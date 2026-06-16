Cựu Viện trưởng Viện Y dược học dân tộc TP.HCM được giảm án tù

Chiều 15/6, sau một ngày xét xử, Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân
Tối cao tại Hà Nội tuyên án đối với các bị cáo có đơn kháng cáo trong vụ án Nhận
hối lộ, Đưa hối lộ, Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty cổ phần Y dược
LanQ (viết tắt là Công ty LanQ) và Công ty cổ phần Dược Sơn Lâm.
Tòa phúc thẩm tuyên phạt bị cáo Nguyễn Mạnh Quyền (Tổng Giám
đốc Công ty LanQ) mức án 17 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Đưa hối
lộ, giảm 2 năm tù so với án sơ thẩm (19 năm tù).
Bị cáo Phạm Văn Cách (Chủ tịch HĐQT Công ty dược Sơn Lâm) bị
tuyên phạt mức án 11 năm 6 tháng tù. Trước đó tòa án cấp sơ thẩm tuyên phạt bị
cáo Cách 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Đưa hối lộ.
Bị cáo Huỳnh Nguyễn Lộc (cựu Viện trưởg Viện Y dược học dân
tộc TP.HCM) lĩnh án 11 năm 6 tháng tù về tội Nhận hối lộ (án sơ thẩm là 14 năm
tù).
Ngoài ra, tòa phúc thẩm cũng quyết định chấp nhận kháng cáo
xin giảm nhẹ hình phạt của một số bị cáo khác. Một số bị cáo được giảm án, chuyển từ
án tù giam thành án tù treo.
Quá trình xét xử phúc thẩm, các bị cáo xuất trình thêm các tình
tiết mới như có nhiều thành tích trong quá trình công tác; được nhiều đơn vị,
cá nhân có đơn xin giảm nhẹ hình phạt, khắc phục hậu quả, thành khẩn khai báo…
Trong đó, gia đình bị cáo Huỳnh Nguyễn Lộc đã khắc phục toàn
bộ hậu quả. Nhiều bị cáo khác có kháng cáo cũng đã tích cực khắc phục toàn bộ hậu
quả phần dân sự như bị cáo Nguyễn Mạnh Quyền đã nộp lại hơn 16 tỷ đồng…
Theo bản án sơ thẩm, để việc cung cấp thuốc được thuận lợi,
bị cáo Phạm Văn Cách phải chi tiền cho một số cá nhân có thẩm quyền thuộc một số
bệnh viện, trung tâm y tế trước, trong hoặc sau khi thực hiện hợp đồng. Bị cáo
đã đưa hối lộ 71 tỷ đồng tại 13 bệnh viện y dược cổ truyền, trung tâm y tế trên
cả nước.
Bị cáo Phạm Văn Cách còn cùng bị cáo Nguyễn Mạnh Quyền bàn bạc,
dùng các thủ đoạn gian dối cho Công ty Sơn Lâm là đơn vị duy nhất trúng thầu
cung cấp thuốc cho Công ty LanQ. Sau đó, hai bên hợp thức giá thuốc đầu vào,
quyết toán với Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Giang.
Ngoài ra, thông qua hoạt động khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế
tại Bệnh viện Y học cổ truyền LanQ, Công ty LanQ đã làm hồ sơ, được thanh toán
40 tỷ đồng từ Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Giang và của người dân cùng chi trả. Bị
cáo Nguyễn Mạnh Quyền và đồng phạm đã chiếm đoạt 18 tỷ đồng từ việc mua bán thuốc.
Trong vụ án này, bị cáo Huỳnh Nguyễn Lộc, với vai trò là Viện
trưởng Viện Y dược học dân tộc TP.HCM, là người có thẩm quyền quyết định trong
việc ký kết, thực hiện hợp đồng mua thuốc phục vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm
y tế tại Viện đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao để trao đổi, thỏa
thuận, nhận hối lộ hơn 47 tỷ đồng từ bị cáo Phạm Văn Cách.