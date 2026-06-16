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Kết nối doanh nghiệp, mở rộng cơ hội việc làm cho lao động thất nghiệp

Nhật Dương

16/06/2026, 14:01

Khi doanh nghiệp, cơ sở đào tạo và hệ thống dịch vụ việc làm cùng phối hợp, chia sẻ thông tin, chính sách bảo hiểm thất nghiệp sẽ phát huy hiệu quả cao nhất trong việc hỗ trợ người lao động học nghề và quay trở lại thị trường lao động...

Kết nối doanh nghiệp với người lao động để tăng cơ hội có viêc làm. Ảnh: Nhật Dương.
Kết nối doanh nghiệp với người lao động để tăng cơ hội có viêc làm. Ảnh: Nhật Dương.

Theo quy định của Luật Việc làm 2025, trong các chế độ của bảo hiểm thất nghiệp, ngoài được nhận trợ cấp thất nghiệp, người lao động còn được tư vấn, giới thiệu việc làm, đào tạo nghề miễn phí. Đây là một chính sách nhằm giúp họ sớm quay lại thị trường lao động.

HỖ TRỢ NGƯỜI LAO ĐỘNG TIẾP CẬN SỚM CƠ HỘI VIỆC LÀM

Tuy nhiên, thực tế cho thấy việc kết nối việc làm không phải trường hợp nào cũng có thể thành công ngay, bởi giữa kỹ năng của người lao động và nhu cầu thực tế của doanh nghiệp đôi khi vẫn tồn tại sự lệch pha nhất định.

Đặc biệt, trong bối cảnh doanh nghiệp ngày càng đặt ra yêu cầu cao hơn về tay nghề, kỹ năng công nghệ và khả năng thích ứng với môi trường làm việc mới.

Xuất phát từ thực tiễn đó, ông Mai Văn Thu, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm Thành phố Hồ Chí Minh, cho biết Trung tâm xác định việc phối hợp chặt chẽ với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và doanh nghiệp là một giải pháp rất quan trọng nhằm hỗ trợ người lao động chuyển đổi nghề nghiệp, nâng cao kỹ năng và tăng khả năng quay trở lại thị trường lao động.

Trong năm 2026, đơn vị này đã đẩy mạnh công tác phối hợp về thị trường lao động thông qua việc ký kết hợp tác với 12 Trung tâm dịch vụ việc làm tại các tỉnh, thành phố, nhằm hình thành mạng lưới chia sẻ thông tin thị trường lao động, nhu cầu tuyển dụng và nguồn nhân lực giữa các địa phương.

Qua đó, góp phần mở rộng cơ hội việc làm cho người lao động, đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận nguồn lao động phù hợp nhanh hơn và hiệu quả hơn.

Bên cạnh đó, Trung tâm cũng đã ký kết phối hợp với 21 cơ sở giáo dục nghề nghiệp, với 55 ngành nghề đào tạo khác nhau. Việc liên kết này góp phần đa dạng hóa ngành nghề và địa điểm đào tạo, tạo điều kiện thuận lợi để người lao động, đặc biệt là người đang hưởng bảo hiểm thất nghiệp, có thêm cơ hội học nghề, nâng cao kỹ năng hoặc chuyển đổi nghề nghiệp phù hợp với nhu cầu thực tế của thị trường lao động”, ông Mai Văn Thu thông tin.

Ngoài ra, trong quá trình tư vấn, đối với những trường hợp ngành nghề cũ không còn phù hợp hoặc khó tìm việc, Trung tâm sẽ định hướng học nghề mới, đào tạo lại hoặc bồi dưỡng kỹ năng ngắn hạn gắn với nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp. Đồng thời, đơn vị cũng phối hợp với doanh nghiệp để thường xuyên cập nhật các yêu cầu về kỹ năng, tay nghề nhằm gắn hoạt động đào tạo sát hơn với thực tiễn.

Hiện các doanh nghiệp cũng tham gia tích cực vào các phiên giao dịch việc làm, ngày hội tuyển dụng và hoạt động tư vấn nghề nghiệp do Trung tâm tổ chức. Đây là cơ hội để người lao động tiếp cận trực tiếp nhu cầu tuyển dụng, môi trường làm việc cũng như các yêu cầu kỹ năng thực tế từ phía doanh nghiệp.

KẾT NỐI VỚI NHU CẦU CỦA DOANH NGHIỆP

Trong bối cảnh thị trường lao động thay đổi nhanh chóng, đại hiện các hệ thống trung tâm dịch vụ việc làm chung nhận định cho rằng, sự hỗ trợ người lao động hiện nay cần kết nối với nhu cầu của doanh nghiệp và thị trường lao động.

Người lao động tham thực hành nghề sau khi tham gia khóa đào tạo nghề. Ảnh: Nhật Dương.
Người lao động tham thực hành nghề sau khi tham gia khóa đào tạo nghề. Ảnh: Nhật Dương.

Theo ông Phạm Quang Thành, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Hưng Yên, doanh nghiệp cần tham gia sâu hơn vào quá trình đào tạo bởi họ là những đơn vị hiểu rõ nhất kỹ năng nào đang được thị trường cần đến.

Sự phối hợp giữa doanh nghiệp và cơ sở đào tạo nghề không chỉ giúp chương trình đào tạo sát với thực tế hơn, giảm chi phí đào tạo lại sau tuyển dụng, mà còn giúp người lao động yên tâm hơn khi bước vào môi trường làm việc mới.

Ông cho biết hiện Trung tâm đã ký kết chương trình phối hợp với các cơ sở đào tạo nghề để hỗ trợ người lao động tham gia học nghề một cách hiệu quả hơn. Quy trình được thực hiện theo các bước cụ thể. Trước hết, người lao động được tư vấn định hướng ngay khi nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp. Tiếp đó, Trung tâm thực hiện tư vấn chuyên sâu dựa trên nguyện vọng của người lao động và nhu cầu tuyển sinh của các cơ sở đào tạo.

Sau khi xác định được ngành nghề và cơ sở đào tạo phù hợp, Trung tâm sẽ tham mưu cơ quan có thẩm quyền ban hành quyết định hỗ trợ đào tạo nghề. Quyết định này được gửi tới người lao động, cơ quan Bảo hiểm xã hội và cơ sở đào tạo để phối hợp triển khai.

Thông qua quy trình trên, người lao động có thể nhanh chóng tiếp cận các kỹ năng mới để quay trở lại thị trường lao động, đặc biệt là nhóm lao động trung niên hoặc những người bị ảnh hưởng bởi quá trình chuyển đổi công nghệ.

Hiện nay, các ngành như may mặc, cơ khí, điện dân dụng, công nghệ thông tin và chăm sóc sắc đẹp đang có nhu cầu tuyển dụng lớn, mở ra nhiều cơ hội việc làm ổn định cho người lao động.

Từ phía cơ sở đào tạo, ông Tạ Văn Xã, Hiệu trưởng Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Bắc Thăng Long (Hà Nội), cho biết nhà trường đã phối hợp với nhiều doanh nghiệp để đào tạo theo đúng yêu cầu của từng vị trí việc làm.

Nhờ đó, khi người lao động vào làm việc, doanh nghiệp không phải đào tạo lại, năng suất lao động được nâng cao và người lao động cũng nhanh chóng thích nghi với công việc.

Từ đó, ông cho rằng khi doanh nghiệp, nhà trường và Nhà nước cùng phối hợp chặt chẽ theo mô hình "ba nhà", chính sách bảo hiểm thất nghiệp sẽ phát huy hiệu quả cao nhất trong việc hỗ trợ người lao động học nghề và quay trở lại thị trường lao động.

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Từ khóa:

Bảo hiểm thất nghiệp Đào tạo nghề kỹ năng nghề nghiệp người lao động thị trường lao động việc làm

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