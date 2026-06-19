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Chứng khoán Mỹ hồi phục sau phiên bán tháo vì Fed, giá dầu tăng nhẹ

Bình Minh

19/06/2026, 08:19

Trước khi có cảnh báo của Phó tổng thống JD Vance, giá dầu thô Brent giảm xuống mức thấp nhất kể từ hôm 27/2, một ngày trước khi Mỹ tấn công Iran...

Ảnh minh họa - Ảnh: NYSE/CNBC.
Ảnh minh họa - Ảnh: NYSE/CNBC.

Thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Năm (18/6), sau phiên bán tháo vào ngày thứ Tư vì Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) phát tín hiệu có thể tăng lãi suất trong năm nay. Giá dầu thô đóng cửa với mức tăng nhẹ sau khi Phó tổng thống Mỹ JD Vance cảnh báo Israel.

Lúc đóng cửa, chỉ số S&P 500 tăng 1,08%, đạt 7.500,58 điểm. Chỉ số Nasdaq tăng 1,91%, đạt 26.517,93 điểm. Chỉ số Dow Jones tăng 72,15 điểm, tương đương tăng 01,4%, đạt 51.564,7 điểm.

Dẫn đầu phiên phục hồi này là cổ phiếu chip. Trong nhóm cổ phiếu chip, mức tăng nổi trội nhất thuộc về Intel. Sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố Intel sẽ hợp tác với Apple để thiết kế con chip tại Mỹ, cổ phiếu Intel tăng gần 11%.

Loạt cổ phiếu chip khác tăng theo Intel, như Nvidia và Micron tăng tương ứng 3% và 9%. Quỹ iShares Semiconductor ETF chuyên cổ phiếu bán dẫn tăng hơn 6%.

Trao đổi với hãng tin CNBC, CEO Robert Conzo của công ty The Wealth Alliance bày tỏ tin tưởng rằng “thị trường sẽ còn lạc quan hơn nữa về việc các công ty hợp tác cùng nhau để phát triển hạ tầng trí tuệ nhân tạo (AI), cũng như về hiệu ứng của AI trong nhiều lĩnh vực có sự cạnh tranh lẫn nhau”.

“Tôi tin rằng hợp tác Apple-Intel là một dấu hiệu nhỏ về những gì có thể diễn ra trong tương lai”, ông nói.

Hôm thứ Tư, nhà đầu tư ở Phố Wall bán tháo cổ phiếu do lo ngại về những tín hiệu cứng rắn về chính sách tiền tệ của Fed sau cuộc họp đầu tiên dưới sự chủ trì của tân Chủ tịch Kevin Warsh. Trong dự báo lãi suất cập nhật hàng quý, các quan chức Fed kỳ vọng ngân hàng trung ương này sẽ có ít nhất một đợt tăng lãi suất trong thời gian từ nay tới cuối năm. Ông Warsh - tuy không đưa ra báo lãi suất - cũng bày tỏ quan điểm ưu tiên ổn định giá cả.

Theo dữ liệu từ công cụ FedWatch Tool của sàn giao dịch CME, thị trường đang đặt cược khả năng 85% Fed tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 12. Trước khi Fed đưa ra tuyên bố, khả năng này là 61%.

“Đang có một sự bất định về lãi suất, nhưng tôi cho rằng cơ sở cho sự bất định đó là những động lực tương đối tích cực trong thời gian tới”, ông Conzo nói, đề cập tới lợi nhuận mạnh mẽ của các công ty niêm yết, báo cáo việc làm phi nông nghiệp tốt hơn dự báo, và số liệu doanh thu bán lẻ khả quan.

Phiên ngày thứ Sáu, thị trường chứng khoán Mỹ đóng cửa nghỉ lễ Juneteenth. Cả tuần này, S&P 500 tăng 0,9%, đánh dấu tuần tăng thứ 11 trong vòng 12 tuần trở lại đây. Dow Jones tăng 0,7% và Nasdaq tăng 2,4%.

Trên thị trường năng lượng, giá dầu thô Brent giao sau tại London tăng 0,3 USD/thùng, tương đương tăng 0,38%, chốt ở mức 79,85 USD/thùng. Giá dầu WTI giao sau tại New York tăng 0,19 USD/thùng, tương đương tăng 0,25%, đạt 76,6 USD/thùng.

Trước đó, giá dầu thô Brent giảm xuống mức thấp nhất kể từ hôm 27/2, một ngày trước khi Mỹ tấn công Iran. Giá dầu WTI cũng giảm xuống mức thấp nhất kể từ hôm 4/3.

Giá dầu tăng trở lại sau khi Phó tổng thống Vance cảnh báo Israel về việc tiếp tục tấn công lực lượng Hezbollah do Iran hậu thuẫn ở Lebanon. Washington lo ngại rằng việc Israel và Hezbollah tiếp tục giao tranh có thể đe dọa thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran.

“Phát biểu của Phó tổng thống về Israel có thể khiến sự bất an quay trở lại thị trường”, nhà quản lý quỹ John Kilduff của công ty Again Capital nhận định với hãng tin Reuters. Ông cho rằng thị trường dầu đang phản ánh kỳ vọng eo biển Hormuz sẽ mở cửa hoàn toàn trở lại, nên “bất kỳ điều gì ít hơn kỳ vọng đó cũng sẽ là một vấn đề”.

Bản ghi nhớ 14 điểm giữa Mỹ và Iran thiết lập thời hạn đàm phán 60 ngày, trong đó Iran sẽ cho phép tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz mà không phải trả phí. Thỏa thuận yêu cầu khôi phục hoàn toàn công suất giao thông qua eo biển trong vòng 30 ngày. Thỏa thuận này cũng ràng buộc các đồng minh của hai nước ở Trung Đông và áp dụng cụ thể cho Lebanon, nơi Israel đang tiến hành chiến dịch không kích và trên bộ chống lại Hezbollah.

Tuy nhiên, thỏa thuận sơ bộ này hoãn lại nhiều vấn đề khó khăn hơn, chẳng hạn như chương trình hạt nhân của Iran, và cũng yêu cầu Mỹ và các đối tác đưa ra kế hoạch trị giá 300 tỷ USD để tái thiết Iran.

Các nhà phân tích dự báo rằng lưu lượng hàng hóa qua eo biển Hormuz sẽ dần phục hồi, còn các chuyên gia trong ngành cảnh báo rằng giá dầu có thể không giảm mạnh vì nhu cầu sẽ tăng trở lại và các quốc gia đẩy mạnh việc nhập khẩu dầu để lấp đầy dự trữ.

Ngân hàng đầu tư Goldman Sachs dự báo đến cuối tháng 7, hoạt động xuất khẩu dầu của Vùng Vịnh sẽ trở lại mức trước chiến tranh, và đến tháng 10 sản lượng dầu thô của khu vực này sẽ hồi phục. Các nhà phân tích của Goldman Sachs ước tính rằng việc bình thường hóa hoạt động xuất khẩu dầu về mức trước chiến tranh là điều có thể đạt được nếu lưu lượng dầu qua eo biển Hormuz tăng thêm 13 triệu thùng mỗi ngày, từ mức hiện tại lên khoảng 70% mức trước chiến tranh.

Ngân hàng BNP Paribas hiện tại không dự báo giá dầu sẽ quay trở lại mức trước chiến tranh và coi mức giá 75 USD/thùng dầu là "mức giá sàn bền vững trong tương lai gần” do tình trạng thiếu hụt nguồn cung và nhu cầu cao hơn. Trong 2 tháng trước khi chiến tranh nổ ra, giá dầu Brent giao dịch ở mức 60-70 USD/thùng.

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Từ khóa:

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