Cổ phiếu ngân hàng bùng nổ, 4 mã kịch trần

Nhóm dẫn dắt ngân hàng đã trở lại, chiều nay lực cầu dâng cao đã đẩy tất cả cùng tăng mạnh, trong đó SHB, TPB, HDB và EIB đóng cửa kịch trần.

VN-Index “thành hay bại” phụ thuộc rất nhiều vào cổ phiếu ngân hàng. Hôm nay chỉ số đóng cửa giành lại 20,07 điểm, gần như toàn bộ mức giảm hôm qua (20,71 điểm). Đóng góp của các cổ phiếu ngân hàng chiếm phần lớn.

Cổ phiếu ngân hàng hôm qua đã được bắt đáy khá mạnh, hôm nay đồng loạt hồi giá sớm. Tuy nhiên mức tăng buổi sáng chưa quá ấn tượng. Chiều nay nhóm này mới thật sự bùng nổ khi tất cả cùng tăng mạnh. Kết phiên sáng, cả nhóm 27 mã mới có 14 cổ phiếu tăng trên 1%. Chiều nay trừ KLB tăng 0,85%, mã yếu nhất là BID cũng tăng 1,45%, 24 cổ phiếu còn lại tăng trên 2%.

Trong số này SHB, TPB, HDB và EIB đóng cửa ở giá kịch trần. HDB và EIB tăng trần sớm nhất: EIB từ khoảng 1h45 còn HDB chỉ khoảng 20 phút sau khi mở cửa phiên chiều.

Tuy vậy tính về điểm số, bộ ba VCB tăng 2,61%, VPB tăng 5,71% và TCB tăng 3,27% mới là những mã trụ hàng đầu. Những cổ phiếu này cũng là trụ quan trọng của VN30-Index, nên không có gì bất ngờ khi chỉ số này có nhịp bùng nổ, đóng cửa trên tham chiếu tới 1,98%, trong khi VN-Index tăng 1,38%.

Trong 10 cổ phiếu đẩy VN-Index mạnh nhất tiếp tục phủ kín các mã ngân hàng. Duy nhất HPG tăng 2,45% và NVL tăng 3,01% là không thuộc ngân hàng. Trụ VNM chiều nay cũng tăng mạnh thêm, đóng cửa trên tham chiếu 1,53% những bị “đá” khỏi Top 10 khi các mã ngân hàng tăng dữ dội.

Vn30-Index tăng tốc ngoạn mục chiều nay.

Do các cổ phiếu ngân hàng tăng hết biên độ đều còn dư mua giá trần rất lớn, nên không chắc mức sụt giảm thanh khoản chung của cả nhóm ngân hàng hôm nay là do dòng tiền còn yếu hay không. Tuy vậy tổng giao dịch các mã ngân hàng ở HoSE vẫn tăng thị phần lên 12,8% tổng giá trị sàn này, dù con số tuyệt đối đã giảm tới hơn 24% so với phiên hôm qua. Như vậy dù thanh khoản chung giảm, nhưng tỷ trọng giao dịch của cổ phiếu ngân hàng vẫn tăng, cho thấy dòng tiền đã ưu tiên vào nhóm này.

Blue-chips nói chung có một phiên chiều giao dịch rất tưng bừng. Độ rộng rổ VN30 từ chỗ 19 mã tăng/10 mã giảm cuối phiên sáng, chiều nay đã là 26 mã tăng/3 mã giảm. Các cổ giảm là KDH giảm 1,35%, PDR giảm 0,32% và POW giảm sàn. 15/26 mã tăng của rổ đóng cửa trên tham chiếu quá 1%.

Đà tăng của VN-Index có thể đã lấy lại hết, thậm chí vượt mức giảm hôm qua nếu như vài trụ lớn nhích giá thêm. MSN chỉ đứng tham chiếu, SAB tăng 0,07%, GVR tăng 0,13%, VIC tăng 0,52%, VHM tăng 0,48% là thiệt thòi lớn cho chỉ số. Đặc biệt hai trụ lớn là VIC và VHM cũng giảm rất sâu hôm qua (VIC giảm 3,6%, VHM giảm 3,7%) không kém ngân hàng, nhưng hôm nay hồi quá yếu. Rất có thể đây sẽ là hai mã hãm đà hồi của chỉ số những phiên tới.

Các blue-chips kéo chỉ số lên dữ dội cũng lôi kéo được nhiều cổ phiếu khác tăng theo. Độ rộng sàn HoSE lúc đóng cửa đã là 270 mã tăng/191 mã giảm, một tình thế đảo ngược so với phiên sáng. Midcap đảo chiều cũng mạnh, đóng cửa chỉ số tăng 1,47%. GEX, HNG và EIB là 3 mã kịch trần ở rổ này. Tuy nhiên cũng chỉ có khoảng 20 mã còn lại tăng được trên 1%. Smallcap đóng cửa giảm 0,22%, là nhóm yếu nhất dù độ rộng cũng cân bằng hơn với 89 mã tăng/85 mã giảm.

Hạn chế lớn nhất phiên chiều là dòng tiền vào không mạnh, thanh khoản rất kém. VN30 tuy lên giá ầm ầm nhưng giao dịch chỉ xấp xỉ 2.829 tỷ đồng, thấp nhất 8 phiên chiều gần đây. Tổng giao dịch hai sàn niêm yết buổi chiều giảm gần 38% so với phiên sáng, chỉ đạt 10.300 tỷ đồng.

Chiều nay các mã đầu cơ nhỏ cũng diễn biến mạnh hơn. Ngoài nhóm ngân hàng, có 12 mã khác kịch trần. FRT, GEX, ELC, TNA, MHC là những gương mặt mới, kịch trần trong buổi chiều và thanh khoản khá tốt.

Khối ngoại buổi chiều tăng mua, giúp vị thế đảo ngược sang mua ròng 18,3 tỷ đồng từ mức bán ròng 136,4 tỷ đồng trong buổi sáng. HPG bị tăng bán, mức ròng cả ngày lên trên 142 tỷ đồng. MSN cũng bị bán ròng gấp đôi buổi sáng, đạt gần 74 tỷ đồng cả ngày. Phía mua VHM, từ mức 77,4 tỷ tăng lên 108 tỷ đồng. VRE, VIC, NLG cũng được tăng mua tốt. Trên HNX, CEO bị bán ròng thêm, nâng mức bán cả ngày lên 174 tỷ đồng. Vì CEO, vị thế giao dịch chung của khối ngoại trên 3 sàn vẫn là bán ròng khoảng 151 tỷ đồng.