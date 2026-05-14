Cơ hội trải nghiệm không gian ghi hình Quán Nhà Haha ngoài đời thực cùng Vietcombank

Từ ngày 13/5/2026 đến 2/6/2026, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) triển khai chương trình khuyến mại “Tiết kiệm cùng Vietcombank, Út Ha mời bạn ghé Quán Nhà” dành cho khách hàng gửi tiết kiệm có kỳ hạn trong thời gian đồng hành cùng chương trình truyền hình thực tế Quán Nhà Haha.

Theo đó, khách hàng thực hiện gửi tiết kiệm kỳ hạn 6 tháng, 9 tháng hoặc 12 tháng trên ứng dụng VCB Digibank hoặc trực tiếp tại các điểm giao dịch của Vietcombank trên cả nước trong thời gian diễn ra chương trình và đáp ứng điều kiện theo thể lệ sẽ có cơ hội nhận những đặc quyền trải nghiệm độc quyền gắn liền với chương trình Quán Nhà Haha - một trong những chương trình truyền hình thực tế được mong chờ nhất trong năm 2026.

Điểm nhấn của chương trình là 100 phần quà trải nghiệm đặc biệt dành riêng cho khách hàng của Vietcombank, bao gồm:

50 vé đặc quyền Đại sứ mỹ vị của Quán Nhà Haha dành cho 50 khách hàng có phát sinh tăng ròng tổng giá trị tiền gửi hợp lệ cao nhất trong thời gian diễn ra chương trình, tối thiểu từ 100 triệu đồng. Thời gian và địa điểm ghi hình dự kiến với mỗi vé là 1 buổi ghi hình của 1 bữa ăn/ 1 ngày vào một trong các ngày từ 23/6/2026 - 29/6/2026 tại Huế.

50 vé đặc quyền trải nghiệm “gõ cửa” hậu trường, gặp gỡ các thành viên Quán Nhà Haha dành cho 50 khách hàng may mắn được lựa chọn thông qua hình thức quay số vào cuối chương trình (Mã dự thưởng này sẽ được hệ thống Vietcombank thông báo đến khách hàng trong vòng 2 ngày kể từ ngày kết thúc chương trình).

Khách hàng sẽ không bị giới hạn tổng số lượng mã dự thưởng được nhận trong thời gian diễn ra chương trình, mỗi mã dự thưởng tương ứng với 5 triệu đồng trên một sổ tiết kiệm, tổng số lượng mã được tính dựa trên bội số của 5 triệu đồng trên mỗi sổ (đối với gửi tiết kiệm tại quầy)/ lần gửi (đối với gửi tiết kiệm qua ứng dụng VCB Digibank).

Thời gian và địa điểm buổi giao lưu dự kiến diễn ra trong vòng 45 - 60 phút vào một trong các ngày từ 23/6/2026 tới 30/6/2026 tại Huế.

Những phần quà đặc sắc này là cơ hội tuyệt vời để khách hàng trực tiếp bước vào không gian văn hóa đời thực của chương trình, trải nghiệm ẩm thực vùng miền, tương tác cùng nghệ sĩ và trở thành một phần của hành trình khám phá các giá trị văn hóa Việt Nam.

Thông qua việc trở thành nhà đồng đầu tư của Quán Nhà Haha, Vietcombank mong muốn mang đến cho khách hàng những trải nghiệm giàu tính kết nối giữa tài chính, văn hóa và đời sống. Từ những giao dịch số tiện lợi mỗi ngày cùng Vietcombank, khách hàng sẽ có cơ hội sở hữu những kỷ niệm đáng nhớ cùng thần tượng và chương trình yêu thích.

* Thông tin chi tiết về thể lệ chương trình vui lòng tham khảo tại đây: https://digibank.vietcombank.com.vn/QuanNhaHaha/ và trên hệ thống VCB Digibank. Khách hàng cũng có thể liên hệ các điểm giao dịch Vietcombank trên toàn quốc hoặc tổng đài 1900 545413 để được hỗ trợ.