhân lực, thu hút chuyên gia và bày tỏ sẵn sàng tham gia liên kết, hợp tác trong các công đoạn của chuỗi sản xuất bán dẫn.

Các doanh nghiệp cũng đề xuất tỉnh quan tâm giải quyết một số vấn đề liên quan đến nguồn nhân lực kỹ thuật, bảo đảm cung ứng điện ổn định phục vụ sản xuất; hướng dẫn, hỗ trợ về chính sách thuế, ưu đãi nhập khẩu linh kiện và cơ chế hỗ trợ đối với công nghiệp công nghệ cao; đồng thời tăng cường liên kết giữa doanh nghiệp và cơ sở đào tạo trong cung ứng nhân lực.

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Thịnh khẳng định phát triển công nghiệp bán dẫn là xu hướng tất yếu; việc thành lập Hội Bán dẫn tỉnh Bắc Ninh là cần thiết, tạo đầu mối tập hợp, kết nối cộng đồng doanh nghiệp, cơ sở đào tạo, viện nghiên cứu và đội ngũ chuyên gia, thúc đẩy hợp tác và từng bước tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị ngành bán dẫn.

Ông Thịnh nhấn mạnh Bắc Ninh có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển công nghiệp công nghệ cao, với hệ thống hạ tầng ngày càng đồng bộ, nguồn nhân lực từng bước được nâng cao về chất lượng và sự tham gia của các cơ sở giáo dục đại học trong đào tạo nhân lực, trong đó có Trường Đại học Công nghệ Đông Á. Đây là những nền tảng quan trọng để tỉnh thu hút các dự án công nghệ cao và hình thành hệ sinh thái công nghiệp có tính liên kết, giá trị gia tăng cao.

Bắc Ninh xác định song song với thu hút đầu tư phải chú trọng phát triển công nghiệp hỗ trợ, dịch vụ và các doanh nghiệp liên kết, từng bước hình thành chuỗi cung ứng và hệ sinh thái bán dẫn hoàn chỉnh. Thời gian tới, tỉnh tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp, nhà đầu tư, chú trọng phát triển các lĩnh vực công nghệ cao, bán dẫn, trí tuệ nhân tạo (AI) và sản xuất thông minh.

Phó Chủ tịch Phạm Văn Thịnh cho biết Bắc Ninh đang định hướng phát triển trung tâm AI mạnh, từng bước tổng hợp, phân tích dữ liệu và cung cấp thông tin phục vụ công tác quản lý, điều hành cũng như hoạt động sản xuất, kinh doanh. Ngoài ra, tỉnh sẽ tiếp tục hoàn thiện hạ tầng, nâng cao chất lượng dữ liệu, tạo điều kiện để AI hỗ trợ xử lý thông tin nhanh chóng, chính xác và hiệu quả hơn.

Trong sản xuất công nghiệp, tỉnh khuyến khích doanh nghiệp đẩy mạnh tự động hóa, ứng dụng robot và phương tiện tự hành trong nhà máy, kho vận, giao nhận hàng hóa, hướng tới hình thành các nhà máy thông minh, nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh. Đây cũng là hướng đi phù hợp với quá trình phát triển công nghiệp điện tử, công nghệ cao và bán dẫn trên địa bàn.

Phó Chủ tịch Phạm Văn Thịnh đề nghị Hội Bán dẫn tỉnh phát huy vai trò cầu nối giữa doanh nghiệp với tỉnh; chủ động nắm bắt, tổng hợp khó khăn, vướng mắc và kiến nghị của doanh nghiệp để các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết. Đồng thời Hội cần chú trọng kết nối doanh nghiệp, thúc đẩy liên kết đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, thu hút đầu tư, nghiên cứu, đổi mới sáng tạo và chuyển giao công nghệ; qua đó phát huy tốt hơn vai trò của doanh nghiệp trong hệ sinh thái bán dẫn.

Trước đó, cuối năm 2025, UBND tỉnh Bắc Ninh đã ban hành Kế hoạch số 172/KH-UBND về phát triển ngành công nghiệp bán dẫn đến năm 2030, định hướng đến năm 2050.

Theo đó, tỉnh đặt mục tiêu cụ thể cho giai đoạn 2025 – 2030, phấn đấu thu hút đầu tư mới 3-5 tập đoàn công nghệ lớn đầu tư nhà máy và trung tâm R&D tại Bắc Ninh hoặc các nhà đầu tư hiện có tiếp tục đầu tư mở rộng quy mô sản xuất.

Đồng thời có ít nhất từ 1 đến 2 doanh nghiệp thiết kế, 1 đến 2 nhà máy chế tạo chip bán dẫn và 5 nhà máy đóng gói, kiểm thử sản phẩm bán dẫn; phát triển một số sản phẩm bán dẫn chuyên dụng trong một số ngành lĩnh vực. Có quy mô doanh thu công nghiệp điện tử của tỉnh Bắc Ninh đạt trên 60 tỷ USD/năm, giá trị gia tăng từ 14% - 16%; trong đó doanh thu ngành công nghiệp bán dẫn trên 3 tỷ USD/năm, giá trị gia tăng từ 15% - 16%.

Đến năm 2030, đào tạo tối thiểu 30.000 lao động ngành công nghiệp bán dẫn, trong đó, trình độ đại học 500 người, cao đẳng 13.000 người, trung cấp và đào tạo nâng cao, chuyển đổi: 16.500 người. Quy mô nhân lực ngành công nghiệp bán dẫn Bắc Ninh đạt trên 5.000 kỹ sư, cử nhân có cơ cấu, số lượng phù hợp, đáp ứng nhu cầu phát triển.