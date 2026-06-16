Kết nối doanh nghiệp, mở rộng cơ hội việc làm cho lao động thất nghiệp
Nhật Dương
16/06/2026, 14:01
Khi doanh nghiệp, cơ sở đào tạo và hệ thống dịch vụ việc làm cùng phối hợp, chia sẻ thông tin, chính sách bảo hiểm thất nghiệp sẽ phát huy hiệu quả cao nhất trong việc hỗ trợ người lao động học nghề và quay trở lại thị trường lao động...
Theo quy định của Luật Việc làm 2025, trong các
chế độ của bảo hiểm thất nghiệp, ngoài được nhận trợ cấp thất nghiệp, người lao động còn được tư vấn, giới thiệu việc làm, đào tạo nghề miễn phí. Đây là một chính sách nhằm giúp họ sớm
quay lại thị trường lao động.
HỖ TRỢ NGƯỜI LAO ĐỘNG TIẾP CẬN SỚM CƠ HỘI VIỆC LÀM
Tuy nhiên, thực tế cho thấy việc kết nối
việc làm không phải trường hợp nào cũng có thể thành công ngay, bởi giữa kỹ
năng của người lao động và nhu cầu thực tế của doanh nghiệp đôi khi vẫn tồn tại
sự lệch pha nhất định.
Đặc biệt, trong bối cảnh doanh nghiệp ngày càng đặt ra
yêu cầu cao hơn về tay nghề, kỹ năng công nghệ và khả năng thích ứng với môi
trường làm việc mới.
Xuất phát từ thực tiễn đó, ông Mai Văn
Thu, Phó Giám đốc Trung
tâm Dịch vụ việc làm Thành phố Hồ Chí Minh, cho biết Trung tâm xác định
việc phối hợp chặt chẽ với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và doanh nghiệp là một
giải pháp rất quan trọng nhằm hỗ trợ người lao động chuyển đổi nghề nghiệp,
nâng cao kỹ năng và tăng khả năng quay trở lại thị trường lao động.
Trong năm 2026, đơn vị này đã đẩy mạnh công tác phối hợp
về thị trường lao động thông qua việc ký kết hợp tác với 12 Trung tâm dịch vụ việc làm tại các tỉnh,
thành phố, nhằm hình thành mạng lưới chia sẻ thông tin thị trường lao động, nhu
cầu tuyển dụng và nguồn nhân lực giữa các địa phương.
Qua đó, góp phần mở rộng
cơ hội việc làm cho người lao động, đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận nguồn
lao động phù hợp nhanh hơn và hiệu quả hơn.
Bên cạnh đó, Trung tâm cũng đã ký
kết phối hợp với 21 cơ sở giáo dục nghề nghiệp, với 55 ngành nghề đào tạo khác
nhau. “Việc liên kết
này góp phần đa dạng hóa ngành nghề và địa điểm đào tạo, tạo điều kiện thuận lợi
để người lao động, đặc biệt là người đang hưởng bảo hiểm thất nghiệp, có thêm
cơ hội học nghề, nâng cao kỹ năng hoặc chuyển đổi nghề nghiệp phù hợp với nhu cầu
thực tế của thị trường lao động”,
ông Mai Văn Thu thông tin.
Ngoài ra, trong quá trình tư vấn, đối với
những trường hợp ngành nghề cũ không còn phù hợp hoặc khó tìm việc, Trung tâm sẽ
định hướng học nghề mới, đào tạo lại hoặc bồi dưỡng kỹ năng ngắn hạn gắn với
nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp. Đồng thời, đơn vị cũng phối hợp với doanh nghiệp để
thường xuyên cập nhật các yêu cầu về kỹ năng, tay nghề nhằm gắn hoạt động đào tạo
sát hơn với thực tiễn.
Hiện các doanh nghiệp cũng tham gia tích cực vào
các phiên giao dịch việc làm, ngày hội tuyển dụng và hoạt động tư vấn nghề nghiệp
do Trung tâm tổ chức. Đây là cơ hội
để người lao động tiếp cận trực tiếp nhu cầu tuyển dụng, môi trường làm việc
cũng như các yêu cầu kỹ năng thực tế từ phía doanh nghiệp.
KẾT NỐI VỚI NHU CẦU CỦA DOANH NGHIỆP
Trong bối cảnh thị trường lao động thay
đổi nhanh chóng, đại hiện
các hệ thống trung tâm dịch vụ việc làm chung nhận định cho rằng, sự hỗ trợ người lao động hiện nay
cần kết nối với nhu cầu của doanh nghiệp và thị trường lao động.
Theo ông Phạm Quang Thành, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch
vụ việc làm tỉnh Hưng Yên, doanh
nghiệp cần tham gia sâu hơn vào quá trình đào tạo bởi họ là những đơn vị hiểu
rõ nhất kỹ năng nào đang được thị trường cần đến.
Sự phối hợp giữa doanh nghiệp và cơ sở đào tạo nghề không chỉ giúp chương trình đào tạo
sát với thực tế hơn, giảm chi phí đào tạo lại sau tuyển dụng, mà còn giúp người lao động yên tâm hơn
khi bước vào môi trường làm việc mới.
Ông cho biết hiện Trung tâm đã ký kết
chương trình phối hợp với các cơ sở đào tạo nghề để hỗ trợ người lao động tham
gia học nghề một cách hiệu quả hơn. Quy
trình được thực hiện theo các bước cụ thể. Trước hết, người lao động được tư vấn
định hướng ngay khi nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp. Tiếp đó, Trung tâm thực hiện tư vấn chuyên sâu dựa trên nguyện vọng
của người lao động và nhu cầu tuyển sinh của các cơ sở đào tạo.
Sau khi xác định được ngành nghề
và cơ sở đào tạo phù hợp, Trung tâm sẽ tham mưu cơ quan có thẩm quyền ban hành
quyết định hỗ trợ đào tạo nghề. Quyết
định này được gửi tới người lao động, cơ quan Bảo hiểm xã hội và cơ sở đào tạo
để phối hợp triển khai.
Thông qua quy trình trên, người
lao động có thể nhanh chóng tiếp cận các kỹ năng mới để quay trở lại thị trường
lao động, đặc biệt là nhóm lao động trung niên hoặc những người bị ảnh hưởng bởi
quá trình chuyển đổi công nghệ.
Hiện nay, các ngành như may mặc,
cơ khí, điện dân dụng, công nghệ thông tin và chăm sóc sắc đẹp đang có nhu cầu
tuyển dụng lớn, mở ra nhiều cơ hội việc làm ổn định cho người lao động.
Từ phía cơ sở đào tạo, ông Tạ Văn Xã, Hiệu trưởng Trường Trung cấp
Kinh tế - Kỹ thuật Bắc Thăng Long (Hà Nội), cho biết nhà trường đã phối hợp với nhiều doanh nghiệp để đào tạo theo đúng yêu cầu của từng vị
trí việc làm.
Nhờ đó, khi người lao động vào
làm việc, doanh nghiệp không phải đào tạo lại, năng suất lao động được nâng cao
và người lao động cũng nhanh chóng thích nghi với công việc.
Từ đó, ông cho rằng khi doanh nghiệp,
nhà trường và Nhà nước cùng phối hợp chặt chẽ theo mô hình "ba nhà", chính sách bảo
hiểm thất nghiệp sẽ phát huy hiệu quả cao nhất trong việc hỗ trợ người lao động
học nghề và quay trở lại thị trường lao động.
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