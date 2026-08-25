Trụ “còng lưng” đỡ điểm, cổ phiếu vẫn giảm la liệt

VN-Index đóng cửa chỉ còn tăng nhẹ 0,15% (+2,63 điểm), kém hơn rất nhiều so với phiên sáng (+1,02%/+18,33 điểm). Thực ra đây vẫn còn là kết quả tốt nếu nhìn vào hàng loạt blue-chips khác lao dốc chiều nay. VN30-Index chốt phiên đã giảm 0,3% (phiên sáng tăng 0,65%) và chỉ còn 9 mã xanh so với 19 mã đỏ.
Điểm tăng buổi sáng khá bất ổn khi phụ thuộc nhiều vào sức mạnh của một vài cổ phiếu, đặc biệt là VIC và VHM. Cả hai trụ này đều suy yếu trong phiên chiều: VIC trượt giảm 1,83% so với giá chốt buổi sáng, đóng cửa còn tăng 2,8%. VHM trượt giảm 1,74%, còn tăng 0,27%. Dù vậy riêng VIC vẫn còn đỡ tới hơn 10 điểm cho VN-Index.
Điều đó nghĩa là rất nhiều cổ phiếu khác đã suy yếu. Thực vậy, rổ VN30 ghi nhận tới 24 cổ phiếu tụt giá so với mức chốt buổi sáng, chỉ 4 mã có cải thiện. Ngoài VIC và VHM, BID cũng trượt giảm 0,94%, đảo chiều thành giảm 0,54% so với tham chiếu; HPG rơi sâu thêm 1,13%, đóng cửa giảm 2,02%; TCB đảo chiều xuống dưới tham chiếu 0,48% khi trượt giảm 0,79% so với phiên sáng. VCB, CTG, MBB cũng nằm trong số tụt giá và đều là các cổ phiếu thuộc nhóm vốn hóa lớn nhất thị trường.
Trong 4 mã có cải thiện, duy nhất GVR gây bất ngờ. Cổ phiếu này chốt phiên sáng giảm 0,78%, đến khoảng 2h chiều thậm chí giảm mạnh 1,4%. Tuy nhiên những phút còn lại giá phục hồi mạnh, đóng cửa thành tăng 0,93% so với tham chiếu. Như vậy tính riêng chiều nay GVR phục hồi 1,72% so với phiên sáng. GAS, SAB và SHB là các cổ phiếu khác có cải thiện giá trong phiên chiều, nhưng biên độ đều kém. GAS đóng cửa vẫn giảm 1,76% so với tham chiếu.
Tình trạng ở phần còn lại của thị trường cũng khá tệ. Độ rộng sàn HoSE cuối phiên chỉ có 93 mã tăng và 225 mã giảm, kém hơn nhiều lúc chốt phiên sáng (115 mã tăng/176 mã giảm). Đặc biệt có tới 121 mã đóng cửa giảm từ 1% trở lên (phiên sáng 68 mã).
Áp lực bán có tín hiệu mạnh lên rõ nét đã ép nhiều cổ phiếu giảm sâu với thanh khoản cao. 13 cổ phiếu xuất hiện giao dịch trên trăm tỷ đồng xác nhận điều này, trong khi buổi sáng mới có PNJ và BSR. Khá nhiều blue-chips nằm trong nhóm bị xả và thanh khoản cao như HPG giảm 2,02%, HDB giảm 1,46%, BSR giảm 2,55%, MWG giảm 1,6%, GAS giảm 1,76%, ACB giảm 1,33%. Nhóm midcap có GEX giảm 1,33% khớp 293,5 tỷ đồng; VSC giảm 2,61% với 273,9 tỷ; CII giảm 2,67% với 168,4 tỷ; GEE giảm 3,27% với 150,3 tỷ; PLX giảm 1,45% với 135,1 tỷ; GEL giảm 3,19% với 103,3 tỷ; DCM giảm 1,91% với 102,4 tỷ.
Ở phía tăng giá, VIX rất ấn tượng khi thanh khoản tăng đột biến 58% so với buổi sáng, giá từ mức tăng nhẹ 0,72% vọt lên +2,17% lúc đóng cửa. Tính chung cả ngày VIX khớp 1.032,3 tỷ đồng, chỉ đứng sau VIC. VCI tăng 1,36% với 391,2 tỷ đồng; LPB tăng 1,43% với 160,8 tỷ; DBC tăng 6,63% với 153,5 tỷ; MCH tăng 1,5% với 113,3 tỷ; GMD tăng 1,55% với 99 tỷ; TCM tăng 6,95% với 65,4 tỷ là các cổ phiếu nổi bật.
Diễn biến trượt giá trên diện rộng chiều nay cho thấy hiệu ứng nâng đỡ của dòng tiền là hạn chế. Kiểu trượt giá đã có từ sáng, chỉ là mới tập trung ở vùng quanh tham chiếu nên số mã ghi nhận giảm sâu quá 1% chưa nhiều. Khi VHM và nhiều blue-chips khác mất tác động đỡ điểm, tâm lý thị trường kém hơn, áp lực bán mạnh lên. Thống kê thanh khoản sàn HoSE chiều nay tăng gần 15% so với phiên sáng.
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