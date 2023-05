Con gái Chủ tịch NVL đăng ký mua 3,45 triệu cổ phiếu

Bùi Cao Ngọc Quỳnh thông báo giao dịch cổ phiếu của NCLQ NNB Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (mã NVL-HOSE).

Theo đó, bà Bùi Cao Ngọc Quỳnh, con gái ông Bùi Thành Nhơn, Chủ tịch HĐQT NVL vừa đăng ký mua vào 3,45 triệu cổ phiếu NVL, nhằm tăng tỷ lệ sở hữu.

Giao dịch được thực hiện bằng phương pháp thỏa thuận và khớp lệnh từ ngày 2/6 – 30/6. Nếu thành công, số lượng nắm giữ của bà Quỳnh tại Novaland tăng lên mức 25 triệu cổ phần, tương đương 1,2% vốn điều lệ công ty.

Đóng cửa phiên 29/5, cổ phiếu NVL tăng 0,8% lên mức 13.050 đồng/cp và tạm chiếu theo mức giá này, ước tính con gái Chủ tịch NVL cần chi hơn 45 tỷ cho thương vụ trên.

Trước đó, bà Bùi Cao Ngọc Quỳnh, con gái Chủ tịch HĐQT NVL đã mua vào tổng cộng 19,35 triệu trên 44,5 triệu cổ phiếu NVL đã đăng ký từ ngày 10/2 đến ngày 10/3. Theo bà Quỳnh, nguyên nhân không hoàn tất giao dịch là do “đối tác thay đổi thời gian giao dịch”. Sau giao dịch, lượng nắm giữ của bà Quỳnh tại NVL được nâng lên 21,64 triệu cổ phần, tương đương 1,11% vốn điều lệ công ty.

Mới đây, CTCP Diamond Properties bị bán giải chấp 92.802 cổ phiếu NVL từ ngày 19/5 - 23/5. Sau giao dịch, tỷ lệ sở hữu của đơn vị này tại NVL giảm về 10,35% vốn điều lệ, tương ứng hơn 202 triệu cổ phiếu.

Được biết, HĐQT NVL đã thông qua Nghị quyết về việc thế chấp bổ sung tài sản thuộc sở hữu của bên thứ ba để đảm bảo các nghĩa vụ thanh toán của công ty liên quan đến trái phiếu NVLB2123012.

Bên bảo đảm là công ty TNHH Delta Valley – Bình Thuận (Delta – Valley), tài sản bảo đảm là động sản và quyền tài sản phát sinh từ phân khu C thuộc dự án NovaWorld Phan Thiết.

Trong đó, “Dự án NovaWorld Phan Thiết" có nghĩa là dự án Tổ hợp Khu du lịch Thung Lũng Đại Dương do Delta – Valley là chủ đầu tư theo Quyết định chủ trương Đầu tư số 934/QĐ-UBND do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận cấp ngày 16/04/2019 cùng các sửa đổi, bổ sung tại từng thời điểm, nằm trên khu đất có diện tích khoảng 986,33 ha, căn cứ theo Quyết định số 8441/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết Tổ hợp Khu du lịch Thung Lũng Đại Dương, cùng các sửa đổi, bổ sung tại từng thời điểm.

Phân Khu C có nghĩa là phân khu nằm trên các lô đất có ký hiệu K8-1, K5-1, K5 CX1, K6-1, K6-CX1, K6-2, K6-CX2, K7-1, K7-CX1 trên bản và Quyết Định 1/500 (riêng khu đất K7-CX1 chỉ bao gồm các sản phẩm bất động sản diện tích khoảng 1.039 m2 và tiếp giáp đường D5-22 trên bản văn định kèm Quyết Định 1/500), nhưng không bao gồm: (i) các sản phẩm bất động sản thuộc Phân Khu C tiếp giáp đường D3-Z2-K6 trên bản vẽ định kèm Quyết Định 1/500 và (ii) các sản phẩm bất động sản thuộc Phân Khu C mà các đơn vị thực hiện dịch vụ tư vấn và/hoặc môi giới ký kết với Công ty TNHH Delta – Valley Bình Thuận đã giới thiệu, tư vấn, thỏa thuận, hoặc thực hiện bất kỳ hình thức nào khác tương tự cho các bên thứ ba trước ngày của Nghị Quyết này (Phần Loại Trừ) với điều kiện tổng số lượng sản phẩm bất động sản của Phần Loại Trừ không vượt quá 48 sản phẩm và diện tích khuôn viên đất của các sản phẩm bất động sản thuộc Phần Loại Trừ không vượt quá 13.600 m2.