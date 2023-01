BID tăng kịch trần, cổ phiếu ngân hàng bùng nổ

Thị trường chao đảo mạnh nửa đầu phiên chiều nay rồi bất ngờ bùng nổ. BID có phiên giao dịch rất ấn tượng, kéo cả loạt cổ phiếu ngân hàng tăng theo cùng nhiều blue-chips khác. VN-Index không chỉ thoát khỏi nhịp giảm mà còn chốt phiên ở sát mức đỉnh của ngày. Điều duy nhất chưa trọn vẹn là độ rộng vẫn nghiêng nhiều về phía giảm.

Dòng tiền vào chiều nay tốt hơn hẳn buổi sáng, dù tổng thể thì vẫn rất thấp. Hai sàn khớp tăng thêm 4.285 tỷ đồng cao hơn buổi sáng khoảng 43%. Riêng HoSE tăng 42%, đạt 3.945,9 tỷ đồng.

Tiền vào nhiều hơn và cổ phiếu cũng phục hồi giá. Đó là diễn biến tích cực nhất phiên chiều. BID có nhịp tăng cực kỳ ấn tượng từ khoảng 1h45 trở đi, cũng là thời điểm VN-Index bắt đầu phục hồi rõ nét. Chỉ trong khoảng 20 phút từ 1h45 trở đi, BID tăng giá tới 3,12% và đóng cửa còn tăng cao hơn nữa, chốt ở mức kịch trần tăng 6,94%.

Trụ ngân hàng cùng với BID buổi sáng là VCB, chiều nay lại hạ độ cao. VCB đi ngược hướng với BID và đóng cửa chỉ tăng 1,75%, tức là giảm 1,36% so với giá chốt phiên sáng.

Tuy nhiên BID tăng đột biến đã kịch thích nhiều cổ phiếu ngân hàng khác thay đổi giá theo hướng tích cực: ACB tăng chậm hơn nhưng riêng đợt ATC lại có cú nhảy tăng 1,62% trong lần giao dịch cuối, giúp giá chốt tăng 3,52% so với tham chiếu. Như vậy tính riêng phiên chiều, ACB tăng 2,25% so với phiên sáng. CTG chiều nay cũng tăng thêm 2,39% so với buổi sáng và đóng cửa trên tham chiếu 3,09%. MBB tăng thêm 1,09%, đóng cửa tăng 1,37%; STB tăng thêm 1%, chốt tăng 0,79%; TCB tăng thêm 1,08%, chốt tăng 1,08%; VIB, HDB, VPB cũng có cải thiện giá buổi chiều, dù mức tăng yếu hơn...

Loạt cổ phiếu ngân hàng hỗ trợ chỉ số rất tốt, nhưng chiều nay không hẳn là kéo trụ đơn thuần. Thống kê trong rổ VN30 cho thấy phiên chiều có 19 mã tăng giá so với phiên sáng, 11 mã tụt giá. Số tăng cao thêm có cả các trụ lớn như HPG, GVR, FPT, MSN, VRE, PLX, VIC. Không phải tất cả số này đều phục hồi đủ mạnh để vượt tham chiếu, nhưng xét riêng trong phiên chiều thì giá vẫn là mạnh lên, từ đó đóng góp cho chỉ số phục hồi.

Cổ phiếu ngân hàng, chứng khoán khá mạnh.

VN-Index chốt phiên tăng 0,61% tương đương +6,51 điểm so với tham chiếu. So với mức tăng 4,7 điểm buổi sáng thì độ cải thiện không rõ ràng. Tuy vậy mức tăng này là kết quả của nỗ lực thoát giảm, thể hiện diễn biến tích cực hơn.

Mặt khác, độ rộng của VN-Index cũng có cải thiện: HoSE đóng cửa với 175 mã tăng/215 mã giảm, tốt hơn một chút so với 119 mã tăng/241 mã giảm của phiên sáng. Biên độ cũng cải thiện nhẹ, số tăng vượt 1% là 86 mã so với 60 mã buổi sáng. Số giảm trên 1% vẫn là 104 mã (phiên sáng 110 mã).

Nhóm cổ phiếu xây dựng, đầu tư công, vật liệu mạnh từ sáng, chiều nay càng có điều kiện tốt hơn để tăng. HHV sau nhịp chốt mạnh vài phút đầu phiên chiều cuối cùng vẫn giữ được giá kịch trần. HSG tăng 4,58%, BCG tăng 4,35%, LCG tăng 3,95%, KSB tăng 3,91%, NKG tăng 3,2%, FCN tăng 2,78%, VCG tăng 2,03%...

HoSE hôm nay có 18 cổ phiếu đạt thanh khoản trên 100 tỷ đồng thì 11 mã tăng và 4 mã giảm. Như vậy dòng tiền vẫn có hiệu lực nhất định dù không phải cổ phiếu nào cũng tốt như nhau. VPB có nỗ lực mua vào nhưng giá cũng chỉ chạm tới tham chiếu là dừng, thanh khoản khoảng 347,3 tỷ đồng, lớn thứ 2 thị trường. NVL chiều nay còn bị xả dữ dội hơn, giao dịch cả ngày tới 231,8 tỷ đồng, đứng thứ 4 thị trường và giá giảm 4,55%... Nhờ thanh khoản tốt đẩy giá lên, giao dịch ở nhóm cổ phiếu tăng giá hôm nay chiếm 55,4% tổng giá trị khớp của HoSE, trong khi giao dịch tại nhóm giảm giá chiếm 33,3%.

Khối ngoại chiều nay lại giảm nhiệt giao dịch. Giá trị mua vào thấp hơn buổi sáng tới 21%, chỉ đạt 564 tỷ đồng, trong khi cũng bán ra thêm 536,8 tỷ đồng. Do chiều nay giao dịch cân bằng nên vị thế tổng thể cả ngày vẫn chỉ là +228 tỷ đồng ròng, phần lớn là giao dịch từ sáng. Chứng chỉ quỹ FUESSVFL được mua ròng 124,3 tỷ, HPG +30,3 tỷ, BID +30 tỷ, HSG +18,9 tỷ, CTG +17,4 tỷ...