Đã có 970 doanh nghiệp công bố lợi nhuận quý 2/2025, tăng 33,6% cao nhất trong vòng 1,5 năm

Tính đến ngày 31/7/2025, đã có 970 doanh nghiệp niêm yết đại diện 97,1% vốn hóa toàn thị trường công bố báo cáo tài chính quý 2/2025, với tổng lợi nhuận sau thuế tăng trưởng vượt trội so với cùng kỳ, tăng 33,6%.

Đây là tốc độ tăng trưởng cao nhất trong 6 quý gần đây, chủ yếu nhờ sự bứt phá mạnh mẽ của nhóm Phi tài chính với mức tăng 53,8%, đảo chiều tích cực so với mức tăng trưởng chỉ 9,9% trong quý trước đó. Trong khi đó, nhóm Tài chính ghi nhận mức tăng trưởng khiêm tốn hơn, đạt 17,9% so với cùng kỳ, do tăng trưởng lợi nhuận của ngành Ngân hàng ổn định ở mức 17,5%.

Cụ thể, top 3 ngân hàng là VCB, BID và CTG cùng ghi nhận lãi thuần tăng thấp với NIM tiếp tục thu hẹp trong bối cảnh tín dụng chưa có đột phá, nhưng riêng CTG đạt mức tăng trưởng đột biến về lợi nhuận sau thuế 80,2% so với cùng kỳ nhờ thu nhập ngoài lãi và hoàn nhập dự phòng.

Xu hướng cũng phân hóa ở nhóm ngân hàng tư nhân, với lợi nhuận tăng trưởng cao so với cùng kỳ ö VPB (+35,6%), VIB (+23,4%), STB (+32,9%), SHB (+57,8%) phần lớn nhờ tín dụng tăng mạnh. Ngược lại, lợi nhuận gần như đi ngang ở TCB (+1,2%) và giảm nhẹ ở MBB (-1,6%) và LPB (-1,1%).

Ở nhóm Phi tài chính, tăng trưởng lợi nhuận sau thuế quý 2/2025 dẫn dắt bởi Bất động sản, Tiện ích (Điện), Bán lẻ, Hàng không và một số nhóm Hàng hóa như Cao su, Phân bón, và Khai khoáng. Ngược lại, lợi nhuận giảm ở ngành Sữa, Bia, Đường.

Nhận định chung về bức tranh kinh doanh quý 2/2025, ông Đào Hồng Dương, Giám đốc Phân tích Ngành và cổ phiếu, Công ty Cổ phần Chứng khoán VPBank (VPBankS), cho rằng tăng trưởng lợi nhuận đang có sự phân hóa rất mạnh, nhưng xu hướng chung là phục hồi tương đối đáng kể so với năm 2024.

Trong đó, điểm sáng của ngành ngân hàng là VPB và ACB. VPB đạt lợi nhuận sau thuế quý 2 gần 5.000 tỷ đồng, tăng 36% so với cùng kỳ, ACB báo lợi nhuận gần 4.900 tỷ đồng, tăng trưởng 9%. Nợ xấu hai ngân hàng có xu hướng điều chỉnh giảm. Những ngân hàng nhỏ như KLB, VAB và PGB có mức độ tăng trưởng lợi nhuận cao (trên nền thấp).

Nhóm ngành bảo hiểm gây khá nhiều bất ngờ, với lợi nhuận sau thuế quý II tăng trưởng tốt so với cùng kỳ. Kết quả này tương đối khác so với kịch bản khó khăn khi nền lãi suất giảm và ảnh hưởng của bão Yagi. Ví dụ, PVI đạt lợi nhuận sau thuế quý II là 437 tỷ đồng, tăng trưởng 52% so với cùng kỳ, MIG báo lãi 84 tỷ, tăng trưởng gần 50%.

Dịch vụ tài chính là nhóm ngành hiếm hoi công bố tương đối đầy đủ kết quả kinh doanh. Tổng lợi nhuận sau thuế quý 2 toàn ngành bao gồm doanh nghiệp đã niêm yết đạt khoảng 4.250 tỷ đồng, tăng trưởng 43% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế 6 tháng, ngành này đang đạt lợi nhuận 7.500 tỷ đồng, tăng trưởng 20% so với cùng kỳ, là một con số tương đối ấn tượng.

Phân tích sâu hơn, có hai điểm đáng chú ý. Thứ nhất, động lực tăng trưởng chủ yếu đến từ thu nhập margin. Những mã như VIX, SSI, SHS, VND, MBS, HCM, VCI đều có tăng trưởng rất mạnh về mặt margin. Con số lợi nhuận cũng có sự đóng góp rất lớn từ chênh lệch danh mục FVTPL. Trong đó, VIX, SHS và VCI hưởng lợi tương đối nhiều từ danh mục đầu tư trong quý II.

Ngoài ra, với việc thị trường chứng khoán bùng nổ trong giai đoạn hiện tại, các công ty chứng khoán sẽ đạt được kết quả tích cực trong quý III. Hoạt động môi giới có triển vọng phục hồi trong nửa cuối năm 2025 khi thanh khoản vọt tăng, giúp biên lợi nhuận gộp mảng môi giới trở lại ngang với năm 2018 hoặc 2021.

Trong lĩnh vực hàng cá nhân và gia dụng, nhóm dệt may đang tăng trưởng tương đối tốt trong 6 tháng đầu năm. HTG và TNG đã công bố kết quả khá tích cực. Việc các doanh nghiệp, nhà xuất khẩu “chạy thuế quan” (front loading) có thể là động lực giúp ngành dệt may đạt được kết quả tích cực trong quý II.

Trong lĩnh vực vật liệu xây dựng, cổ phiếu nhựa đang hưởng lợi từ xu hướng đầu tư hạ tầng. Cổ phiếu BMP và NTP đều có mức tăng trưởng lợi nhuận rất tốt. Trong đó, BMP báo cáo lợi nhuận tăng 18% so với cùng kỳ năm trước, NTP tăng trưởng 35%. Cổ phiếu VGC ghi nhận lợi nhuận sau thuế quý II đạt 540 tỷ đồng, tăng trưởng 216% Lũy kế 6 tháng, công ty đạt lợi nhuận 861 tỷ đồng, tăng 111%, với động lực chủ yếu đến từ bất động sản khu công nghiệp.

Tổng kết lại, mặc dù có sự phân hóa giữa các ngành, các mã, nhưng nếu tính chung lợi nhuận toàn sàn, thì triển vọng tăng trưởng vẫn đang rất sáng.