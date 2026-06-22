Tạo cơ hội để người tiêu dùng tiếp cận hàng hóa với giá ưu đãi

Chỉ còn ít ngày nữa, chính sách tăng lương sẽ chính thức có hiệu lực. Cùng với đó, giá xăng dầu trong nước đã giảm đáng kể so với giai đoạn đầu năm. Dù vậy, không ít gia đình vẫn đang cảm nhận rõ áp lực từ những hóa đơn sinh hoạt hàng ngày…

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Theo các tiểu thương, nhiều loại rau xanh tại TP.HCM hiện có giá dao động từ 60.000 - 70.000 đồng/kg. Không chỉ rau xanh, thịt heo - một trong những mặt hàng thiết yếu trong bữa ăn hằng ngày cũng đang chịu áp lực tăng giá. Trước áp lực giá cả và sức mua suy giảm, nhiều chương trình kích cầu tiêu dùng đã được triển khai nhằm hỗ trợ người dân và doanh nghiệp.

Cụ thể, Bộ Công Thương vừa ban hành kế hoạch triển khai Chương trình Khuyến mại tập trung quốc gia lần thứ nhất năm 2026, diễn ra trong tháng 7 trên phạm vi toàn quốc. Điểm đáng chú ý là doanh nghiệp được phép áp dụng mức khuyến mại lên tới 100% giá trị hàng hóa, dịch vụ theo quy định hiện hành.

Động thái này được đánh giá là cú hích quan trọng đối với hoạt động thương mại trong bối cảnh nhiều ngành hàng đang bước vào giai đoạn cao điểm tiêu dùng mùa hè. Không chỉ tạo cơ hội cho người dân tiếp cận hàng hóa với giá ưu đãi, chương trình còn góp phần hỗ trợ doanh nghiệp giải phóng hàng tồn kho, mở rộng thị trường và thúc đẩy tăng trưởng doanh thu.

Hơn 40 doanh nghiệp tham gia trưng bày sản phẩm tại Tuần lễ kết nối giao thương. Ảnh: VGP/MT

Mới đây, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TPHCM phối hợp cùng Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn TNHH MTV (Satra) cũng đã tổ chức Tuần lễ kết nối giao thương với hàng loạt chương trình giảm giá, bán hàng theo combo tiết kiệm, khuyến mãi sâu các mặt hàng thiết yếu và dùng thử sản phẩm mới. Ông Lâm Quốc Thanh, Tổng Giám đốc Satra, cho biết đơn vị chú trọng kiểm chứng chất lượng sản phẩm trước khi đưa đến người tiêu dùng, nhằm đảm bảo hàng hóa đạt tiêu chuẩn.

Nhân dịp kỷ niệm 28 năm hoạt động, hệ thống siêu thị GO! triển khai chương trình khuyến mại và tri ân khách hàng trên phạm vi toàn quốc từ ngày 18/6 đến 15/7. Trong thời gian diễn ra chương trình, khách hàng có đơn hàng trực tuyến từ 500.000 đồng trở lên được giao thành công sẽ có cơ hội tham gia chương trình quay số nhận quà. Tổng số giải thưởng được công bố hơn 20.000 giải, với tổng giá trị hơn 6 tỷ đồng.

Bên cạnh các chương trình trực tuyến, hệ thống siêu thị GO! cũng tổ chức một số hoạt động tương tác trực tiếp tại điểm bán trong các khung giờ cố định. Hệ thống này đồng thời triển khai nhiều chương trình giảm giá đối với nhóm hàng thời trang thể thao, đồ dùng gia đình và thiết bị gia dụng. Một số mặt hàng được giới thiệu với mức giảm giá từ 40% đến 50% so với giá niêm yết.

Một số mặt hàng được giới thiệu với mức giảm giá từ 40% đến 50% so với giá niêm yết.

Tương tự, Lotte Mart chính thức khởi động chương trình khuyến mại giữa năm Lotte Max Sale 2026 từ 17/6 đến 14/7 trên toàn bộ hệ thống, mang đến cơ hội mua sắm tiết kiệm cùng chương trình bốc thăm trúng thưởng. Trong suốt thời gian diễn ra chương trình, khách hàng có cơ hội mua sắm các sản phẩm theo nhu cầu với nhiều ưu đãi hấp dẫn như: giảm giá đến 50% cho các thương hiệu lớn, ưu đãi mua 1 tặng 1, sản phẩm độc quyền...

Chương trình được áp dụng trên đa dạng ngành hàng, từ thực phẩm tươi sống, thực phẩm chế biến, trái cây, đồ uống đến đồ gia dụng, quần áo, hóa mỹ phẩm và sản phẩm vệ sinh cá nhân đến từ nhiều thương hiệu nổi tiếng. Lotte Max Sale còn được triển khai trên nền tảng mua sắm trực tuyến qua ứng dụng đi chợ trực tuyến Lotte Mart Online, giúp người tiêu dùng dễ dàng tiếp cận nhiều ưu đãi của Chương trình siêu khuyến mại.

Trong khi đó, trước sức nóng của World Cup 2026, hệ thống siêu thị Co.op mart giới thiệu nhiều combo thực phẩm, đồ ăn nhẹ và thức uống phục vụ nhu cầu theo dõi các trận đấu trong tháng 6 và tháng 7. Giám đốc siêu thị Co.op Mart Hà Đông Nguyễn Thị Kim Dung cho biết: Các chương trình được triển khai xuyên suốt mùa World Cup nhằm tạo thêm lựa chọn mua sắm tiết kiệm cho người tiêu dùng. Khách hàng có thể đặt hàng trực tuyến và nhận hàng tại nhà thông qua nền tảng Co.op Online.

Cũng nhân dịp World Cup 2026, hệ thống WinMart/WinMart+ triển khai chương trình "Hòa nhịp bóng lăn - Săn deal siêu đỉnh" với hàng loạt ưu đãi. Các sản phẩm phục vụ nhu cầu ăn vặt trong thời gian diễn ra World Cup như snack, xúc xích, bia và nước ngọt đang áp dụng chính sách mua 1 tặng 1 cùng mức giảm sâu tới 50% cho các mặt hàng thiết yếu, trái cây…

Trong suốt thời gian diễn ra chương trình, khách hàng có cơ hội mua sắm các sản phẩm theo nhu cầu với nhiều ưu đãi hấp dẫn.

Theo các chuyên gia bán lẻ, việc các hệ thống phân phối lớn đẩy mạnh chương trình khuyến mại, kích cầu tiêu dùng vào dịp giữa năm không chỉ góp phần gia tăng sức mua trên thị trường mà còn tạo điều kiện để người dân tiếp cận hàng hóa với giá hợp lý hơn trong bối cảnh các doanh nghiệp bán lẻ cạnh tranh ngày càng mạnh mẽ.

Tại họp báo cung cấp thông tin các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn TP.HCM mới đây, ông Đinh Trọng Cường, Phó Trưởng Phòng Quản lý Thương mại, Sở Công Thương TP.HCM cũng đã thông tin về các giải pháp hạ giá thành sản phẩm xanh, hỗ trợ doanh nghiệp thực hành ESG. Mục tiêu là làm cho sản phẩm xanh ngày càng phổ biến, dễ tiếp cận và có giá thành hợp lý để tiêu dùng xanh thực sự trở thành thói quen của người dân.

Trước hết, thành phố tập trung hỗ trợ thông qua các chương trình xúc tiến thương mại, kết nối cung cầu, phát triển thương mại điện tử, chuyển đổi số, thanh toán không dùng tiền mặt, tiết kiệm năng lượng, kinh tế tuần hoàn và khuyến công qua đó giúp doanh nghiệp từng bước áp dụng các tiêu chuẩn môi trường – xã hội – quản trị (ESG) phù hợp với quy mô hoạt động.

Để sản phẩm xanh đến được với đông đảo người tiêu dùng, thì phải làm cho sản phẩm xanh có giá cả hợp lý và dễ tiếp cận hơn. Vì vậy, Sở Công Thương tiếp tục đẩy mạnh các chương trình kết nối cung cầu giữa nhà sản xuất, hợp tác xã, doanh nghiệp phân phối, đẩy mạnh ứng dụng các nền tảng thương mại điện tử; thúc đẩy hình thành các chuỗi cung ứng minh bạch, giảm khâu trung gian nhằm hạ giá thành sản phẩm xanh.

Các hệ thống phân phối lớn đẩy mạnh chương trình khuyến mại, kích cầu tiêu dùng vào dịp giữa năm.

Sở cũng khuyến khích các hệ thống phân phối ưu tiên bố trí không gian trưng bày, tổ chức các chương trình khuyến mại, nhất là các chương trình khuyến mại theo chuỗi sự kiện, theo mùa, kích cầu tiêu dùng...

Trong thời gian tới, Sở Công Thương tiếp tục triển khai Chương trình các điểm bán thịt heo “Tick xanh trách nhiệm”, nghiên cứu thí điểm mô hình suất ăn “Tick xanh trách nhiệm” tại trường học và phối hợp các Sở, ngành triển khai và từng bước mở rộng sang các nhóm hàng hóa khác đáp ứng đầy đủ yêu cầu, điều kiện quy định để đưa vào giao dịch trên Sàn giao dịch hàng hóa.