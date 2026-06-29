Chính phủ cập nhật kịch bản tăng trưởng và giải pháp trọng tâm trong các quý còn lại của năm 2026

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 168/NQ-CP cập nhật kịch bản tăng trưởng và các giải pháp trọng tâm cho những tháng còn lại của năm 2026, trong đó yêu cầu Bộ Tài chính khẩn trương trình phương án điều chỉnh linh hoạt thuế xăng dầu, nhiên liệu bay theo diễn biến giá thế giới, đồng thời triển khai đồng bộ các giải pháp tài khóa, tiền tệ và đầu tư công nhằm hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng từ 10% trở lên…

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Ngày 27/6, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 168/NQ-CP về cập nhật kịch bản tăng trưởng và các giải pháp trọng tâm trong những quý còn lại của năm 2026 nhằm thực hiện mục tiêu tăng trưởng GDP phấn đấu từ 10% trở lên gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô.

Theo Chính phủ, mặc dù kinh tế Việt Nam tiếp tục ghi nhận nhiều kết quả tích cực trong nửa đầu năm với nhiều chỉ tiêu đạt mức cao nhất trong nhiều năm, nhiều nhiệm kỳ và được các tổ chức quốc tế đánh giá tích cực, song mục tiêu tăng trưởng hai con số vẫn đối mặt nhiều thách thức, nhất là tác động từ những biến động của kinh tế thế giới và xung đột tại Trung Đông.

MỞ RỘNG DƯ ĐỊA CHÍNH SÁCH THÚC ĐẨY TĂNG TRƯỞNG

Một trong những nội dung đáng chú ý của nghị quyết là yêu cầu tiếp tục điều hành chính sách tài khóa theo hướng mở rộng có trọng tâm, trọng điểm nhằm hỗ trợ tăng trưởng.

Chính phủ giao Bộ Tài chính khẩn trương trình Chính phủ trong tháng 6 phương án điều chỉnh linh hoạt một số quy định về thuế đối với xăng dầu và nhiên liệu bay phù hợp với diễn biến giá năng lượng thế giới. Đồng thời, trong tháng 7 phải hoàn thành việc phân bổ nguồn tăng thu ngân sách trung ương năm 2025 cũng như kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030, bảo đảm nguồn thực hiện tăng lương cơ sở từ ngày 1/7/2026.

Cùng với đó, Bộ Tài chính được giao tiếp tục hoàn thiện thể chế nhằm phát triển thị trường vốn, trình Quốc hội sửa đổi Luật Chứng khoán tại kỳ họp tháng 10/2026, đồng thời nghiên cứu các sản phẩm tài chính mới để thu hút dòng vốn quốc tế vào Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam.

Đối với đầu tư công, Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương giải ngân 100% kế hoạch vốn được giao trong năm 2026. Các chủ đầu tư phải xây dựng kịch bản giải ngân chi tiết theo từng tuần, từng tháng và từng quý; tiếp tục gắn trách nhiệm người đứng đầu với kết quả giải ngân.

Song song với việc thúc đẩy đầu tư, nghị quyết yêu cầu siết chặt kỷ luật tài chính, triệt để tiết kiệm chi thường xuyên, cắt giảm các khoản chi chưa thực sự cần thiết và xử lý dứt điểm tình trạng chậm phân bổ dự toán ngân sách.

Ở lĩnh vực tiền tệ, Chính phủ yêu cầu Ngân hàng Nhà nước điều hành chính sách chủ động, linh hoạt nhằm ổn định lãi suất, bảo đảm thanh khoản hệ thống, giữ ổn định thị trường tiền tệ và ngoại hối, góp phần kiểm soát lạm phát trong khi vẫn hỗ trợ mục tiêu tăng trưởng.

Ngân hàng Nhà nước cũng được giao kiểm soát tín dụng đối với các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro, đồng thời ưu tiên nguồn vốn cho các dự án trọng điểm quốc gia và các động lực tăng trưởng mới; nghiên cứu điều chỉnh hạn mức tín dụng phù hợp, xử lý nghiêm tình trạng lợi dụng hạn mức tăng trưởng để nâng lãi suất cho vay.

Đáng chú ý, Chính phủ tiếp tục yêu cầu nghiên cứu nâng tỷ lệ tiền gửi có kỳ hạn của Kho bạc Nhà nước tại các ngân hàng thương mại nhằm tăng thanh khoản cho hệ thống ngân hàng, qua đó tăng cường phối hợp giữa chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ.

THÁO GỠ ĐIỂM NGHẼN, THÚC ĐẨY ĐỘNG LỰC TĂNG TRƯỞNG MỚI

Bên cạnh các giải pháp điều hành vĩ mô, nghị quyết dành dung lượng lớn cho việc thúc đẩy sản xuất, đầu tư và các động lực tăng trưởng.

Theo đó, Chính phủ yêu cầu tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, cắt giảm mạnh thủ tục hành chính, đặc biệt trong các lĩnh vực kiểm dịch, xuất nhập khẩu, logistics; đồng thời thường xuyên đối thoại với doanh nghiệp để kịp thời tháo gỡ khó khăn theo tinh thần Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị.

Đối với lĩnh vực công nghiệp, Bộ Công Thương được giao đẩy nhanh các dự án khai thác khoáng sản, đất hiếm gắn với chế biến sâu; tăng khai thác dầu khí phục vụ phát điện; phát triển các ngành cơ khí trọng điểm, đặc biệt là công nghiệp đường sắt, chế tạo đầu máy, toa xe, hệ thống tín hiệu và thiết bị điện khí hóa.

Trong lĩnh vực hạ tầng, Bộ Xây dựng được yêu cầu phối hợp với các địa phương đẩy nhanh tiến độ các dự án giao thông trọng điểm; chủ động xử lý các vướng mắc về vật liệu xây dựng, thiết lập cơ chế điều phối nguồn cung liên vùng và tháo gỡ khó khăn trong cấp phép khai thác các mỏ vật liệu phục vụ đầu tư công.

Chính phủ cũng yêu cầu khẩn trương tháo gỡ các dự án trọng điểm quốc gia như đường sắt đô thị Hà Nội và TP.HCM, các tuyến đường sắt kết nối Trung Quốc, một số đoạn thuộc tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam,...

Chính phủ cũng yêu cầu khẩn trương tháo gỡ các dự án chậm triển khai thuộc mọi thành phần kinh tế, đặc biệt là các dự án trọng điểm quốc gia như đường sắt đô thị Hà Nội và TP.HCM, các tuyến đường sắt kết nối Trung Quốc, một số đoạn thuộc tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam, Cảng hàng không quốc tế Gia Bình, mở rộng các cảng hàng không Phú Quốc, Chu Lai, Cà Mau và nhiều dự án tồn đọng kéo dài.

Song song với đầu tư hạ tầng, nghị quyết đặt mục tiêu phát triển thị trường bất động sản theo hướng an toàn, lành mạnh và bền vững; thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê gắn với các khu công nghiệp, khu kinh tế tại các địa phương trọng điểm như Hà Nội, TP.HCM, Hải Phòng, Đồng Nai, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hưng Yên và Ninh Bình.

Ở lĩnh vực thương mại và dịch vụ, Bộ Công Thương được giao triển khai các chương trình kích cầu tiêu dùng trong nước, đẩy mạnh chuyển đổi số trong xúc tiến thương mại, tổ chức thường xuyên các hội chợ quy mô quốc gia và tăng cường kiểm soát hàng giả, hàng lậu, gian lận thương mại.

Đối với du lịch, Chính phủ yêu cầu tiếp tục cơ cấu lại thị trường khách quốc tế, khai thác hiệu quả các thị trường Đông Bắc Á, Đông Nam Á, Ấn Độ và châu Á – Thái Bình Dương; phát triển các sản phẩm du lịch kết hợp thương mại, dịch vụ nhằm tăng mức chi tiêu và kéo dài thời gian lưu trú của du khách.

Trong lĩnh vực nông nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Môi trường được giao hỗ trợ các địa phương tháo gỡ khó khăn trong xuất khẩu nông, lâm, thủy sản, đặc biệt là sầu riêng và các mặt hàng chủ lực; đồng thời đẩy nhanh cấp mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói, đáp ứng yêu cầu truy xuất nguồn gốc của các thị trường nhập khẩu.

Để bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành tính toán kỹ lộ trình điều chỉnh giá các mặt hàng do Nhà nước quản lý, kiểm soát chặt lạm phát; bảo đảm đủ nguồn cung xăng dầu, điện năng trong mọi tình huống và chủ động các kịch bản ứng phó với các diễn biến bất lợi của thời tiết.

Bên cạnh đó, các bộ, ngành phải đẩy nhanh xây dựng Chính phủ số, hoàn thành kết nối các cơ sở dữ liệu quốc gia, phát triển các ngành công nghệ chiến lược, xây dựng bộ tiêu chí đánh giá cán bộ theo KPI, hoàn thiện khung năng lực đối với đội ngũ cán bộ cấp xã, phường và tiếp tục rà soát, hoàn thiện hệ thống pháp luật nhằm tạo dư địa mới cho tăng trưởng trong giai đoạn tới.