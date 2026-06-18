Kết nối hàng Việt vào kênh phân phối hiện đại, thúc đẩy sức mua nội địa
Minh Huy
18/06/2026, 20:00
Khi những biến động từ bên ngoài tiếp tục tạo áp lực lên hoạt động xuất khẩu, thị trường nội địa ngày càng được xem là điểm tựa quan trọng đối với doanh nghiệp Việt Nam. Việc mở rộng kênh phân phối hiện đại, kết hợp đa dạng hóa các dịch vụ phục vụ nhu cầu tiêu dùng, đang góp phần tạo thêm động lực cho sức mua trong nước…
Không chỉ tập trung vào các chương trình khuyến mại hay giảm
giá, nhiều hoạt động xúc tiến thương mại hiện nay đang hướng đến mục tiêu tạo cầu
nối giữa doanh nghiệp sản xuất, hệ thống phân phối và người tiêu dùng nhằm thúc
đẩy tiêu dùng nội địa một cách bền vững.
Ngày 18/6, Chương trình “Tuần lễ kết nối giao thương và
không gian giới thiệu sản phẩm Việt Nam tại hệ thống phân phối hiện đại Satra
năm 2026” chính thức khai mạc tại TP. Hồ Chí Minh. Sự kiện do Trung tâm Xúc tiến
Thương mại và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh (ITPC) phối hợp với Tổng Công ty Thương mại
Sài Gòn TNHH MTV (Satra) tổ chức. Chương trình sẽ đón khách đến tham quan và
mua sắm xuyên suốt trong 5 ngày từ ngày 18/6 đến 22/6/2026.
Theo Ban tổ chức, hơn 100 doanh nghiệp đã đăng ký tham gia
chương trình. Sau quá trình đánh giá và sàng lọc, 41 doanh nghiệp đáp ứng đầy đủ
các tiêu chí đã được lựa chọn để trưng bày, giới thiệu sản phẩm thuộc nhiều
lĩnh vực như nông sản, thực phẩm chế biến, đồ uống, hàng gia dụng, hóa mỹ phẩm
và thủ công mỹ nghệ. Chương trình cũng quy tụ các sản phẩm tiêu biểu của những
doanh nghiệp thành viên trong hệ sinh thái Satra như Vissan, Cofidec và Satra
Mart.
Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Lê Anh Hoàng, Phó Giám đốc
Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh (ITPC), cho biết chương
trình được tổ chức trong bối cảnh doanh nghiệp đang phải đối mặt với nhiều
thách thức từ thị trường quốc tế như lạm phát kéo dài tại nhiều nền kinh tế lớn,
xu hướng bảo hộ thương mại gia tăng và những áp lực mới về thuế quan.
Theo ông Hoàng, việc khai thác hiệu quả thị trường nội địa
và tăng cường kết nối với các hệ thống phân phối hiện đại được xem là giải pháp
quan trọng giúp doanh nghiệp tìm kiếm đầu ra ổn định và nâng cao năng lực cạnh
tranh.
Điểm nhấn của chương trình là Hội nghị kết nối giao thương
giữa doanh nghiệp Việt Nam với hệ thống phân phối Satra, diễn ra vào
ngày 19/6 với sự tham gia của hơn 100 doanh nghiệp. Thông qua hoạt động này,
các doanh nghiệp có cơ hội gặp gỡ trực tiếp bộ phận thu mua của Satra để trao đổi
về tiêu chuẩn chất lượng, quy trình sản xuất, hồ sơ pháp lý cũng như các điều
kiện cần thiết để đưa sản phẩm vào hệ thống phân phối hiện đại.
Ông Lê Anh Hoàng cho rằng đây không chỉ là cơ hội để doanh
nghiệp tìm kiếm đầu ra mà còn giúp các đơn vị sản xuất nhìn nhận lại chất lượng
sản phẩm, nắm bắt xu hướng tiêu dùng và hoàn thiện bao bì, thương hiệu nhằm đáp
ứng tốt hơn nhu cầu của thị trường.
Ở góc độ đơn vị phân phối, ông Lâm Quốc Thanh, Tổng giám đốc Satra, cho biết sự gắn kết
giữa nhà sản xuất và hệ thống bán lẻ ngày càng trở thành yếu tố quan trọng đối
với sự phát triển của hàng Việt. Trong điều kiện cạnh tranh ngày càng gay gắt,
việc xây dựng các kênh kết nối trực tiếp giữa doanh nghiệp và người tiêu dùng
không chỉ giúp mở rộng thị trường mà còn góp phần nâng cao tính minh bạch và chất
lượng sản phẩm.
Đáng chú ý, bên cạnh các hoạt động trưng bày và kết nối giao
thương, chương trình năm nay còn ghi nhận sự xuất hiện của nhiều mô hình dịch vụ
mới hướng đến nhu cầu sinh hoạt hàng ngày của người dân đô thị.
Tại Trung Tâm
Thương Mại Central Mall Satra Võ Văn Kiệt, Công ty OMP Alliance
đã giới thiệu mô hình Trạm giặt sấy Omywash. Bà Ô Mỹ Phương, Giám đốc Công ty OMP Alliance, cho biết một
trong những ưu điểm của mô hình Trạm giặt sấy Omywash là tính linh hoạt cao nhờ
được thiết kế dưới dạng container tích hợp. Mô hình có thể dễ dàng di dời sang
địa điểm khác nếu vị trí hiện tại không đạt hiệu quả khai thác như kỳ vọng.
Theo bà Phương, việc ứng dụng hệ thống thanh
toán và quản lý tự động giúp mô hình giảm nhu cầu nhân sự vận hành, đồng thời
tiết kiệm chi phí mặt bằng so với cửa hàng truyền thống. Trạm giặt sấy được thiết
kế hoạt động 24/7, đáp ứng nhu cầu sử dụng linh hoạt của người dùng. Bên cạnh đó,
mô hình phù hợp tại các khu dân cư, siêu thị, cửa hàng tiện lợi, khu công nghiệp,
ký túc xá, chung cư và khu căn h, những nơi tập trung đông sinh viên, người
lao động và có nhu cầu giặt sấy thường xuyên.
Về chi phí đầu tư, mô hình được xây dựng
theo dạng giải pháp trọn gói với mức đầu tư dao động từ khoảng 700 triệu đồng đến
1 tỷ đồng, tùy theo cấu hình thiết bị và quy mô triển khai.
Các chuyên gia bán lẻ nhận định xu hướng tích hợp các dịch vụ
thiết yếu vào không gian thương mại đang trở nên phổ biến tại nhiều đô thị lớn
trên thế giới. Cùng với sự phát triển của thanh toán số và các mô hình tự phục
vụ, người tiêu dùng ngày càng có xu hướng tìm kiếm những giải pháp giúp tiết kiệm
thời gian và nâng cao sự thuận tiện trong cuộc sống hàng ngày.
Việc kết hợp giữa hoạt động xúc tiến thương mại với các dịch
vụ tiện ích mới được kỳ vọng sẽ góp phần gia tăng trải nghiệm cho khách hàng,
kéo dài thời gian lưu trú tại điểm bán và tạo thêm động lực cho tiêu dùng nội địa.
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