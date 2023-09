Cảng Hải Phòng kinh doanh khởi sắc

Công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng vừa công bố kết quả kinh doanh tháng 8/2023. Theo đó, sản lượng hàng hóa thông qua khu vực Hải Phòng tăng nhẹ trong tháng 8/2023 đạt 8,6 triệu tấn (tăng 1,6% so với tháng 7 và tăng 12,5% so với cùng kỳ). Trong đó hàng container đạt 591.421 Teu (tăng 7,7% so với tháng 7 và tăng 5,4% so với cùng kỳ); hàng ngoài container đạt 1,792 triệu tấn (giảm 6% so với tháng 7 và tăng 19,5% so với cùng kỳ).

Đáng chú ý, Cảng Hải Phòng hiện nắm giữ trên 75% thị phần hàng ngoài container tại khu vực với các mặt hàng chủ lực như: xe ô tô, thiết bị, sắt thép… Những mặt hàng này được tập trung khai thác tại Cảng Hoàng Diệu.

Tính đến thời điểm hiện tại, các chỉ tiêu cơ bản của Cảng Hải Phòng trong tháng đều vượt kế hoạch đề ra. Cụ thể, chỉ tiêu hợp nhất của Cảng Hải Phòng đạt được như sau: Sản lượng hàng hóa đạt 2,56 triệu tấn (tăng 8,3% so với kế hoạch, tăng 9,6% so với cùng kỳ). Mặt hàng container đạt 126.700 Teu (tăng 11,1% so với kế hoạch, tăng 13,9% so với cùng kỳ). Doanh thu ước đạt 149,1 tỷ đồng (tăng 6,4% so với kế hoạch, bằng 99,5% cùng kỳ). Trong đó doanh thu khai thác đạt 140,9 tỷ (tăng 6,6 % so với kế hoạch và tăng 0,6% so với cùng kỳ). Toàn hệ thống cảng đón và khai thác 155 lượt tàu, trong đó 100 lượt tàu container (tăng 7 lượt tàu so với tháng trước).

Trong tháng 8/2023 Cảng Hải Phòng tiếp tục mở rộng khai thác thêm một số tuyến vận tải mới, cụ thể, ngày 10/8 Cảng Tân Vũ cũng đã đón thành công tàu Maersk Jabal – tàu lớn nhất của hãng Maersk từng cập cảng tại khu vực Đình Vũ.

Ngày 14/8, cũng tại Chi nhánh Cảng Tân Vũ, hãng tàu CMA CGM (hãng tàu lớn thứ 3 thế giới) đã đưa tàu về khai thác. Chuyến tàu PANAY thuộc tuyến dịch vụ HSF1 lần đầu cập cảng đã góp phần thúc đẩy, mở rộng hợp tác giữa hãng tàu CMA - CGM và Cảng Hải Phòng.

Cùng với đó, quá trình triển khai mở rộng quy mô của cảng Hải Phòng vẫn tiếp tục trên đà tăng tốc, dự án đầu tư bến container số 3 và số 4, thuộc cảng cửa ngõ quốc tế Lạch Huyện (Hải Phòng) dự kiến sẽ đưa vào khai thác trong qúy II năm 2024 thay vì qúy IV như dự tính trước đó.

Hiện tại, các hạng mục thi công của dự án đều đạt tiến độ. Các hạng mục thi công tiếp theo của gói thầu EC như khảo sát toàn bộ dự án, thiết kế và thi công xây dựng cầu cảng, nạo vét, kè sau cầu, san lấp cũng đang được thực hiện. Dự án đã giải ngân được hơn 65% kế hoạch năm. Nhà thầu đang trong giai đoạn hoàn thành các bến container trước tháng 5-2024, hoàn thành toàn bộ dự án trong năm 2025.

Dự án đầu tư xây dựng hai bến container số 3, số 4, thuộc cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng tại khu bến Lạch Huyện (thành phố Hải Phòng) có tổng mức đầu tư hơn 6.900 tỉ đồng. Dự án gồm hai bến container số 3, 4 với tổng chiều dài 750m, rộng 50m; đầu tư các hạng mục công trình hạ tầng kỹ thuật, thiết bị đồng bộ, đáp ứng sản lượng hàng hóa thông quan 1,1 triệu Teus/năm.