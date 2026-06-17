Bảo hiểm thất nghiệp trở thành điểm tựa cho người lao động Đà Nẵng

Chính sách bảo hiểm thất nghiệp tại Đà Nẵng đang phát huy vai trò hỗ trợ an sinh, không chỉ giúp người lao động có nguồn thu nhập tạm thời khi mất việc, mà còn kết nối tư vấn, đào tạo nghề và tìm kiếm việc làm mới.

Trong bối cảnh thị trường lao động biến động nhanh, bảo hiểm thất nghiệp không còn chỉ là khoản trợ cấp tạm thời cho người lao động khi mất việc. Thực tế triển khai tại thành phố Đà Nẵng cho thấy, nếu được tổ chức đồng bộ, chính sách này có thể trở thành một cấu phần quan trọng của hệ thống an sinh xã hội, đồng thời góp phần điều tiết cung - cầu lao động, hỗ trợ người lao động sớm quay lại thị trường việc làm.

KẾT NỐI CHÍNH SÁCH AN SINH VỚI THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG

Theo tổng hợp tình hình thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp năm 2025, Trung tâm Dịch vụ việc làm thành phố Đà Nẵng đã tiếp nhận, giải quyết hàng chục nghìn hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp; tư vấn việc làm cho hàng trăm nghìn lượt người lao động; đồng thời triển khai các hoạt động hỗ trợ đào tạo nghề, kết nối việc làm.

Tính riêng 5 tháng đầu năm 2026, số người nộp hồ sơ đề nghị hưởng bảo hiểm thất nghiệp là 12.117 hồ sơ. Trong đó, số người đủ điều kiện, có quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp là 10.372 người; số người bị hủy quyết định hưởng là 145 người.

Trong một thị trường lao động hiện đại, trung tâm dịch vụ việc làm không chỉ là nơi tiếp nhận hồ sơ, chi trả chế độ, mà còn là đầu mối kết nối giữa người lao động, doanh nghiệp, cơ sở đào tạo nghề và cơ quan quản lý nhà nước.

Khi dữ liệu được cập nhật, chia sẻ và khai thác hiệu quả, người lao động có thể được tư vấn nghề nghiệp sát hơn với năng lực, kinh nghiệm và nhu cầu tuyển dụng thực tế. Đây là yếu tố quan trọng để chính sách bảo hiểm thất nghiệp chuyển từ hỗ trợ thụ động sang hỗ trợ chủ động, giúp người lao động rút ngắn thời gian gián đoạn việc làm.

Thực tế triển khai tại Đà Nẵng cũng cho thấy năng lực tổ chức thực hiện có vai trò quan trọng trong việc bảo đảm hiệu quả chính sách. Trung tâm Dịch vụ việc làm thành phố Đà Nẵng duy trì việc tiếp nhận hồ sơ, tư vấn việc làm và tổ chức các phiên giao dịch việc làm định kỳ hằng tuần.

Đội ngũ thực hiện chính sách hiện gồm 56 viên chức và người lao động, trong đó có 38 nữ; 6 người có trình độ thạc sĩ và 50 người có trình độ đại học. Trong năm 2025, Trung tâm đã tổ chức 4 lớp tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ về bảo hiểm thất nghiệp nhằm nâng cao năng lực cho đội ngũ trực tiếp thực hiện chính sách.

THÚC ĐẨY CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH

Cùng với việc giải quyết chế độ, công tác tư vấn, giới thiệu việc làm và hỗ trợ học nghề tiếp tục được xem là khâu quan trọng. Đây là những hoạt động giúp người lao động không chỉ có nguồn thu nhập trong giai đoạn mất việc, mà còn có thêm thông tin, kỹ năng và cơ hội để quay lại thị trường lao động.

Bên cạnh những kết quả đạt được, quá trình triển khai chính sách bảo hiểm thất nghiệp tại Đà Nẵng vẫn còn một số khó khăn. Dữ liệu về quá trình đóng bảo hiểm thất nghiệp của người lao động trên Cổng Dịch vụ công quốc gia có thời điểm chưa đầy đủ hoặc chưa được chốt sổ kịp thời. Hệ thống đôi khi bị gián đoạn, ảnh hưởng đến việc tiếp nhận và xử lý hồ sơ.

Một bộ phận người lao động, đặc biệt là lao động phổ thông, còn hạn chế kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin nên việc nộp hồ sơ trực tuyến chưa thuận lợi. Trong khi đó, cơ sở vật chất tại một số chi nhánh còn chật hẹp; máy móc, thiết bị đã cũ, cấu hình thấp; hệ thống xếp hàng tự động còn thiếu tại chi nhánh Tam Kỳ và Điện Bàn, ảnh hưởng đến hiệu quả phục vụ người lao động.

Những khó khăn này cho thấy chuyển đổi số trong thực hiện bảo hiểm thất nghiệp không chỉ là đưa thủ tục lên môi trường trực tuyến. Vấn đề quan trọng là phải bảo đảm dữ liệu đầy đủ, hệ thống vận hành ổn định, quy trình dễ sử dụng và có hỗ trợ trực tiếp cho những nhóm lao động còn hạn chế về kỹ năng số.

Năm 2026, Trung tâm Dịch vụ việc làm thành phố Đà Nẵng xác định tiếp tục thực hiện tốt chính sách bảo hiểm thất nghiệp, bảo đảm giải quyết chế độ đúng quy định, đúng thời hạn; đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, tăng cường tập huấn chuyên môn, mở rộng tuyên truyền chính sách và phối hợp chặt chẽ với Bảo hiểm xã hội thành phố.

Từ thực tiễn Đà Nẵng có thể thấy, bảo hiểm thất nghiệp đang bước vào giai đoạn cần được tiếp cận như một chính sách thị trường lao động chủ động. Trợ cấp vẫn là chức năng quan trọng, nhưng chưa đủ. Giá trị lớn hơn của chính sách nằm ở khả năng giúp người lao động phục hồi sinh kế, nâng cao kỹ năng và quay lại thị trường việc làm nhanh hơn.

Khi được kết nối hiệu quả với tư vấn nghề nghiệp, đào tạo lại và thông tin tuyển dụng, bảo hiểm thất nghiệp không chỉ là “phao cứu sinh” trong thời điểm mất việc, mà còn là cầu nối để người lao động thích ứng với những thay đổi ngày càng nhanh của thị trường lao động.