Cạnh tranh “nội - ngoại” trên thị trường trái cây Việt
TTuệ Mỹ
Chọn cỡ chữ
Những ngày cuối tháng 6, nhiều vùng trồng trái cây trọng điểm tại khu vực phía Nam bước vào cao điểm thu hoạch. Tuy nhiên, niềm vui được mùa của người nông dân nhanh chóng bị phủ bóng bởi đà lao dốc của giá bán...
Tại các nhà vườn trồng măng cụt, giá thu mua hiện chỉ dao động
từ 20.000 - 25.000 đồng/kg, giảm mạnh so với mức 60.000 - 70.000 đồng/kg ghi nhận
đầu vụ. Đây được xem là mức giá thấp nhất trong nhiều năm trở lại đây.
Tại các
vùng trồng dứa lớn, giá bán chỉ còn khoảng 5.000 - 7.000 đồng/kg, thấp hơn đáng
kể so với cùng kỳ năm trước. Dù chất lượng các loại trái cây đạt yêu cầu, việc tiêu thụ vẫn
gặp nhiều khó khăn do thị trường xuất khẩu chậm và nhu cầu trong nước không
tăng như kỳ vọng.
Tại TP.HCM những ngày này, từ chợ truyền thống đến các điểm
bán ven đường, hàng loạt các loại trái cây được bán với giá chỉ
10.000 - 20.000 đồng/kg. Sáng ngày 25/6, dạo quanh các chợ Bình Tiên, Bà Chiểu,
Phú Lâm, Bình Tây…, không khó để bắt gặp những sạp chôm chôm, xoài, bơ, măng cụt, bòn bon, nhãn... chất cao.
Nhiều tiểu thương liên tục mời khách ăn thử, hứa hẹn mua nhiều
tặng thêm để hút người mua.
Đáng chú ý, nhiều loại trái cây vốn được xem là đặc sản cũng đang giảm giá mạnh. Như măng cụt, sầu riêng là những mặt hàng từng
neo ở mức 80.000 - 100.000 đồng/kg, nay chỉ còn khoảng một nửa. Thậm chí tại một
số điểm bán lẻ, sầu riêng được treo bảng giá chỉ 35.000 - 40.000 đồng/kg kèm cam kết đổi trả nếu không đạt chất lượng.
Theo các tiểu thương, nguyên nhân khiến giá trái cây đồng loạt
giảm do nhiều địa phương cùng bước vào cao điểm thu hoạch. Từ miền Tây Nam Bộ đến
Đông Nam Bộ, Tây Nguyên, lượng hàng đổ về thị trường TP.HCM tăng mạnh trong khi
sức tiêu thụ chưa có nhiều đột biến. “Trái cây về liên tục, ngày nào cũng có
hàng mới. Nếu bán chậm là dễ tồn, dễ hư nên chúng tôi tranh thủ xả hàng từ sớm”, một tiểu
thương tại chợ Bà Chiểu nói.
Giá trái cây giảm mạnh tạo điều kiện thuận lợi cho người
tiêu dùng lựa chọn. Tuy nhiên, theo nhiều tiểu thương và người bán, sức mua
trái cây trên thị trường cũng giảm nhiều so với những năm trước. Tại nhiều
cửa hàng trái cây ở Hà Nội, măng cụt hiện được bán dao động từ 40.000 - 60.000
đồng/kg; sầu riêng ri6 50.000 - 65.000 đồng/kg,
chôm chôm Thái 40.000 đồng/kg. Mức giá nhìn chung giảm khoảng 5.000 - 10.000 đồng/kg
so với cùng kỳ năm ngoái.
Chị Lê Thu Hương, một tiểu thương tại chợ Long Biên (Hà Nội),
cho hay dù giá đang khá rẻ, sức mua lại ảm đạm. “Hiện
lượng trái cây tôi bán ra hàng ngày không bằng phân nửa so với cùng kỳ các năm
trước. Người tiêu dùng đang có xu hướng tiết kiệm trong chi tiêu. Năm
nay nhiều nhà hàng, quán ăn cũng giảm nên nhu cầu đặt mua trái cây theo số lượng
lớn cũng giảm đi nhiều,” chị Hương nói.
Giá trái cây giảm mạnh tạo điều kiện thuận lợi cho người tiêu dùng lựa chọn.
Theo ông Đặng Phúc Nguyên, Tổng thư ký Hiệp hội Rau quả Việt
Nam, năm nay, thời tiết thuận lợi giúp nhiều loại trái cây các tỉnh phía Nam đạt
sản lượng cao, như măng cụt, sầu riêng, xoài, thanh long, bơ,… Trong khi sức mua không tăng tương ứng khiến mặt bằng giá nhiều loại trái cây
cùng giảm. "Măng cụt, sầu riêng, chôm chôm có giá giảm trong giai đoạn thu
hoạch rộ cũng là diễn biến theo quy luật cung - cầu của thị trường", ông
Nguyên nói.
Ngoài yếu tố tiêu dùng suy yếu, trái cây nội địa còn phải cạnh
tranh trực tiếp với các sản phẩm nhập khẩu. Thời gian gần đây, nhiều loại táo,
nho, đào và lê ngoại được nhập về với giá khá cạnh tranh, xuất hiện dày đặc tại
siêu thị và các cửa hàng chuyên doanh.
Chị Huỳnh My, một tiểu thương bán trái
cây tại chợ Bình Tiên (TP.HCM), cho biết những năm trước muốn mua nho Mỹ chỉ có
vài lựa chọn phổ biến, còn nay có đủ nho xanh, nho đỏ, nho đen với nhiều mức
giá khác nhau. Giá bán cũng thấp hơn trước, dao động 130.000 - 250.000 đồng một
kg, giảm 10 - 15% so với cùng kỳ năm ngoái.
Không chỉ nho, các loại táo, cam, lê, kiwi... nhập khẩu từ Mỹ, Trung Quốc,
Australia hay New Zealand cũng xuất hiện ngày càng nhiều tại các chợ, siêu thị
và cửa hàng trái cây. Quýt Australia từng có giá 500.000 đồng mỗi kg, hiện giảm
xuống 120.000 - 170.000 đồng. "Phần lớn khách làm giỏ quà biếu đều chọn
hàng nhập khẩu vì mẫu mã đồng đều, màu sắc bắt mắt và bảo quản được lâu
hơn", chị My nói.
Ghi nhận tại chợ Bà Chiểu, tỷ trọng trái cây nhập khẩu đã
tăng đáng kể. Các tiểu thương tại đây cho biết nếu lúc trước hàng nhập chỉ chiếm
khoảng 20% trên sạp, nay đã lên 30 - 40%. Tại các siêu thị như Coop Mart, GO!, Lotte Mart, WinMart, MM Mega Market... hay cửa hàng tiện lợi,
người tiêu dùng cũng dễ dàng tiếp cận nhiều loại trái cây ngoại nhập với tem nhãn và thông tin truy xuất nguồn gốc rõ ràng.
Sức tiêu thụ tăng cùng nguồn cung dồi dào đã đẩy kim ngạch
nhập khẩu rau quả tăng mạnh. Theo số liệu Hải quan, 5 tháng đầu năm, Việt Nam
chi 1,3 tỷ USD nhập khẩu rau quả, tăng 31% so với cùng kỳ năm ngoái.
Tốc độ này cao hơn đáng kể mức tăng 20% của xuất khẩu rau quả.
Trong 10 thị trường cung ứng lớn nhất, hầu hết đều ghi nhận
tăng trưởng mạnh. Trung Quốc tiếp tục dẫn đầu với kim ngạch hơn nửa tỷ USD,
tăng 49% so với cùng kỳ. Mỹ đứng thứ hai với 325 triệu USD, tăng 32%. Các thị
trường như Campuchia, Australia, Thái Lan, New Zealand và Ấn Độ cũng tăng 26 - 70%.
Chỉ Chile và Hàn Quốc ghi nhận mức giảm.
Theo các doanh nghiệp nhập khẩu, một trong những nguyên nhân
khiến trái cây ngoại ngày càng phổ biến là thuế nhập khẩu giảm mạnh. Việc thực
thi các hiệp định thương mại tự do như EVFTA, CPTPP hay ACFTA đã kéo thuế nhiều
mặt hàng về mức thấp.
Điển hình, từ năm 2025, thuế nhập khẩu cherry Mỹ giảm từ
10% xuống 5%, táo Mỹ từ 8% xuống 5%. Trong khi đó, phần lớn trái cây Trung Quốc
được hưởng thuế nhập khẩu 0% nếu đáp ứng quy tắc xuất xứ theo Hiệp định Thương
mại tự do ASEAN - Trung Quốc.
Bên cạnh yếu tố thuế, hệ thống logistics lạnh ngày càng hoàn
thiện và sự cạnh tranh giữa các nhà nhập khẩu cũng giúp giảm chi phí phân phối.
Nhờ đó, nhiều loại trái cây từng thuộc phân khúc cao cấp nay trở nên phổ biến
hơn.
Sự gia tăng nhanh của trái cây nhập khẩu cũng tạo áp lực cạnh tranh đáng kể
lên sản phẩm trong nước, đặc biệt ở phân khúc trung cấp. Nhiều loại trái cây nội
địa gặp khó trong cạnh tranh về mẫu mã, khả năng bảo quản và tính ổn định của
nguồn cung.
Năm nay, người dân TP.HCM được thưởng thức lễ hội trái cây suốt mùa hè. Đầu tiên là Lễ hội Trái cây Nam bộ 2026, diễn ra tại khu du lịch Suối Tiên đến hết tháng 8. Từ ngày 12 đến 19/6 vừa qua, không gian văn hóa “trên bến dưới thuyền” đã diễn ra tại khu vực kênh Tàu Hủ (phường Phú Định).
Tuần lễ nông sản vùng miền - Bình Đông 2026 tiếp tục khởi động từ ngày 16/6, quy tụ hơn 180 gian hàng... Mục tiêu của chuỗi sự kiện này là tạo ra cầu nối vững chắc giữa người sản xuất và người tiêu dùng, đồng thời quảng bá trái cây đặc trưng của từng địa phương.
Chỉ còn ít ngày nữa, chính sách tăng lương sẽ chính thức có hiệu lực. Cùng với đó, giá xăng dầu trong nước đã giảm đáng kể so với giai đoạn đầu năm. Dù vậy, không ít gia đình vẫn đang cảm nhận rõ áp lực từ những hóa đơn sinh hoạt hàng ngày…
Theo The 1% Insight podcast, người tiêu dùng từ 18 đến 35 tuổi chiếm khoảng 60% sức mua toàn cầu, khiến giới trẻ trở thành động lực chính thúc đẩy xu hướng chi tiêu trong lĩnh vực bán lẻ và thị trường tiêu dùng nói chung…
Từ ngày 1/7/2026, quy định về sử dụng thiết bị an toàn phù hợp cho trẻ em dưới 10 tuổi và cao dưới 1,35 mét trên ô tô chính thức có hiệu lực, đồng thời trẻ thuộc nhóm này không được ngồi cùng hàng ghế với người lái, trừ trường hợp xe chỉ có một hàng ghế…
Khi những biến động từ bên ngoài tiếp tục tạo áp lực lên hoạt động xuất khẩu, thị trường nội địa ngày càng được xem là điểm tựa quan trọng đối với doanh nghiệp Việt Nam. Việc mở rộng kênh phân phối hiện đại, kết hợp đa dạng hóa các dịch vụ phục vụ nhu cầu tiêu dùng, đang góp phần tạo thêm động lực cho sức mua trong nước…
Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa ban hành liên tiếp các văn bản yêu cầu đình chỉ lưu hành, thu hồi và tiêu hủy tổng cộng 45 sản phẩm mỹ phẩm của 4 doanh nghiệp do vi phạm quy định về Hồ sơ thông tin sản phẩm (PIF)…
Kinh tế ngày nay không còn là một lĩnh vực tách biệt, mà được định hình mạnh mẽ bởi địa chính trị, công nghệ và tính bền vững. Giữa dòng chảy thông tin dồi dào, điều độc giả cần nhất ở báo chí chính thống là bối cảnh, góc nhìn chuyên sâu và sự tin cậy. Trong giai đoạn tới, sứ mệnh lớn nhất của báo chí kinh tế không phải là trở thành người đưa tin nhanh nhất, mà là trở thành nền tảng tinh thần của nền kinh tế.
Hạ tầng năng lượng thông minh đóng vai trò quan trọng trong việc tối ưu hóa vận hành hệ thống năng lượng, tăng cường khả năng tích hợp các nguồn năng lượng tái tạo, hiện thực hóa các mục tiêu phát triển xanh của Việt Nam. Nhận diện các cơ hội và thách thức, đề xuất giải pháp thúc đẩy phát triển hạ tầng năng lượng thông minh đang là yêu cầu cấp thiết.
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến...
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố...