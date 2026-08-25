Blog chứng khoán: Phản ứng ngược

Sự thiếu đồng thuận ở nhóm cổ phiếu dẫn dắt khiến VNI “tuột” cơ hội chinh phục ngưỡng 1800 điểm, dù mức cao nhất hôm nay đã lên 1812,18 điểm. VIC là trụ duy nhất còn tăng mạnh dù cũng đã bị ép xuống đáng kể. Loạt blue-chips khác thì tạo gánh nặng rõ ràng.

Tranh minh họa.

Chỉ số đóng cửa vẫn tăng 0,15% nhưng rơi xuống 1791,41 điểm. Điểm tiêu cực không phải điểm số mà là có quá nhiều cổ phiếu giảm giá, rất nhiều mã giảm sâu. Đây không chỉ là sự thiếu đồng thuận ở nhóm trụ, mà là sự thiếu đồng thuận trên cả thị trường.

Tỷ lệ tăng/giảm ở cổ phiếu hôm nay chỉ khoảng 0,41/1. Buổi sáng đã có lúc thị trường khá tốt, cổ phiếu tăng giá áp đảo, nhưng càng về cuối càng suy yếu. Thanh khoản khớp lệnh hai sàn dù có tăng gần 12% so với hôm qua, đạt 18,3k tỷ chưa tính thỏa thuận, nhưng mức tăng chủ yếu dồn vào vài mã như VIC, VHM, VIX. Nếu tính dòng tiền “lõi” (trừ đi 5 mã thanh khoản cao nhất) thì hôm nay thực ra thanh khoản giảm. Nói cách khác, dòng tiền cũng chưa có sự tự tin vào khả năng đột phá để thiết lập sóng tăng mới.

Dĩ nhiên ở vùng kháng cự tâm lý quan trọng sẽ không thể có sự đột biến rõ ràng trong một ngày. Hôm nay VHM cũng “rã đám” còn nhóm ngân hàng khá đuối. Các nhóm có khả năng “kích thích” như chứng khoán hay bất động sản tầm trung cũng quay đầu giảm nhiều. Điểm tốt duy nhất là nếu “cố tình” chỉ nhìn VNI thì cơ hội đột phá vẫn còn, khi mức đóng cửa còn dư địa cho khả năng kéo trụ đẩy điểm số qua 1800.

Với hơn 120 cổ phiếu giảm quá 1% phiên này, diễn biến điều chỉnh thực ra không nhẹ. Nếu trong vài phiên cuối cùng của tháng 8 mức độ biến động hẹp dần lại và các đợt chốt lời ngắn hạn qua nhanh thì kỳ vọng có thể được nhen nhóm trong kỳ nghỉ Lễ dài tới đây. Tuy nhiên quan trọng nhất vẫn phải có sự cải thiện của dòng tiền và lan tỏa rộng hơn. Tiền vào nhiều là một bằng chứng của sự tự tin.

Một cơ hội nữa cũng có khả năng xảy ra là các trụ hỗ trợ nhau duy trì điểm số đi ngang hẹp sát mốc 1800. Chỉ số tăng là một cách để củng cố tự tin vì số đông vẫn phân tích xu hướng thị trường thông qua VNI. Nếu kịch bản này xuất hiện, cần quan sát phản ứng ở độ rộng. Kéo trụ rất dễ dẫn đến những phản ứng ngược.

Thị trường phái sinh hôm nay hưởng lợi từ mức dao động rộng của VN30. Tuy nhiên có thời điểm chỉ số này rất nhiễu quanh 1955.xx, đặc biệt cuối phiên sáng. Dao động kiểu này khiến các mức stoploss chạm liên tục. Bù lại buổi chiều xu hướng dễ đoán hơn, VN30 từ 1955.xx rơi thẳng qua 1946.xx, nảy lại một chút rồi rơi tiếp xuống 1934.xx.

Chỉ còn vài phiên giao dịch nữa là thị trường nghỉ Lễ dài ngày, dòng tiền có thể co lại dần, nên VNI có khả năng được lôi kéo bởi các trụ. Thị trường cơ sở ít có cơ hội với cổ phiếu, phái sinh sẽ thuận lợi hơn. Nếu cổ phiếu đi ngang và co hẹp dao động lại thì cơ hội tăng sẽ cao hơn. Cho đến khi xuất hiện tín hiệu rõ ràng vẫn nên chờ đợi.

VN30 đóng cửa tại 1936.15. Cản gần nhất ngày mai là 1945; 1955; 1966; 1974; 1983; 1993. Hỗ trợ 1933; 1923; 1908; 1899; 1893; 1886; 1878.

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