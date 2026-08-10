Ba ngân hàng lớn nhất Nhật Bản tăng bộ đệm thanh khoản ngoại tệ lên 1,25 nghìn tỷ USD

Động thái này nhằm chuẩn bị cho kịch bản các khách hàng doanh nghiệp có thể đột ngột gặp khó khăn trong việc tiếp cận nguồn vốn USD...

Ảnh minh họa - Ảnh: Nikkei.

Trong lúc xung đột quân sự giữa Mỹ và Iran kéo dài, ba ngân hàng lớn nhất Nhật Bản gồm MUFG Bank, Sumitomo Mitsui Banking Corp. và Mizuho Bank đang chủ động tăng cường bộ đệm thanh khoản ngoại tệ.

Theo tờ báo Nikkei Asia, động thái này nhằm chuẩn bị cho kịch bản các khách hàng doanh nghiệp có thể đột ngột gặp khó khăn trong việc tiếp cận nguồn vốn USD, một nhu cầu thiết yếu trong hoạt động kinh doanh toàn cầu của họ. Việc tăng cường bộ đệm thanh khoản ngoại tệ là một phản ứng chiến lược, thể hiện sự thận trọng và khả năng thích ứng của hệ thống tài chính Nhật Bản trước những rủi ro vĩ mô.

Tính đến cuối tháng 6/2026, tổng số tiền gửi ngoại tệ và ngoại tệ huy động thông qua thị trường của ba ngân hàng này đã đạt mức 1,25 nghìn tỷ USD. Con số này tăng 18% so với thời điểm cuối tháng 3 năm 2025, khi tổng số ngoại tệ là bộ đệm thanh khoản đạt khoảng 1,06 tỷ USD.

Như vậy, ba nhà băng lớn này đã bổ sung hơn 190 tỷ USD vào bộ đệm thanh khoản ngoại tệ chỉ trong vòng 15 tháng. Theo thống kê của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ), đây là mức tăng ở quy mô chưa từng được ghi nhận kể từ ít nhất năm 2010.

MUFG Bank, một trong những trụ cột của hệ thống ngân hàng Nhật Bản, đã tăng lượng nắm giữ ngoại tệ thêm 32%, đạt 466 tỷ USD. Đáng chú ý, số dư vay mượn ngoại tệ trên thị trường của ngân hàng này đã tăng hơn gấp đôi, còn tiền gửi ngoại tệ của khách hàng tăng 8%.

Sumitomo Mitsui Banking và Mizuho Bank cũng ghi nhận sự gia tăng đáng kể trong lượng nắm giữ ngoại tệ.

Một nhà điều hành cấp cao tại một ngân hàng lớn của Nhật Bản nói với Nikkei Asia: “Chúng tôi đã chuẩn bị cho một tình huống mà khách hàng có thể gặp khó khăn trong việc tiếp cận thanh khoản USD do sự hỗn loạn của thị trường”.

Cuộc chiến giữa Mỹ và Israel với Iran, bắt đầu từ cuối tháng 2 và các cuộc đàm phán hòa bình sau đó liên tục gián đoạn là động lực chính thúc đẩy nhu cầu phòng ngừa rủi ro này.

Nhu cầu USD của doanh nghiệp Nhật Bản cũng được dự báo sẽ tăng lên do các dự án đầu tư vào Mỹ mà Tokyo đồng ý như một phần của thỏa thuận thuế quan giữa hai nước.

Lãi vay USD đã giảm kể từ khi đạt đỉnh vào năm 2024 - thời điểm Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) bắt đầu chu kỳ nới lỏng chính sách tiền tệ gần đây nhất của ngân hàng trung ương này. Tuy nhiên, việc lãi suất giảm không thể giúp giảm bớt lo ngại về khả năng tiếp cận thanh khoản USD trong bối cảnh thị trường biến động.

Ngoài ra, các công ty Nhật Bản cũng đang gia tăng hạn mức tín dụng cho phép họ rút tiền yên từ các ngân hàng trong một giới hạn nhất định.

Theo BOJ, hạn mức tín dụng của doanh nghiệp Nhật Bản vào cuối tháng 6 đã tăng thêm 6 nghìn tỷ yên so với cuối tháng 1, thời điểm trước khi cuộc chiến Iran bùng nổ. Đây là mức tăng lớn nhất kể từ đại dịch COVID-19 vào năm 2020, cho thấy doanh nghiệp cũng đang tìm cách củng cố thanh khoản nội tệ để đối phó với những bất ổn kinh tế và địa chính trị.