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BVBank nâng cấp Core banking, chuẩn bị cho giai đoạn chuyển đổi số toàn diện

Ngô Thủy

09/06/2026, 08:46

Việc khởi động dự án nâng cấp hệ thống Core Banking Oracle Flexcube là một phần quan trọng trong chiến lược hoạt động của BVBank. Đây là một trong những dự án công nghệ trọng điểm, đóng vai trò nền tảng cho chiến lược chuyển đổi số toàn diện và nâng cao năng lực vận hành của Ngân hàng trong tương lai…

Ông Phan Việt Hải - Phó tổng Giám đốc BVBank và Ông HS Teji - Phó Chủ tịch, Giám đốc Oracle KV Nhật Bản & Châu Á - Thái Bình Dương (đứng giữa) ký thỏa thuận hợp tác dưới sự chứng kiến của Lãnh đạo 2 bên. Ảnh: BVBank.
Ông Phan Việt Hải - Phó tổng Giám đốc BVBank và Ông HS Teji - Phó Chủ tịch, Giám đốc Oracle KV Nhật Bản & Châu Á - Thái Bình Dương (đứng giữa) ký thỏa thuận hợp tác dưới sự chứng kiến của Lãnh đạo 2 bên. Ảnh: BVBank.

Ngân hàng TMCP Bản Việt (BVBank) và Công ty TNHH Oracle Việt Nam (Oracle) vừa ký kết triển khai dự án nâng cấp hệ thống Core Banking Oracle Flexcube. Đây là một trong những dự án công nghệ trọng điểm của BVBank, đóng vai trò nền tảng cho chiến lược chuyển đổi số toàn diện và nâng cao năng lực vận hành của Ngân hàng trong tương lai.

Theo đó, BVBank sẽ nâng cấp hệ thống Oracle Flexcube từ phiên bản V11 lên phiên bản mới nhất 14.8 - nền tảng công nghệ lõi tiên tiến đang được nhiều ngân hàng lớn trên thế giới sử dụng. Dự án được đầu tư mạnh mẽ về nguồn lực từ con người - bao gồm các chuyên gia nghiệp vụ, đến công nghệ nhằm đảm bảo chất lượng triển khai cũng như tiến độ dự án. Dự kiến hệ thống Core Banking Oracle Flexcube sẽ đi vào hoạt động từ quý 2/2027.

CORE BANKING ORACLE FLEXCUBE - NỀN TẢNG LÕI, “TRÁI TIM” CỦA CHUYỂN ĐỔI SỐ

Hiện đại hóa Core Banking là nền tảng đầu tiên và quan trọng để xây dựng một ngân hàng hiện đại. Chính vì vậy, để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của một ngân hàng bán lẻ đa năng, hiện đại, đồng thời nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường, BVBank đã chính thức bắt tay với Oracle để triển khai dự án nâng cấp hệ thống Core Banking Oracle Flexcube.

Dự án tập trung vào việc hiện đại hóa công nghệ lõi, được xem là “trái tim” xử lý của hơn 40 hệ thống vệ tinh, từ đó giúp: (1) Nâng cao năng lực xử lý nghiệp vụ rất lớn với kỳ vọng hiệu quả gấp 10 lần so với hiện tại; (2) Hệ thống với kiến trúc mới rất mở cho phép kết nối API linh hoạt với các ứng dụng nội bộ và hệ sinh thái đối tác bên ngoài; (3) Rút ngắn thời gian triển khai sản phẩm và dịch vụ mới, đáp ứng nhanh chóng nhu cầu thị trường và xu hướng cá nhân hóa trải nghiệm khách hàng; và (4) Đảm bảo yêu cầu bảo mật mạnh mẽ ở cấp độ cơ sở dữ liệu và hỗ trợ tốt cho tất cả các định hướng sản phẩm dịch vụ của BVBank hiện tại và tương lai.

Phát biểu tại buổi lễ ký kết, ông Phan Việt Hải, Phó Tổng giám đốc BVBank, cho biết: “Dự án nâng cấp hệ thống Core Banking Oracle Flexcube là dự án quan trọng nhất của chúng tôi năm 2026 và 2027, bởi đây chính là động lực, thúc đẩy nhanh chóng các dự án số hóa của BVBank. Với hơn 3 triệu khách hàng, khối lượng giao dịch liên tục, và tăng lên mỗi ngày, hơn ai hết chúng tôi hiểu một nền tảng công nghệ lõi chắc chắn, hiện đại, ổn định là điều tiên quyết để tạo nên những chuyển biến tích cực trong hoạt động, vận hành, từ đó nâng cao trải nghiệm khách hàng và bắt kịp những thay đổi của thị trường. Cùng với sự hợp tác của đối tác Oracle, một đối tác uy tín nhiều kinh nghiệm đã thực hiện hơn 14 dự án nâng cấp core banking cho các ngân hàng và tổ chức tài chính tại Việt Nam, chúng tôi hoàn toàn tin tưởng vào sự thành công của dự án lần này”.

Ông Phan Việt Hải - Phó Tổng giám đốc BVBank phát biểu tại lễ ký kết. Ảnh: BVBank.
Ông Phan Việt Hải - Phó Tổng giám đốc BVBank phát biểu tại lễ ký kết. Ảnh: BVBank.

Về phía Oracle, ông HS Teji - Phó Chủ tịch, Giám đốc Oracle khu vực Nhật Bản và Châu Á - Thái Bình Dương, nhấn mạnh: “Oracle là tập đoàn công nghệ máy tính nổi tiếng trên thế giới, hiện là đối tác có nhiều kinh nghiệm triển khai nâng cấp công nghệ ngân hàng tại Việt Nam. Trên phạm vi toàn cầu, hệ thống Core Banking của chúng tôi được sử dụng tại hơn 800 ngân hàng ở hơn 160 quốc gia. Đây là minh chứng rõ nét nhất cho tính hiệu quả và sự thành công của các dự án mà chúng tôi đã thực hiện”.

Ông HS Teji - Phó Chủ tịch, Giám đốc Oracle KV Nhật Bản & Châu Á - Thái Bình Dương. Ảnh: BVBank.
Ông HS Teji - Phó Chủ tịch, Giám đốc Oracle KV Nhật Bản & Châu Á - Thái Bình Dương. Ảnh: BVBank.

“Việc hợp tác lần này cùng BVBank để nâng cấp hệ thống Core Banking Oracle Flexcube của ngân hàng, tôi tin rằng sẽ mang lại kết quả tốt đẹp cho BVBank trong thời gian tới, bởi tính đồng bộ, hiện đại và chuyên nghiệp của nền tảng lõi. Tôi cũng rất mong với sự hợp tác lần này sẽ mở ra nhiều cơ hội cho cả 2 bên trong tương lai để hướng đến sự phát triển bền vững và thịnh vượng”, ông HS Teji cho biết thêm.

BVBANK - CHIẾN LƯỢC SỐ HÓA TOÀN DIỆN ĐƯỢC XÂY DỰNG TỪ NỀN TẢNG VỮNG VÀNG

Từ năm 2025, BVBank đã chuyển mình thành một ngân hàng được vận hành bởi công nghệ số, hệ sinh thái số đã trở thành động cơ tăng trưởng chính của ngân hàng. Năm 2026, BVBank tiếp tục kiến tạo hệ sinh thái số từ việc gia tăng các tiện ích người dùng, tăng cường kết nối và đồng bộ giữa các kênh giao dịch truyền thống và kênh số nhằm giúp khách hàng có trải nghiệm liền mạch, thuận tiện và nhất quán trên toàn bộ hành trình dịch vụ của ngân hàng, đặc biệt đẩy mạnh các giải pháp quản lý/ thanh toán nhằm hỗ trợ tối đa nhà bán hàng, hộ kinh doanh.

Về quy mô giao dịch, lũy kế đến hết tháng 5/2026, hệ thống công nghệ số hóa Thu - Chi hộ tự động của BVBank đã xử lý hơn 200 triệu giao dịch, chiếm hơn 95% với giao dịch tại quầy. Nền tảng ngân hàng số Digimi góp phần mở rộng thị phần khách hàng nhanh chóng với số lượng khách hàng mới tăng trưởng 20%, đặc biệt nhóm khách hàng hộ kinh doanh tăng trưởng bứt phá 50% so với đầu năm. Riêng mảng thanh toán số, giải pháp Digistore dành cho nhà bán hàng đã vào top 15 các tổ chức ngân hàng trên thị trường chỉ sau hơn 1 năm triển khai.

Trên nền tảng công nghệ mới, BVBank sẽ tiếp tục thúc đẩy hàng loạt dự án số hóa quy mô lớn trong thời gian tới như: Hiện đại hóa quy trình cấp tín dụng, cải tiến nền tảng giao dịch online, nâng cao năng lực quản trị và phân tích dữ liệu, đồng thời ứng dụng mạnh mẽ AI vào hoạt động vận hành và phục vụ khách hàng.

Việc khởi động dự án nâng cấp hệ thống Core Banking Oracle Flexcube là một phần quan trọng trong chiến lược hoạt động của BVBank và đây cũng chính là minh chứng cho lời cam kết “Chúng tôi bắt đầu từ BẠN” mà ngân hàng luôn theo đuổi.

Từ khóa:

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