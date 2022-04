Blog chứng khoán: Mua dần được rồi

Phiên đáo hạn phái sinh quả nhiên vẫn thuận lợi cho các vị thế Short, thậm chí đợt ATC đã có những tranh chấp khá dữ khi cầu đột nhiên kéo mạnh các trụ VN30 lên. Sức nặng của các vị thế Short vẫn đủ khiến VN30 gục xuống phút cuối cùng, chi phí ép trụ là lớn. Đó chính là lợi thế cho phiên kế tiếp.

VN30 hôm nay giao dịch rất khá, thực ra là nhiều cổ phiếu cơ bản khác nữa. Các mã bị xả thì vẫn cứ sàn, cứ giảm, còn cổ phiếu nhận được dòng tiền tốt vẫn duy trì biên độ hẹp hoặc tăng.

Đó là dấu vết của dòng tiền bắt đáy âm thầm. Buổi sáng thị trường ổn với thanh khoản tốt và cổ phiếu được mua mạnh thì vẫn tăng giá. Buổi chiều đã không có đợt xả lớn nào cả, dù sức ép vẫn đủ đẩy nhiều cổ phiếu giảm kéo theo chỉ số lao dốc. VN30 chỉ đến phút cuối mới giảm.

Khả năng cao đây là hiệu ứng đảm bảo các vị thế Short đang mở được thuận lợi. Giao dịch ATC của F1 có khối lượng rất nhỏ, tức là số lớn vị thế được “thả” cho đáo hạn. VN30 giảm 8,63 điểm so với tham chiếu và được sử dụng làm giá thanh toán, chênh với giá đóng cửa F1 là 8,43 điểm. Ai đóng vị thế chủ động cuối phiên đã thiệt hại tương ứng.

Trong phiên, các cổ phiếu mạnh vẫn bộc lộ rõ. Giảm ít, không giảm hoặc giữ giá với biên độ hẹp đều là có lực cầu thu gom đủ cân bằng ở một vùng giá nào đó. Không có dấu vết rõ ràng nào về lực xả ở các cổ phiếu blue-chips trong đợt khớp lệnh liên tục. Điều này có thể là tín hiệu về áp lực giải chấp chéo đã vãn. Chỉ đến khi ATC thì các trụ của VN30 mới bị ảnh hưởng, vì cần đáo hạn đẹp cho Short.

ATC hôm nay rất thú vị. Đầu tiên là cầu bất ngờ kéo rực nhiều cổ phiếu lớn lên. VCB thậm chí dự kiến tăng sát trần, VIC, VHM, MSN, TCB, VPB đều có cầu rất mạnh và giá tăng cao hơn. Nếu vậy thì Short sẽ “phá sản”. Vì thế cần một khối lượng lớn để ép giá. Có thể thấy ATC hàng loạt cổ phiếu thanh khoản rất cao và giá gục xuống.

Chiến thắng của các vị thế Short chung cuộc là rõ ràng, nhưng chi phí là dấu hỏi. Thanh khoản ATC quá cao để VN30 đóng cửa “như ý” tức là tốn một lượng lớn cổ phiếu. Vì vậy khả năng cao đầu phiên ngày mai giá sẽ tiếp tục giảm chút nữa để có thể cover được. Nếu giá bùng lên ngay từ đầu, điều cần thấy là lực mua cover sẽ phải cuốn theo.

Cơ sở thuận lợi để kịch bản đó xảy ra là áp lực giải chấp blue-chips không còn thể hiện rõ phiên này. Nếu so với các nhịp rơi tự do buổi chiều ở các phiên trước, chiều nay giao dịch khá hiền. Thị trường hiện tại đang bị bán kỹ thuật ở các blue-chips do giải chấp chéo. Nếu lực bán này kết thúc, không có lý do gì để tiếp tục xuất hiện áp lực lớn như vậy nữa. Khi blue-chips cân bằng, thì dù cả trăm mã đầu cơ giảm sàn mất thanh khoản cũng không vấn đề gì. Đó là cái nhọt đã được giới hạn, có vỡ ra cũng chẳng sao cả.

Thị trường đã đi đến phiên đáo hạn phái sinh và đà giảm đúng như dự kiến, thuận lợi nhất cho các vị thế Short. Cổ phiếu cơ bản đã bị chiết khấu khá nhiều, có thể cover lại danh mục thuận lợi.

Phái sinh hôm nay dự kiến sẽ rất hay vì vẫn còn hơn 34k vị thế mở. Có một điểm rất tốt để cover sớm là lúc gần 10h30 khi VN30 tạo hai đáy ngay tại mức hỗ trợ 1424.xx. Tuy nhiên chỉ đóng một nửa, nửa còn lại để giành trải nghiệm một “game Short” hoàn hảo đến đâu? Quả nhiên VN30 vẫn có thể bị bẻ gục cuối ngày và tính theo giá đóng cửa VN30 thì không chênh lệch gì mấy so với điểm giá có thể đóng vị thế chủ động. Setup đó chuyển sang Long F2 dù basis chênh tới +7 điểm. Nếu kết thúc kỳ hạn này thị trường được cởi bỏ áp lực thì cơ hội phục hồi là cao.

F2 cuối ngày có basis +23,1 điểm. Kịch được chờ xem là chênh lệch này được thu hẹp theo cách nào. Khối lượng lớn các cổ phiếu trụ “tiêu tốn” trong phiên ATC hôm nay nếu phải cover lại thì VN30 sẽ tăng. Phái sinh có 30 phút chạy trước VN30, basis vẫn được duy trì sẽ là rất thú vị.

VN30 đóng cửa hôm nay tại 1426.87. Cản kế tiếp ngày mai là 1434; 1440; 1443; 1447; 1454; 1460; 1464; 1468; 1472. Hỗ trợ 1424; 1418; 1415; 1409; 1404.

F2 duy trì basis dương cả phiên và đóng cửa chênh hơn 23 điểm do VN30 bị ép xuống.

