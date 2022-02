Châu Á và Mỹ đạt mức tăng trưởng cao nhất trong doanh thu của Hermès

So với hai năm trước, mức tăng trưởng này đạt 33% theo tỷ giá hối đoái cố định, trong nửa đầu và nửa cuối năm. Thu nhập hoạt động định kỳ tăng 78% và đạt mức 3,530 tỷ Euro (39,3% doanh thu). Lợi nhuận ròng (cổ phiếu của Tập đoàn) đạt 2,445 tỷ Euro, tăng 77% so với năm 2020.

Axel Dumas, Chủ tịch Hermès, cho biết: “Tôi rất cảm kích mọi tâm huyết và chất lượng công việc mà đội ngũ của chúng tôi đã thể hiện, bởi cùng nhau, chúng tôi đã làm nên một năm 2021 đáng nhớ. Sức sáng tạo dồi dào, bí quyết thủ công độc đáo và nguyên vật liệu chất lượng tuyệt mỹ đã thúc đẩy sự phát triển cho mười sáu ngành hàng của chúng tôi”.

Tính đến cuối tháng 12/2021, tất cả ngành hàng của Hermès đều xác nhận tăng trưởng, với mức tăng đáng ghi nhận. Trong ngành hàng Đồ da (tăng 29% so với năm 2020 và 23% so với hai năm trước), doanh số bán hàng ghi nhận ở mức vượt bậc. Sau sự tăng tốc mạnh mẽ trong 9 tháng đầu năm, doanh số bán hàng quý 4 đã phản ánh đúng như dự đoán về giới hạn năng lực sản xuất. Nhu cầu đối với các mẫu túi mới như Della Carvalleria và 24/24 cùng các mẫu túi kinh điển của Hermès đều ở mức ổn định.

Từ thực tế này, việc gia tăng năng lực sản xuất sẽ được tập đoàn duy trì, với việc khai trương thêm xưởng Louviers (Eure) vào năm 2022, xưởng Sormonne (Ardennes) vào năm 2023 và một xưởng mới tại Riom (Puy-de-Dôme) dự kiến vào năm 2024. Hermès sẽ tiếp tục củng cố mức độ hiện diện thương hiệu tại Pháp và tạo thêm việc làm mới.

Báo cáo tài chính của Hermès cũng nếu rõ, châu Á và Mỹ ghi nhận mức tăng trưởng cao nhất, so với năm 2020 cũng như năm 2019.

Ngành hàng May mặc và Phụ kiện (tăng 59% so với năm 2020 và 44% so với hai năm trước) tiếp tục đà tăng trưởng mạnh mẽ, nhờ sự thành công của các bộ sưu tập trang phục, phụ kiện thời trang và giày dép. Bộ sưu tập Xuân-Hè 2022 dành cho Nam và Nữ, được ra mắt lần lượt vào tháng 7 và tháng 10, đã gặt hái được thành công rực rỡ.

Đặc biệt, ngành hàng Đồng hồ đã có mức tăng 73% năm vừa qua, tương đương 77% so với hai năm trước, chứng minh sự vững mạnh của thương hiệu, nhờ chuyên môn chế tác đồng hồ đỉnh cao và sự thành công của tạo tác đồng hồ nam H08 bên cạnh các mẫu đồng hồ kinh điển của nhà mốt.

Ngành hàng Lụa và Dệt may, Nước hoa và Mỹ phẩm và các ngành hàng khác của Hermès đều ghi nhận tăng trưởng ở mức 2 con số, đã khẳng định tiềm năng phát triển của tập đoàn trong năm 2022 này.

Ngoài ra, báo cáo tài chính của Hermès cũng nếu rõ, châu Á và Mỹ ghi nhận mức tăng trưởng cao nhất, so với năm 2020 cũng như năm 2019 - thời điểm chưa xảy ra đại dịch, trong khi châu Âu mới chỉ quay lại xu hướng tăng trưởng so với năm 2019. Doanh thu tại các cửa hàng của Tập đoàn tăng 44% theo tỷ giá hối đoái cố định so với năm 2020 và tăng 41% trong vòng hai năm. Hermès tiếp tục phát triển có chọn lọc mạng lưới phân phối và hoạt động bán hàng trực tuyến tăng trên toàn thế giới, với việc triển khai các dịch vụ mới và lưu lượng khách hàng tăng ổn định. Các hoạt động bán buôn (+24%) tăng bất chấp những rào cản về giao thương mà ngành bán lẻ phải đối mặt.

Thị trường châu Á, ngoại trừ Nhật Bản, có mức tăng 45% (+65% so với hai năm trước) và đã chứng tỏ sự tăng trưởng mạnh mẽ, đặc biệt nhờ kết quả kinh doanh ổn định tại Trung Quốc và Singapore, bất chấp những hạn chế mới ở một số quốc gia trong khu vực. Các cửa hàng tại Shanghai Plaza 66, Tô Châu và Ninh Ba đã mở cửa trở lại sau khi cải tạo và mở rộng, theo sau là sự tái hoạt động của cửa hàng tại Beijing China World vào mùa xuân, và nhiều cửa hàng mới được khai trương tại Macao và Thâm Quyến.

Tính đến cuối tháng 12/2021, tất cả ngành hàng của Hermès đều ghi nhận mức tăng trưởng.

Thị trường Mỹ cũng đạt mức tăng 57% (+24% so với hai năm trước). Kết quả kinh doanh này khá ấn tượng, bất chấp các hạn chế về y tế tại một số thành phố trong quý 4/2021.

Trong năm vừa qua, tập đoàn Hermès tiếp tục tuyển dụng và thêm gần 1.000 nhân sự. Tính đến cuối tháng 12/2021, Tập đoàn có 17.595 nhân viên, bao gồm 10.969 người ở Pháp. Đúng với cam kết trên vai trò một nhà tuyển dụng có trách nhiệm, năm 2022, Hermès sẽ chi trả một khoản tiền thưởng lớn tương đương 3.000 Euro cho toàn bộ nhân viên để ghi nhận sự gắn bó và đóng góp của họ vào kết quả khả quan trong tình hình nhiều thách thức.

Theo Hermès, đối với năm 2022, những tác động của đại dịch Covid-19 vẫn còn khó để đánh giá. Trong trung hạn, bất chấp những bất ổn về kinh tế, địa chính trị và tiền tệ trên thế giới, Tập đoàn khẳng định mục tiêu đầy tham vọng về tăng trưởng doanh thu theo tỷ giá hối đoái cố định. Nhờ mô hình kinh doanh độc đáo, Hermès tiếp tục theo đuổi chiến lược phát triển dài hạn của mình trên cơ sở sáng tạo, duy trì kiểm soát về bí quyết thủ công và cách thức truyền thông độc đáo.

“Lighthearted” (Sự nhẹ dạ) sẽ là chủ đề của năm 2022. Đây là một cách chơi chữ bởi không bao giờ thiếu chiều sâu chính là nguồn gốc của sức sáng tạo, nuôi dưỡng tư duy tích cực và mạnh mẽ của Hermès.