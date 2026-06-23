Cổ phiếu công nghệ kéo S&P 500 tụt điểm, giá dầu trượt mạnh sau động thái của Mỹ

Dấu hiệu tích cực của đàm phán hòa bình giữa Mỹ và Iran, cùng việc Mỹ tạm miễn trừng phạt đối với hoạt động xuất khẩu dầu của Iran, đẩy giá dầu sụt giảm.
Lúc đóng cửa, chỉ số S&P 500 giảm 0,37%, còn 7.472,79 điểm. Chỉ số Nasdaq mất 1,32%, còn 26.166,6 điểm. Chỉ số Dow Jones tăng 148,01 điểm, tương đương tăng 0,29%, đạt 51.712,71 điểm.
Nếu như Dow Jones được nâng đỡ bởi mức tăng gần 4% của cổ phiếu Caterpillar, sự sụt giảm của các cổ phiếu công nghệ vốn hóa lớn đã gây áp lực lên S&P 500 và Nasdaq.
Alphabet trượt 5% khi nhà đầu tư lo ngại về việc nhiều nhân tài ở mảng trí tuệ nhân tạo (AI) rời khỏi công ty này. Amazon và Meta Platforms giảm tương ứng 4,8% và 2,3%, còn Microsoft trượt 3%.
Sau khi tăng nóng trong những phiên đầu sau khi phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO), cổ phiếu SpaceX đến phiên này đã giảm 3 phiên liên tiếp. Cú giảm 16% của công ty khai phá vũ trụ và trí tuệ nhân tạo (AI) này cũng là một nguyên nhân quan trọng khiến Nasdaq đuối hơn rõ rệt so với hai chỉ số chính còn lại.
Tuy nhiên, các cổ phiếu chip đã giữ vai trò tránh cho S&P 500 và Nasdaq khỏi cú giảm sâu hơn. Micron nổi bật với mức tăng khoảng 7% trước khi công ty công bố báo cáo kết quả kinh doanh hàng quý vào ngày thứ Tư sau khi thị trường đóng cửa phiên giao dịch chính thức. Các cổ phiếu chip khác cũng tăng mạnh, như AMD tăng hơn 2% và Intel tăng 5%.
Trở về từ vòng đàm phán đầu tiên với Iran ở Thụy Sỹ, Phó tổng thống Mỹ JD Vance cho biết vòng đàm phán này đã đặt một “nền móng tốt đẹp” để đi đến một thỏa thuận hòa bình cuối cùng, cho dù căng thẳng xung quanh các vấn đề eo biển Hormuz và Lebanon vẫn tiếp diễn. Trước đó, Qatar và Pakistan - hai nước giữ vai trò trung gian đàm phán - nói rằng các quan chức Mỹ và Iran đã nhất trí một lộ trình để đạt một thỏa thuận cuối cùng trong vòng 60 ngày.
Giá dầu cũng đương đầu áp lực giảm sau khi Bộ Tài chính Mỹ cho phép Iran bán dầu trong thời gian từ nay cho tới hết tháng 8. Giá dầu Brent giao sau tại London giảm 3,3%, đóng cửa ở mức 77,9 USD/thùng. Giá dầu WTI giảm 2,3%, còn 74,82 USD/thùng.
Theo giới phân tích, tuần này sẽ có một “bài kiểm tra” quan trọng đối với chứng khoán Mỹ. Đó là vào ngày thứ Năm, khi Bộ Thương mại Mỹ công bố báo cáo chỉ số giá tiêu dùng cá nhân (PCE) - thước đo lạm phát được Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) ưa chuộng. Một báo cáo cho thấy sự tăng tốc của lạm phát trong tháng 5 có thể làm gia tăng khả năng Fed tăng lãi suất trong thời gian còn lại của năm nay, gây áp lực giảm lên giá cổ phiếu.
Trên thị trường lãi suất tương lai, các nhà giao dịch đang đặt cược khả năng 89% Fed tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 12 - theo dữ liệu từ công cụ FedWatch Tool của sàn giao dịch CME. Trước khi Fed phát tín hiệu cứng rắn về lãi suất trong cuộc họp vào tuần trước, mức đặt cược này là 61%.
Thậm chí, thị trường còn đang tính đến khả năng Fed tăng lãi suất ngay trong tháng 10.
Bất chấp những trở ngại này, chiến lược gia Tom Hainlin của công ty US Bank Asset Management Group nhận định điều kiện đối với giá cổ phiếu ở Phố Wall vẫn thuận lợi, nhất là các cổ phiếu vốn hóa lớn.
“Nếu đánh giá quốc gia nào có nguồn lực, tính minh bạch và thu nhập tốt nhất, thì hiện tại, đó vẫn là Mỹ, xét đến việc cuộc xung đột ở Trung Đông vẫn chưa kết thúc, xét đến việc dòng chảy năng lượng vẫn chưa hoàn toàn trở lại bình thường và xét đến việc Mỹ vẫn có nguồn cung năng lượng riêng.
Chừng nào người tiêu dùng Mỹ còn kiếm được tiền và tự tin về công việc của mình, họ vẫn muốn chi tiêu, và chừng nào các doanh nghiệp Mỹ còn cho rằng nền kinh tế đang ở trạng thái tốt và tiếp tục tăng trưởng, thì đó vẫn là một điều kiện khá tốt”, ông Hainlin nói với hãng tin CNBC.
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