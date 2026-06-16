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Cựu Viện trưởng Viện Y dược học dân tộc TP.HCM được giảm án tù

Đỗ Mến

16/06/2026, 10:40

Sau khi khắc phục toàn bộ hậu quả vụ án, cựu Viện trưởng Viện Y dược học dân tộc TP.HCM Huỳnh Nguyễn Lộc được giảm án từ 14 năm tù, còn 11 năm 6 tháng tù về tội Nhận hối lộ...

Bị cáo Huỳnh Nguyễn Lộc tại phiên tòa sơ thẩm.
Bị cáo Huỳnh Nguyễn Lộc tại phiên tòa sơ thẩm.

Chiều 15/6, sau một ngày xét xử, Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân Tối cao tại Hà Nội tuyên án đối với các bị cáo có đơn kháng cáo trong vụ án Nhận hối lộ, Đưa hối lộ, Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty cổ phần Y dược LanQ (viết tắt là Công ty LanQ) và Công ty cổ phần Dược Sơn Lâm.

Tòa phúc thẩm tuyên phạt bị cáo Nguyễn Mạnh Quyền (Tổng Giám đốc Công ty LanQ) mức án 17 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Đưa hối lộ, giảm 2 năm tù so với án sơ thẩm (19 năm tù).

Bị cáo Phạm Văn Cách (Chủ tịch HĐQT Công ty dược Sơn Lâm) bị tuyên phạt mức án 11 năm 6 tháng tù. Trước đó tòa án cấp sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Cách 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Đưa hối lộ.

Bị cáo Huỳnh Nguyễn Lộc (cựu Viện trưởg Viện Y dược học dân tộc TP.HCM) lĩnh án 11 năm 6 tháng tù về tội Nhận hối lộ (án sơ thẩm là 14 năm tù).

Ngoài ra, tòa phúc thẩm cũng quyết định chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của một số bị cáo khác. Một số bị cáo được giảm án, chuyển từ án tù giam thành án tù treo.

Quá trình xét xử phúc thẩm, các bị cáo xuất trình thêm các tình tiết mới như có nhiều thành tích trong quá trình công tác; được nhiều đơn vị, cá nhân có đơn xin giảm nhẹ hình phạt, khắc phục hậu quả, thành khẩn khai báo…

Trong đó, gia đình bị cáo Huỳnh Nguyễn Lộc đã khắc phục toàn bộ hậu quả. Nhiều bị cáo khác có kháng cáo cũng đã tích cực khắc phục toàn bộ hậu quả phần dân sự như bị cáo Nguyễn Mạnh Quyền đã nộp lại hơn 16 tỷ đồng…

Theo bản án sơ thẩm, để việc cung cấp thuốc được thuận lợi, bị cáo Phạm Văn Cách phải chi tiền cho một số cá nhân có thẩm quyền thuộc một số bệnh viện, trung tâm y tế trước, trong hoặc sau khi thực hiện hợp đồng. Bị cáo đã đưa hối lộ 71 tỷ đồng tại 13 bệnh viện y dược cổ truyền, trung tâm y tế trên cả nước.

Bị cáo Phạm Văn Cách còn cùng bị cáo Nguyễn Mạnh Quyền bàn bạc, dùng các thủ đoạn gian dối cho Công ty Sơn Lâm là đơn vị duy nhất trúng thầu cung cấp thuốc cho Công ty LanQ. Sau đó, hai bên hợp thức giá thuốc đầu vào, quyết toán với Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Giang.

Ngoài ra, thông qua hoạt động khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế tại Bệnh viện Y học cổ truyền LanQ, Công ty LanQ đã làm hồ sơ, được thanh toán 40 tỷ đồng từ Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Giang và của người dân cùng chi trả. Bị cáo Nguyễn Mạnh Quyền và đồng phạm đã chiếm đoạt 18 tỷ đồng từ việc mua bán thuốc.

Trong vụ án này, bị cáo Huỳnh Nguyễn Lộc, với vai trò là Viện trưởng Viện Y dược học dân tộc TP.HCM, là người có thẩm quyền quyết định trong việc ký kết, thực hiện hợp đồng mua thuốc phục vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế tại Viện đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao để trao đổi, thỏa thuận, nhận hối lộ hơn 47 tỷ đồng từ bị cáo Phạm Văn Cách.

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Từ khóa:

Công ty LanQ đưa hối lộ Lừa đảo chiếm đoạt tài sản nhận hối lộ

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