Công nghệ giúp thay đổi trải nghiệm y tế của người dân

Trong bối cảnh hệ thống y tế chịu áp lực lớn từ già hóa dân số, gia tăng bệnh mạn tính và quá tải bệnh viện, chuyển đổi số trong y tế là hành trình hiện đại hóa toàn ngành để sau mỗi dòng dữ liệu được kết nối là hàng triệu người dân được chăm sóc tốt hơn…

Tại Bệnh viện Da liễu Trung ương trước đây, quy trình khám bệnh truyền thống là cảnh xếp hàng, lấy số thứ tự từ rạng sáng. Để giải quyết bài toán này, Bệnh viện Da liễu Trung ương đã ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin vào khâu đón tiếp. Từ ngày 15/06/2026, người dân có thể chủ động đăng ký khám thông qua ứng dụng y tế "BV Da liễu TW" hoặc website chính thức của bệnh viện.

Hệ thống sẽ tự động phân loại, đặt lịch theo khung giờ và lựa chọn bác sĩ theo nhu cầu. Người bệnh nhận số thứ tự ngay lập tức, giúp giảm thời gian chờ đợi, hạn chế tình trạng ùn ứ. Đồng thời, mỗi hóa đơn hay chỉ định cận lâm sàng của người bệnh sẽ tự động tích hợp một mã QR riêng biệt. Người bệnh chỉ cần một thao tác quét mã trên điện thoại để hoàn tất giao dịch trong vài giây.

Đặc biệt, Bệnh viện cũng triển khai hình thức trả kết quả xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh trực tuyến. Người bệnh và thân nhân có thể tra cứu toàn bộ kết quả một cách bảo mật thông qua ứng dụng hoặc website của bệnh viện mà không cần đợi lấy bản giấy. Điều này mang lại lợi ích rất lớn cho các bệnh nhân ở tỉnh xa hoặc những người có chỉ định kỹ thuật sâu cần nhiều ngày mới có kết quả.

Người dân có thể chủ động đăng ký khám thông qua ứng dụng di động "BV Da liễu TW".

PGS.TS Nguyễn Quốc Huy, Giám đốc Học viện Y – Dược học cổ truyền Việt Nam, nhận định Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã tạo định hướng quan trọng cho ngành y tế. Theo ông, chuyển đổi số là xu thế tất yếu nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu và chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Theo PGS. Nguyễn Quốc Huy nhấn mạnh, giai đoạn 2025–2027, Học viện Y – Dược học cổ truyền Việt Nam sẽ tiếp tục hoàn thiện nền tảng LMS, nâng cấp trải nghiệm học tập trực tuyến, phát triển thư viện số về y học cổ truyền và xây dựng cơ sở dữ liệu bài thuốc, dược liệu, bệnh án phục vụ nghiên cứu và ứng dụng AI.

Trong giai đoạn 2028–2030, Học viện đặt mục tiêu ứng dụng công nghệ thực tế ảo (VR) và thực tế tăng cường (AR) trong thực hành lâm sàng nhằm nâng cao kỹ năng chẩn đoán. Đồng thời, các hệ thống phân tích dữ liệu chuyên sâu sẽ được triển khai để dự báo xu hướng bệnh lý và hỗ trợ nghiên cứu y học cá nhân hóa.

Chuyển đổi số là xu thế tất yếu nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu và chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Tại tuyến địa phương, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hưng Yên mới đây vừa đưa vào vận hành hệ thống máy chụp cộng hưởng từ Magnetom Sempra và máy chụp cắt lớp vi tính Somatom Go.Now. Trong đó, hệ thống MRI Magnetom Sempra 1.5 Tesla được chuẩn hóa bởi AI đặc biệt hiệu quả trong việc phát hiện các tổn thương thần kinh, cơ xương khớp và các bệnh lý tầm soát ung thư ở giai đoạn sớm, mở ra cơ hội điều trị thành công cao.

Đối với hệ thống máy CT Somatom Go.Now, cá nhân hóa liều tia được xem là bước tiến lớn về an toàn bức xạ. Hệ thống AI tự động tính toán và tối ưu hóa liều tia thấp nhất có thể cho từng đối tượng nhưng vẫn mang lại chất lượng hình ảnh chẩn đoán hoàn hảo. Hình ảnh chi tiết hỗ trợ đắc lực cho các bác sĩ trong việc lên kế hoạch và thực hiện các thủ thuật can thiệp chính xác, ít xâm lấn.

Đột phá công nghệ không chỉ nâng cao năng lực điều trị của các bệnh viện mà còn góp phần quan trọng vào việc hình thành mô hình bệnh viện thông minh. Đến nay, 100% cơ sở khám chữa bệnh công lập ở tỉnh Hưng Yên đã hoàn thành việc triển khai bệnh án điện tử. Ngành y tế đang tập trung hoàn thiện các bước cuối cùng để hướng tới mục tiêu phấn đấu các cơ sở khám chữa bệnh không sử dụng bệnh án giấy từ ngày 1/1/2027.

ệnh viện Đa khoa Tỉnh Hưng Yên đưa vào vận hành hệ thống máy chụp cộng hưởng từ Magnetom Sempra và máy chụp cắt lớp vi tính Somatom Go.Now.

Theo Ths.Nguyễn Hữu Tú, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam, hiện nhiều giải pháp trí tuệ nhân tạo đã và đang được triển khai tại các cơ sở y tế trên cả nước, mang lại hiệu quả rõ rệt trong hỗ trợ chẩn đoán, quản lý hồ sơ bệnh án điện tử, đào tạo nhân lực, nghiên cứu khoa học và chăm sóc người bệnh.

Đẩy mạnh hợp tác, Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam cùng Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Trí tuệ nhân tạo, Đại học Bách khoa Hà Nội, đang đồng hành cùng các bệnh viện trong xây dựng chatbot y tế ứng dụng AI phục vụ tư vấn và chăm sóc sức khỏe từ xa, đồng thời hỗ trợ phát triển các hệ thống dữ liệu y tế và trí tuệ nhân tạo.

Một trong những nội dung đáng chú ý là việc triển khai thí điểm hệ thống AI phục vụ sàng lọc ung thư cổ tử cung tại Bệnh viện 19-8 cùng 300 ca phân tích miễn phí nhằm phục vụ nghiên cứu, đánh giá hiệu quả và xây dựng cơ sở khoa học cho việc ứng dụng kỹ thuật trong thực tiễn.

Tại Hội nghị Khoa học thường niên năm 2026 do Bệnh viện Chợ Rẫy tổ chức vừa qua, các chuyên gia khẳng định công nghệ số và trí tuệ nhân tạo đang tạo ra những thay đổi sâu rộng trong thực hành y khoa, trong đó các mô hình hỗ trợ chẩn đoán, phân tích dữ liệu lớn và thiết bị thông minh ngày càng trở thành công cụ quan trọng trong lâm sàng.

Trình bày báo cáo tại hội nghị về sự phát triển của robot trong phẫu thuật, PGS.TS Lâm Việt Trung, Phó Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy, cho biết phẫu thuật robot giúp giảm lượng máu mất và giảm các biến chứng thần kinh; bệnh nhân thường có thời gian nằm viện ngắn hơn. Robot đã được chứng minh là an toàn và hiệu quả trong phẫu thuật các bệnh lý ung thư phức tạp như ung thư thực quản, dạ dày, đại trực tràng.

Bệnh viện Chợ Rẫy cũng đã đưa vào hoạt động 2 robot khử khuẩn công nghệ mới bằng tia cực tím (UV).

PGS.TS Lâm Việt Trung nhận định, trong tương lai, cùng với sự phát triển của trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số, phẫu thuật robot sẽ tiếp tục được mở rộng, trở thành công cụ hỗ trợ quan trọng trong ngoại khoa hiện đại. Sự cạnh tranh giữa các nhà sản xuất trên thế giới cũng được kỳ vọng sẽ giúp giảm chi phí, tạo điều kiện để nhiều người bệnh tại Việt Nam được tiếp cận với công nghệ tiên tiến này.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên nhấn mạnh khoa học công nghệ và chuyển đổi số là động lực then chốt của ngành y tế trong giai đoạn hiện nay, đặc biệt trong ứng dụng trí tuệ nhân tạo và công nghệ cao trong chẩn đoán, điều trị, can thiệp chuyên sâu và quản lý bệnh viện. Thứ trưởng đề nghị ngành y tế tập trung nâng cao chất lượng nghiên cứu gắn với thực tiễn lâm sàng, đẩy mạnh hợp tác quốc tế, tăng cường chuyển đổi số và chú trọng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.