Cơ hội trải nghiệm không gian ghi hình Quán Nhà Haha ngoài đời thực cùng Vietcombank
P.V
14/05/2026, 08:00
Từ ngày 13/5/2026 đến 2/6/2026, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) triển khai chương trình khuyến mại “Tiết kiệm cùng Vietcombank, Út Ha mời bạn ghé Quán Nhà” dành cho khách hàng gửi tiết kiệm có kỳ hạn trong thời gian đồng hành cùng chương trình truyền hình thực tế Quán Nhà Haha.
Theo đó, khách hàng thực hiện gửi tiết kiệm kỳ hạn 6 tháng, 9 tháng hoặc 12 tháng trên ứng dụng VCB Digibank hoặc trực tiếp tại các điểm giao dịch của Vietcombank trên cả nước trong thời gian diễn ra chương trình và đáp ứng điều kiện theo thể lệ sẽ có cơ hội nhận những đặc quyền trải nghiệm độc quyền gắn liền với chương trình Quán Nhà Haha - một trong những chương trình truyền hình thực tế được mong chờ nhất trong năm 2026.
Điểm nhấn của chương trình là 100 phần quà trải nghiệm đặc biệt dành riêng cho khách hàng của Vietcombank, bao gồm:
50 vé đặc quyền Đại sứ mỹ vị của Quán Nhà Haha dành cho 50 khách hàng có phát sinh tăng ròng tổng giá trị tiền gửi hợp lệ cao nhất trong thời gian diễn ra chương trình, tối thiểu từ 100 triệu đồng. Thời gian và địa điểm ghi hình dự kiến với mỗi vé là 1 buổi ghi hình của 1 bữa ăn/ 1 ngày vào một trong các ngày từ 23/6/2026 - 29/6/2026 tại Huế.
50 vé đặc quyền trải nghiệm “gõ cửa” hậu trường, gặp gỡ các thành viên Quán Nhà Haha dành cho 50 khách hàng may mắn được lựa chọn thông qua hình thức quay số vào cuối chương trình (Mã dự thưởng này sẽ được hệ thống Vietcombank thông báo đến khách hàng trong vòng 2 ngày kể từ ngày kết thúc chương trình).
Khách hàng sẽ không bị giới hạn tổng số lượng mã dự thưởng được nhận trong thời gian diễn ra chương trình, mỗi mã dự thưởng tương ứng với 5 triệu đồng trên một sổ tiết kiệm, tổng số lượng mã được tính dựa trên bội số của 5 triệu đồng trên mỗi sổ (đối với gửi tiết kiệm tại quầy)/ lần gửi (đối với gửi tiết kiệm qua ứng dụng VCB Digibank).
Thời gian và địa điểm buổi giao lưu dự kiến diễn ra trong vòng 45 - 60 phút vào một trong các ngày từ 23/6/2026 tới 30/6/2026 tại Huế.
Những phần quà đặc sắc này là cơ hội tuyệt vời để khách hàng trực tiếp bước vào không gian văn hóa đời thực của chương trình, trải nghiệm ẩm thực vùng miền, tương tác cùng nghệ sĩ và trở thành một phần của hành trình khám phá các giá trị văn hóa Việt Nam.
Thông qua việc trở thành nhà đồng đầu tư của Quán Nhà Haha, Vietcombank mong muốn mang đến cho khách hàng những trải nghiệm giàu tính kết nối giữa tài chính, văn hóa và đời sống. Từ những giao dịch số tiện lợi mỗi ngày cùng Vietcombank, khách hàng sẽ có cơ hội sở hữu những kỷ niệm đáng nhớ cùng thần tượng và chương trình yêu thích.
* Thông tin chi tiết về thể lệ chương trình vui lòng tham khảo tại đây: https://digibank.vietcombank.com.vn/QuanNhaHaha/ và trên hệ thống VCB Digibank. Khách hàng cũng có thể liên hệ các điểm giao dịch Vietcombank trên toàn quốc hoặc tổng đài 1900 545413 để được hỗ trợ.
Giá vàng miếng và vàng nhẫn tiếp tục biến động nhỏ
Sau chuỗi 3 phiên giằng co với biên độ hẹp (12-14/5), giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn “4 số 9” trong sáng 14/5 bất ngờ chững lại. Mặt bằng giá phổ biến neo quanh 162 – 165 triệu đồng/lượng, không đổi so với phiên trước...
Đồng rupee lao dốc, Ấn Độ muốn hạn chế nhập khẩu vàng
Việc tăng thuế nhập khẩu vàng lên 15% được kỳ vọng có thể sẽ làm suy yếu nhu cầu kim loại quý tại quốc gia tiêu thụ vàng lớn nhất thế giới, từ đó làm giảm thâm hụt thương mại và hỗ trợ tỷ giá đồng rupee - đồng tiền mất giá mạnh nhất châu Á trong năm nay...
Bộ Tài chính “điểm mặt” 14 đơn vị trung ương giải ngân ì ạch
Áp lực giải ngân ngày càng lớn khi hết ngày 7/5/2026, cả nước mới giải ngân được 15,2% kế hoạch vốn đầu tư công. Đáng lo ngại, Bộ Tài chính đã chỉ ra 14 cơ quan gần như “dậm chân tại chỗ” với tỷ lệ giải ngân dưới 1%, kéo chậm tiến độ chung…
Ông Kevin Warsh chính thức được Thượng viện Mỹ phê chuẩn làm chủ tịch Fed
Ông Warsh trở thành chủ tịch Fed vào đúng lúc Fed đối mặt thách thức lớn, với một bên là áp lực lạm phát gia tăng do cuộc chiến tranh Mỹ - Iran và một bên là sức ép đòi giảm lãi suất từ Tổng thống Donald Trump...
Cùng Hong Leong định vị tương lai và nâng tầm trọng tâm kinh tế khu vực
Trong bối cảnh nền kinh tế số phát triển nhanh chóng tại Đông Nam Á, các doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME) – vốn được coi là "xương sống" của nền kinh tế đang gặp nhiều khó khăn trong việc chuyển đổi số công tác quản lý trong khi vẫn đảm bảo tuân thủ đúng các quy định mới.
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: